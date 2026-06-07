« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
L'équipe de développement décrit l'utilisation de contenu généré par IA dans le jeu comme suit.
SEGA Corporation utilise l'IA en tant qu'outil d'assistance au développement, afin de fournir de meilleurs contenus à nos utilisateurs et de permettre aux développeurs de se concentrer sur les tâches véritablement créatives.
Nous avons utilisé des outils d'intelligence artificielle générative lors du développement de Crazy Taxi: World Tour. Aucune IA n'a été utilisée en ce qui concerne les acteurs présents dans le jeu. Steam
Après je pense que sa sera surtout positif pour de petites équipes qui n'ont pas les mêmes moyens que les grands studios et surtout de permettre des projets qui n'auraient pas été validé pour leur cout par exemple...