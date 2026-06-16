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Xbox : et si la fermeture "surprenante" d'un studio était celle de...
Jeux Video


C'est peut-être de la parano, mais y a une raison à cela, et on peut limite commencer à flipper :

- Doom : The Dark Ages a fait des ventes décevantes (80 balles même sur PC, enculés)
- Le site officiel de Zenimax ne référence soudainement plus id software dans sa page des postes à pourvoir.
- Et (j'ai été vérifié), même si un studio n'a aucun poste à pourvoir (c'est le cas pour Arkane, mais bon on comprend maintenant pourquoi ), il apparaît quand même dans la liste aux côtés des branches RPG de Bethesda, Machine Games et Zenimax Online. Pas id Software.




Ok, id Software s'est un peu perdu après la méga baffe du Doom 2016 (Eternal et Dark Ages étaient cool, mais sans la même aura digne des débuts de la série).
Mais ils ne vont quand même pas oser ....


Ou alors faut espérer un retour à l'indépendance (id Software a été racheté par Zenimax en 2009).
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    posted the 06/16/2026 at 09:05 AM by shanks
    comments (40)
    mooplol posted the 06/16/2026 at 09:07 AM
    Au moins ils sortaient des vrais jeux et a un bon rythme
    ravyxxs posted the 06/16/2026 at 09:08 AM
    Non....
    cyr posted the 06/16/2026 at 09:09 AM
    Il va rester quoi?

    L'ia va tous détruire, il en restera plus rien après.
    romgamer6859 posted the 06/16/2026 at 09:10 AM
    le studio servira peut être de support pour bethesda mais ne fera plus ses jeux, à voir
    shockadelica posted the 06/16/2026 at 09:14 AM
    Fin du projet helix en réflexion chez xbox.
    levieuxjoueur posted the 06/16/2026 at 09:14 AM
    Bah en général, j'ai plutôt tendance à croire qu'une annonce choc d'une fermeture d'un Xbox studio soit celui d'un studio historique et non pas d'un studio racheté
    shanks posted the 06/16/2026 at 09:17 AM
    levieuxjoueur
    Y a aucun studio historique chez Xbox (Halo c'était Bungie, Gears c'était Epic) à part Playground et Rare, mais aucun ne devrait être touché vu le succès de Forza Horizon, et le maintien parfait de Sea of Thieves sur la longueur.

    Turn10 à la rigueur, ouais eux ils peuvent sauter, mais je pense que tout le monde s'en fout.
    kujiraldine posted the 06/16/2026 at 09:20 AM
    Franchement, la techno d'une boite est un asset trop important pour s'en débarrasser comme ça. On va voir ce que l’avenir nous réserve mais ce serait une très grosse connerie :'
    keiku posted the 06/16/2026 at 09:20 AM
    Bah comme c'est partit ils vont finir par virer tout leur studio qui ne sont pas full rentable, on parle de 2 mais ca pourrait être 7 ou 8 en vrai, peut être pas tous en 2026 mais d'ici 2028
    levieuxjoueur posted the 06/16/2026 at 09:25 AM
    shanks

    The coalition comme negan l'a évoqué puisque Rod Ferguson était là depuis le premier Gears et a dirigé the Coalition jusqu'en 2020.

    Et surtout ce que je voulais dire c'était la fermeture d'un studio qui a fait l'une des trios IP de la trinité Xbox.
    potion2swag posted the 06/16/2026 at 09:25 AM
    Le nombre de gens qualifiés sur le marché en 2026, c'est pas le moment de lâcher son taff dans l'industrie....
    nobleswan posted the 06/16/2026 at 09:33 AM
    Autant les Initiative, Compulsion, Ninja Theory, Double Fine qui ont rien glandé pendant des années car pas de supervision c'est compréhensible.

    Mais pour ID Software ils sont pas aussi con quand même.... Voyons
    grospich posted the 06/16/2026 at 09:45 AM
    J'sais pas, mais moi c'est à Id Sofware que j'aurais confié un jeu Halo (remake ou suite).
    rider288 posted the 06/16/2026 at 09:50 AM
    Et sinon Booty/Greenberg, ils comptent faire leur valise 1 jour ?
    noishe posted the 06/16/2026 at 09:54 AM
    Comment est-ce qu'ils comptent développer des jeux Microsoft au juste avec toutes ces fermetures ?
    vyse posted the 06/16/2026 at 09:58 AM
    noishe c'est bien le probleme, ils ne souhaitent plus continuer la stratégie de Spencer ; ils vont partir en studio de sous traitance
    osiris67 posted the 06/16/2026 at 10:08 AM
    Dark age defonce vraiment j’l’ai tellement kiffé lui, hate du dlc. En tout cas merci xbox pour votre gestion a chier digne d’EA.
    rogeraf posted the 06/16/2026 at 10:09 AM
    No comment
    goldmen33 posted the 06/16/2026 at 10:11 AM
    "Doom 2026" coquille !

    c'est chaud si c'est vrai... le dernier doom a dû faire des ventes de merde... merde leur moteur tabasse bien
    taiko posted the 06/16/2026 at 10:20 AM
    Faut que ces studios retrouvent tous leur indépendance. Ça sera plus sain pour l'industrie.
    ravyxxs posted the 06/16/2026 at 10:23 AM
    shanks Turn 10 on fusionné avec PG, pas officiellement mais ils faut qu'ils communiquent car le suivi de FM a été arrêté et aucun futur projet ne leur a été accordé/autorisé. Donc contenu mort pour FM, juste des mises à jour ici et là, en plus de tenir les serveurs jusqu'en 2027.

    taiko Les jeux coutent beaucoup trop cher à produire, personne n'a les cojones de l'équipe de 33EXP pour se dire ok on peut le faire.

    goldmen33 Y avait de bonnes idées, mais dans l'absolu ce Doom est vraiment en deça. J'ai dû installer des mods pour le rendre crédible et difficile comme au bon vieux temps. C'est un Doom pour casu du dimanche.
    aozora78 posted the 06/16/2026 at 10:56 AM
    "faut espérer un retour à l'indépendance" Pitié pas de fermeture.

    id Software c'est le genre de studios dont l'industrie à besoin dans le genre FPS.
    altendorf posted the 06/16/2026 at 10:57 AM
    ravyxxs Oui enfin cela oublie vite que Sandfall Interactive a pu compter sur Kepler Interactive (éditeur), Microsoft (Game Pass, soutien marketing), des business angels, une subvention d'Epic Games (Epic MegaGrant) et une aide du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) pour financer Clair Obscur: Expedition 33, sans oublier l’intervention de QLOC ou encore Ebb Software pour le soutien dans le développement. Indépendant jusqu’à une certaine limite.
    akinen posted the 06/16/2026 at 11:04 AM
    Ça se sent le retour à l’indépendance. Quel intérêt d’être chapeautée par une entreprise pareille. Faudrait en faire un film tellement ça aura été deux générations de décisions débiles. Merci sony de suivre l’exemple en faisant aussi n’importe quoi.
    ravyxxs posted the 06/16/2026 at 11:14 AM
    altendorf Mmm effectivement, intéressant.....beaucoup de paperasse mais surement moins de pression à ne plus bosser le lendemain ! Vu comme ça, je préfère avoir des jeux AA-AAA bien calibré et qui financièrement ne coûte pas 300-400 millions à produire.
    jenicris posted the 06/16/2026 at 11:20 AM
    Alors qu'ils deviennent indépendants oui, tout ces rachats pour les fermé après....
    spaarkyy03 posted the 06/16/2026 at 11:35 AM
    « ok Id Software s’est perdu suite après la mega baffe Doom 2016 (Eternal et Dark Âges ne sont pas dignes des premiers opus de la série) « ptdr l’avis désastreux de l’auteur du post. Ce dédain pour Doom Eternal et Dark Ages alors que si on est un minimum objectif ils font partie des meilleurs shooters/fps sur le marché
    xylander posted the 06/16/2026 at 11:36 AM
    Il est temps que Xbox quitte Microsoft.
    shambala93 posted the 06/16/2026 at 11:46 AM
    ravyxxs
    Faut juste faire abstraction des salaires américains. Les fameux AAA coûtent moins chers à produire en dehors de ce pays.
    xylander posted the 06/16/2026 at 11:46 AM
    Il est temps que je quitte le JV surtout... Trop, c'est trop.
    altendorf posted the 06/16/2026 at 11:53 AM
    xylander Pour aller où ? Xbox sans Microsoft c'est déjà terminé avant même de commencer à part si l'entité devient très très petite.
    ravyxxs posted the 06/16/2026 at 12:15 PM
    spaarkyy03 lis encore...
    zanpa posted the 06/16/2026 at 12:29 PM
    Et ils vont garder Playground, ce studio wokiste qui fou de l’inclusivité même dans des jeux de bagnole et vont détruire la licence fable, alors que les gas n’ont aucune expérience dans les RPG
    gat posted the 06/16/2026 at 12:54 PM
    xylander Pourquoi quitter le JV si tu aimes toujours autant le média ? Avec tous les titres qui me font envie et auxquels je n’ai pas encore touché, même si plus aucun jeu ne sortait à partir d’aujourd’hui, je serais tranquille jusqu’à mon passage dans l’Au-delà
    parrain59 posted the 06/16/2026 at 01:24 PM
    En fait Xbox veut se résumer de façon éternel à Halo, Gears of war et Forza ?
    obi69 posted the 06/16/2026 at 01:37 PM
    Putain mais sérieux...Quelle époque.
    simbaverin posted the 06/16/2026 at 01:47 PM
    ravyxxs Vu comme ça, je préfère avoir des jeux AA-AAA bien calibré et qui financièrement ne coûte pas 300-400 millions à produire.

    Comme Ghost of Yotei par exemple ? Tu as joué ?
    ravyxxs posted the 06/16/2026 at 02:03 PM
    simbaverin Non, je vais prendre une PS5 Pro vers Décembre je crois
    simbaverin posted the 06/16/2026 at 04:03 PM
    ravyxxs Ok d’accord. Prend le maintenant l’ami. Car un des directeurs de Lexar a dit que le prix de la Ram va encore augmenté d’ici la fin de l’année…..Ça fait peur. Encore une nouvelle augmentation ? On espère pas.
    kazey77 posted the 06/16/2026 at 04:56 PM
    Ca va il reste Rare avec Perfect Dark et Everwild
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