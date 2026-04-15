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007 First Light
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name : 007 First Light
platform : PC
editor : N.C
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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007 First Light : Encore une fausse version physique
Tout comme dernièrement Crimson Desert, la version physique de 007 First Light imposera de télécharger un patch day one pour pouvoir être lancé la première fois.



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    posted the 04/15/2026 at 06:31 PM by guiguif
    comments (4)
    nicolasgourry posted the 04/15/2026 at 06:34 PM
    "Un patch day one obligatoire pour être lancé la première fois." Je trouves illogique ce procédé.
    yanssou posted the 04/15/2026 at 06:35 PM
    bah comme pour tout les autres, a part Stellar Blade qui est une exception c'est la norme depuis un moment.
    ouroboros4 posted the 04/15/2026 at 06:41 PM
    yanssou Beaucoup de jeux ont effectivement un patch day one
    Mais ça reste optionnel dans l'absolu. Le jeu sans lance même sans.
    Ici visiblement si tu télécharges pas le patch day one tu sais pas jouer....à un jeu solo.
    guiguif posted the 04/15/2026 at 06:42 PM
    yanssou pas obligatoire pour etre lancé non.
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