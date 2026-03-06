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jenicris > blog
Selon NateTheHate2 on devrait avoir FFVII Remake Part 3, au SGF après-demain
Il s'y attend à le voir. Donc après-demain, à partir de 23h, on devrait FFVII Part III au SGF


https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/s/s8dYcmPfql

Si seulement...
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    adamjensen
    posted the 06/03/2026 at 07:06 PM by jenicris
    comments (21)
    shanks posted the 06/03/2026 at 07:07 PM
    C'est vendredi la conf
    akinen posted the 06/03/2026 at 07:08 PM
    Svp, possible de garder les spoils dans le contenu de l’article ? Les surprises sont malheureusement rares
    jenicris posted the 06/03/2026 at 07:08 PM
    shanks après demain c'est vendredi
    shanks posted the 06/03/2026 at 07:09 PM
    jenicris
    J'ai vu ta faute (pas moi qui te le reprochera)

    En tout cas si confirmé, ça présagerait un jeu de plus au Q1 2027 bordel...
    jenicris posted the 06/03/2026 at 07:11 PM
    shanks tu as raison, ça par contre je corrige thx
    ziggourat posted the 06/03/2026 at 07:11 PM
    Plus le temps passe, plus je me demande à quoi vont servir les évènements, absolument tout est leaké. On le voit encore avec le SoP, ils finissent leur temps de parole sur un one more thing que tout le monde connaissait, il n'y a plus de surprise. À quoi bon teaser et faire monter la sauce si c'est pour connaître l'intégralité des annonces avant même que l'evenement ne se produise.

    Les leakers participent à retirer la magie des annonces
    marchand2sable posted the 06/03/2026 at 07:16 PM
    Très curieux, sinon rien a voir, mais j'aimerais tellement que Square annonce un nouveau Nier, c'est trop long là y'en a marre (et avec Yoko Taro sinon non jamais de la vie).
    guiguif posted the 06/03/2026 at 07:20 PM
    ça sent le teasing ou ils ne montreront pas grand chose pour pas spoiler ceux qui le découvre sur SW2 et Xbox.
    romgamer6859 posted the 06/03/2026 at 07:22 PM
    Cool je suis dans le thème en refaisant rebirth
    redxiii102 posted the 06/03/2026 at 07:23 PM
    J'avoue que ça serait cool de ne pas spoiler dans le titre du blog.
    suikoden posted the 06/03/2026 at 07:26 PM
    Oh oui oh oui oh oui ! Faites que ca soit vraiiiii xD
    taiko posted the 06/03/2026 at 07:29 PM
    Mais laissez nous avoir la surprise. A part gâcher les confs 3 jours avant, ça sert à rien. Merci mais au-revoir les insiders.
    zekk posted the 06/03/2026 at 07:30 PM
    brook1 posted the 06/03/2026 at 07:32 PM
    Pour une sortie début 2027, je suppose vivement
    adamjensen posted the 06/03/2026 at 07:45 PM
    J’espère que c’est vrai, avec une date en bonus, genre début 2027.
    redxiii102 posted the 06/03/2026 at 07:49 PM
    brook1 c'est sûr vu que ça sera les 30 ans
    vyse posted the 06/03/2026 at 07:55 PM
    marchand2sable ca Ne risque PAS , Yoko taro reprends evangélion en animé chez khara...
    shambala93 posted the 06/03/2026 at 08:06 PM
    Je sens qu’il va tabasser techniquement !
    byakuyatybw posted the 06/03/2026 at 08:09 PM
    Je mets une pièce sur sortie le 07/07/27pour un FF7 sortie en 97...07/07/27= 3 chiffres 7 soit 777 qui est le jackpot dans une machine à sous ( clin d œil au golden saucer et attaques de Cait Sith) et trois 7 pour rappel que c est une trilogie...En plus avec Rebirth ressorti en Juin sur NS2, SE entretient la flamme de la hype par rapport à ce volet avec une sortie du dernier pan juste 13 mois plus tard...
    De plus FF7 part 3 qui sortirait avant période estivale , ça tomberait pile poil sur une saison liée au temps libre/ vacances et potentiellement l annonce de packs console + coffret trilogie pour les fêtes de fin d année...
    Sortie en Juillet pour FF7 part 3 en juillet permettrait aussi de ne pas faire d ombre à KH4 si nouvelle présentation en septembre durant le TGS
    thelastone posted the 06/03/2026 at 08:14 PM
    Ya vraiment des gens que ça surprend c'était soit un teaser au SOP soit le SGF yavait genre zéro doutes
    51love posted the 06/03/2026 at 08:21 PM
    Oh, mais quelle surprise, SE va commencer la Promo de Part3 au meme moment que la sortie de la Part2 sur les nouveaux supports

    Pour une fois que SE ne fait pas les choses à l'envers, ça semblait evidant, et ça semble se confirmer

    hate de voir la gueule de la partie 3 donc, et sa date de sortie
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