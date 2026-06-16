C'est peut-être de la parano, mais y a une raison à cela, et on peut limite commencer à flipper :
- Doom : The Dark Ages a fait des ventes décevantes (80 balles même sur PC, enculés)
- Le site officiel de Zenimax ne référence soudainement plus id software dans sa page des postes à pourvoir.
- Et (j'ai été vérifié), même si un studio n'a aucun poste à pourvoir (c'est le cas pour Arkane, mais bon on comprend maintenant pourquoi ), il apparaît quand même dans la liste aux côtés des branches RPG de Bethesda, Machine Games et Zenimax Online. Pas id Software.
Ok, id Software s'est un peu perdu après la méga baffe du Doom 2016 (Eternal et Dark Ages étaient cool, mais sans la même aura digne des débuts de la série).
Mais ils ne vont quand même pas oser ....
Ou alors faut espérer un retour à l'indépendance (id Software a été racheté par Zenimax en 2009).
L'ia va tous détruire, il en restera plus rien après.
Y a aucun studio historique chez Xbox (Halo c'était Bungie, Gears c'était Epic) à part Playground et Rare, mais aucun ne devrait être touché vu le succès de Forza Horizon, et le maintien parfait de Sea of Thieves sur la longueur.
Turn10 à la rigueur, ouais eux ils peuvent sauter, mais je pense que tout le monde s'en fout.
The coalition comme negan l'a évoqué puisque Rod Ferguson était là depuis le premier Gears et a dirigé the Coalition jusqu'en 2020.
Et surtout ce que je voulais dire c'était la fermeture d'un studio qui a fait l'une des trios IP de la trinité Xbox.
Mais pour ID Software ils sont pas aussi con quand même.... Voyons
c'est chaud si c'est vrai... le dernier doom a dû faire des ventes de merde... merde leur moteur tabasse bien
taiko Les jeux coutent beaucoup trop cher à produire, personne n'a les cojones de l'équipe de 33EXP pour se dire ok on peut le faire.
goldmen33 Y avait de bonnes idées, mais dans l'absolu ce Doom est vraiment en deça. J'ai dû installer des mods pour le rendre crédible et difficile comme au bon vieux temps. C'est un Doom pour casu du dimanche.
id Software c'est le genre de studios dont l'industrie à besoin dans le genre FPS.
Faut juste faire abstraction des salaires américains. Les fameux AAA coûtent moins chers à produire en dehors de ce pays.
Comme Ghost of Yotei par exemple ? Tu as joué ?