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Shadow of the Colossus
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name : Shadow of the Colossus
platform : PlayStation 4
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Bluepoint Games
genre : Aventure
european release date : 02/06/2018
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guiguif
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Fumito Ueda aurait aimé un remake d'ICO par Bluepoint
Fumito Ueda, l'icône de feu-Japan Studio derrière ICO, Shadow of the Colossus et The Last Guardian (et qui travaille actuellement sur Gen Atlas), a déclaré à IGN qu'il fut amèrement déçu par l'annonce de la fermeture de Bluepoint car il aurait aimé travailler à nouveau avec eux sur un remake de ICO.

"Nous n’étions en relation sur aucun projet donc j'en ai entendu parler en même temps que vous, et c'était décevant et triste à entendre. J'avais espéré qu'à l'avenir, il y aurait peut-être une chance de travailler avec eux sur quelque chose. Alors oui, ce fut très triste d'apprendre la nouvelle."

Interrogé spécifiquement sur les projets sur lesquels il aurait aimé collaborer, Ueda a reconnu que l'équipe avait travaillé sur de très bons remakes. Poussé pour un titre en particulier, il sourit : "Peut-être ICO".

Entre son remake de Shadow of the Colossus et la collection ICO & Shadow of the Colossus HD de 2011, Bluepoint connaissait profondément le travail de Fumito Ueda. La rumeur veut qu'avant sa fermeture, le studio ait lancé un deuxième remake étendu de Shadow of the Colossus, que Sony a abattu avant de fermer le studio.

https://www.pushsquare.com/news/2026/06/its-so-sad-theyre-no-longer-around-fumito-ueda-would-have-liked-to-remake-ico-with-shuttered-sony-studio-bluepoint
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    posted the 06/10/2026 at 04:19 PM by guiguif
    comments (5)
    grundbeld posted the 06/10/2026 at 04:24 PM
    Ouais Fumito, on aurait potentiellement aimé aussi.
    vyse posted the 06/10/2026 at 04:25 PM
    Mouais bizarre cette déclaration, j'avais lu qu'il avait jugé le remake de shadow of colossus totalement inutile et qu'il ne souhaitait pas y etre impliqué..
    vyse posted the 06/10/2026 at 04:28 PM
    ah pardon j'ai relu il a dit qu'il ne souhaitait pas qu'on change le contenu (ajouts) en effet c'est logique étant donné sa méthodologie de développement par soustraction
    51love posted the 06/10/2026 at 04:34 PM
    Comment remuer le couteau dans la plaie... Ça aurai été cool d'avoir ICO, SotC et TLG avec des graphismes au top.

    J'ai adoré les 3, et même particulièrement Trico dans TLG, quel kiff ce jeu vu qu'il m'écoutait pas, il me respectait pas... il en faisait qu'à sa tête le con

    Mais je suis habitué dans la vraie vie, et ça m'a rappelé un peu aussi mes échanges sur gamekyo ou on te chie littéralement a la gueule à longueur de journée en faisant mine de pas rien comprendre à ce que j'écris

    L'auteur de l'article en connait d'ailleurs un rayon a ce sujet haha
    zanpa posted the 06/10/2026 at 04:38 PM
    Ici remake c’était un grand oui quel jeu
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