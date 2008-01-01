Aujourd'hui devait sortir Gallipoli-Ottoman Fronts.



Des développeurs BlackMill Games, quatrième titre du studio après les sorties de Verdun, Tannenberg et Isonzo en 2022.



Le titre normalement devait sortir sur les plates formes PC / PS5 / XBOX aujourd'hui avec des cartes prévues dans le désert, sur les côtes et en zone urbaine.



Les développeurs dans un court message du 19 Mai expliquent qu'ils connaissent des problèmes pour sortir simultanément les versions PC et Consoles. Ils ont besoin d'un peu plus de temps supplémentaire dorénavant et ont comme objectif une sortie cet été.



"Thank you for your patience, and we're really excited to be back with good news soon !"



BlackMill Games



[video]https://www.youtube.com/watch?v=1xjzolTHWFU[/video]



(j'ai toujours des soucis à mettre des liens, heureusement que je ne travaille pas dans l'informatique)



https://store.steampowered.com/app/3065940/Gallipoli/?l=french