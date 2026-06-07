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Crazy Taxi : World Tour
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name : Crazy Taxi : World Tour
platform : PC
editor : Sega
developer : Sega
genre : course
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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nicolasgourry
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Sega est transparant sur l'IA générative pour Crazy Taxi : World Tour


L'équipe de développement décrit l'utilisation de contenu généré par IA dans le jeu comme suit.
SEGA Corporation utilise l'IA en tant qu'outil d'assistance au développement, afin de fournir de meilleurs contenus à nos utilisateurs et de permettre aux développeurs de se concentrer sur les tâches véritablement créatives.
Nous avons utilisé des outils d'intelligence artificielle générative lors du développement de Crazy Taxi: World Tour. Aucune IA n'a été utilisée en ce qui concerne les acteurs présents dans le jeu.
Steam
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    posted the 06/07/2026 at 07:45 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    raoh38 posted the 06/07/2026 at 08:05 PM
    Sa ne me derange plus (si pas utilisé a 100%) vu le travail médiocre de la plupart des "humains", si sa peut leur mettre un coup de pression pour se sortir les doigts...
    Après je pense que sa sera surtout positif pour de petites équipes qui n'ont pas les mêmes moyens que les grands studios et surtout de permettre des projets qui n'auraient pas été validé pour leur cout par exemple...
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