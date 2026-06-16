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C'est peut-être de la parano, mais y a une raison à cela, et on peut limite commencer à flipper :- Doom : The Dark Ages a fait des ventes décevantes (80 balles même sur PC, enculés)- Le site officiel de Zenimax ne référence soudainement plus id software dans sa page des postes à pourvoir.- Et (j'ai été vérifié), même si un studio n'a aucun poste à pourvoir (c'est le cas pour Arkane, mais bon on comprend maintenant pourquoi), il apparaît quand même dans la liste aux côtés des branches RPG de Bethesda, Machine Games et Zenimax Online. Pas id Software.Ok, id Software s'est un peu perdu après la méga baffe du Doom 2016 (Eternal et Dark Ages étaient cool, mais sans la même aura digne des débuts de la série).Mais ils ne vont quand même pas oser....Ou alors faut espérer un retour à l'indépendance (id Software a été racheté par Zenimax en 2009).