Fumito Ueda, l'icône de feu-Japan Studio derrière ICO, Shadow of the Colossus et The Last Guardian (et qui travaille actuellement sur Gen Atlas), a déclaré à IGN qu'il fut amèrement déçu par l'annonce de la fermeture de Bluepoint car il aurait aimé travailler à nouveau avec eux sur un remake de ICO."Nous n’étions en relation sur aucun projet donc j'en ai entendu parler en même temps que vous, et c'était décevant et triste à entendre. J'avais espéré qu'à l'avenir, il y aurait peut-être une chance de travailler avec eux sur quelque chose. Alors oui, ce fut très triste d'apprendre la nouvelle."Interrogé spécifiquement sur les projets sur lesquels il aurait aimé collaborer, Ueda a reconnu que l'équipe avait travaillé sur de très bons remakes. Poussé pour un titre en particulier, il sourit : "Peut-être ICO".Entre son remake de Shadow of the Colossus et la collection ICO & Shadow of the Colossus HD de 2011, Bluepoint connaissait profondément le travail de Fumito Ueda. La rumeur veut qu'avant sa fermeture, le studio ait lancé un deuxième remake étendu de Shadow of the Colossus, que Sony a abattu avant de fermer le studio.