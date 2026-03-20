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DLSS5 selon Nvidia : Il s'agit essentiellement d'un filtre IA en 2D qui ne tient pas directement compte...
Le DLSS selon Nvidia : il s'agit essentiellement d'un filtre IA en 2D qui ne tient pas directement compte de la géométrie et des textures et qui peut remplacer certains détails



Daniel Owen a pu poser quelques questions à Jacob Freeman, de NVidia, sur le modèle sous-jacent du DLSS 5 afin de comprendre ce que cette technologie permet et ne permet pas de faire. Voici en substance ce qu'il lui a répondu :

Le modèle n'utilise comme données d'entrée que l'image finale du jeu et les vecteurs de mouvement ; il ne dispose donc d'aucune autre donnée du moteur, comme l'éclairage, la géométrie ou les textures, sur laquelle s'appuyer

Le DLSS5 est entraîné à déduire des détails à partir de l'image, ce qui signifie que s'il pense voir un tissu, il le traitera comme tel et l'éclairera en conséquence ; ainsi, tous les nouveaux détails de l'image sont « hallucinés » par le modèle d'IA

À la question de savoir si le DLSS5 affecte la géométrie (étant donné que certaines images semblaient différentes au niveau des textures et de la géométrie des personnages), la réponse a simplement été que le DLSS5 « ne modifie pas la géométrie sous-jacente », cependant, le DLSS5 ne peut pas réellement empêcher cela sans connaître directement la géométrie ou le tampon de profondeur ; la conclusion est donc que tout ce que NVidia voulait dire, c'est que la géométrie dans le moteur n'est pas modifiée, alors qu'elle pourrait effectivement être différente dans l'image finale après le DLSS5

À la question de savoir comment le DLSS5 améliore le PBR, NVidia a essentiellement réitéré que les informations PBR sont déduites de l'image finale via le modèle d'IA

Quant à la question du contrôle artistique, de ce que les développeurs peuvent modifier et de la possibilité d'empêcher certains effets (comme le fait que Grace porte un maquillage qui n'apparaissait pas dans l'image d'origine)… NVidia a essentiellement déclaré que les développeurs peuvent contrôler l'intensité et l'étalonnage des couleurs, ainsi que « masquer certains objets ou zones de l'image à l'exécution de DLSS5 », ce qui signifie intrinsèquement que l'inférence du modèle lui-même ne peut pas être contrôlée, mais seulement l'aspect de son étalonnage des couleurs et de son intensité.
https://www.resetera.com/threads/nvidia-gives-clarifications-on-dlss5-essentially-a-2d-ai-filter-not-directly-aware-of-geometry-and-textures-and-may-override-details.1468435/#post-152819938
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    posted the 03/20/2026 at 11:03 AM by jenicris
    comments (18)
    wickette posted the 03/20/2026 at 11:09 AM
    Si DLSS doit utiliser plus de données, non seulement l’integration est plus difficile mais les besoins en bandes passantes de devoir faire transiter toutes ces metadonnées ce sera pas anodin mais il faut ce qu’il faut pour respecter l’ADN du jeu

    Maintenant ce qui me derange c’est le double discours, où est la vérité ? On nous parle de filtre et pas filtre la meme semaine
    churos45 posted the 03/20/2026 at 11:12 AM
    D'ailleurs je me demande si un personnage aura la même tête chaque fois qu'on le rencontrera, ou si des détails changeront à chaque fois, comme lorsqu'on utilise l'IA générative
    fdestroyer posted the 03/20/2026 at 11:15 AM
    Ouais en gros ça invente.

    Grace c'était plus Grace sur RE9 dans leur démo, c'est ridicule
    giru posted the 03/20/2026 at 11:16 AM
    C’est vraiment le cancer les IA génératives et vont bouffer de la merde pendant un bon moment avant que la bulle n’explose.
    akinen posted the 03/20/2026 at 11:20 AM
    Ceux qui l’appelait filtre tiktok ou insta n’était pas loin du compte donc.

    Je ne m’attendais pas à ce qu’un filtre makeup apparait dans du jv dit « hardcore ».

    Il me semble que les solutions d’intégration ingame de resolution de demande à base de « gameGPT, résout moi cette enigme » sont deja en test.

    En 2035 on pourra simplement dire: « hey, je trouve FF18 moche, rends le moi plus beau et changes moi tel pnj, j’aime pas sa face ».
    keiku posted the 03/20/2026 at 11:22 AM
    giru la bulle n'explosera pas..., l'IA va continuer a progresser, mais il va falloir que le publique impose ses règle la concernant, si le publique achète ca continuera si le publique bloque ca s’arrêtera, mais si c'est moitié/moitié, c'est comme le publique avec microtransaction, ca sera dans tous les jeux du futur
    olex posted the 03/20/2026 at 11:23 AM
    Merci Captain Obvious.
    ouken posted the 03/20/2026 at 11:23 AM
    Moi j'ai hâte
    brook1 posted the 03/20/2026 at 11:46 AM
    Je comprends toujours pas l'intérêt d'en faire la démonstration maintenant en sachant en plus ce qu'il faut comme matos pour faire tourner ton jeu dans ces conditions, ils se sont un peu précipités je trouve
    tripy73 posted the 03/20/2026 at 11:58 AM
    J’en parlé justement hier avec un membre du site, au final ce n'est rien d'autre que de l’IA générative comme n'importe laquelle qu'on trouve sur les réseaux et leur rendu photoréaliste générique... Tu m'étonnes que les développeurs n'ont pas été consulté pour réaliser les vidéos promotionnelles, surtout quand on voit comment ça dénature les jeux.

    giru : la bulle est déjà en train de céder, quand tu vois que Goldman Sachs a annoncé que la technologie n’a eu aucun impact sur les bénéfices de l'économie américaine, que le projet Stargate de création d'énormes datas centers d’OpenAI a été annulé, que les développeurs JV s'en détournent de plus en plus et que la promesse de l’AI générale (qui serait capable de faire tout ce que les humains sont capables de faire) promis par les big tech via les LLM n'est qu'une fable vendu aux investisseurs et le rejet grandissant du grand public pour l’IA slop, la bulle spéculative va pas tarder à exploser.

    Maintenant elle ne disparaîtra pas pour autant, car certains outils qui utilisent cette technologie reste viable, se spécialiseront et se perfectionneront avec le temps, mais le délire d'une société construite entièrement autour de l’IA ne se réalisera jamais.

    akinen : sans aller jusque là, il y a eu une présentation de la Copilot Box (nouveau nom donné à la Xbox par certains) à la GDC et c'est juste délirant de voir le résultat de l'aide que te donne Copilot, on voit même une dév avoir une réaction qui montre son exaspération face à ce machin.
    jenicris posted the 03/20/2026 at 11:59 AM
    tripy73 Tu m'étonnes que les développeurs n'ont pas été consulté pour réaliser les vidéos promotionnelles, surtout quand on voit comment ça dénature les jeux.

    Tellement vrai
    noishe posted the 03/20/2026 at 12:00 PM
    C'était absolument évident en vu de l'éclairage qui faisait un peu n'importe quoi, ça jouait uniquement sur l'effet "waw" à cause du côté photoréaliste sur certains angles. C'est vraiment de la mauvaise foi d'avoir dit aux joueurs qu'ils avaient tort... C'est de la manipulation de mots de dire que la géométrie reste inchangée, car c'est vrai, elle est inchangée, mais elle reste réinterprétée et peut être ignorée pour donner un résultat différent.

    Au final, le DLSS 5 ne comprends pas comment ce qu'il voit fonctionne, ne comprends pas comment tous ces éléments interagissent réellement entre eux, mais le modifie quand même.
    shanks posted the 03/20/2026 at 12:18 PM
    fdestroyer
    Alors en fait, selon les photos de l'actrice (maquillage & co) utilisée pour Grace, le DLSS 5 se rapproche parfois beaucoup plus du vrai visage : https://preview.redd.it/grace-actress-vs-in-game-dlss-5-v0-wy9zhlts1jpg1.jpeg?auto=webp&s=80bf82c744a4fbda4d13fb270425f2743176afcc
    adelfhitlor posted the 03/20/2026 at 12:20 PM
    Et c'est bien pour ça que tout le monde a critiqué la présentation, parce que ça se voit que c'est juste une surcouche d'IA générative.
    ouken posted the 03/20/2026 at 12:23 PM
    shanks +1000
    jenicris posted the 03/20/2026 at 12:24 PM
    shanks le problème c'est surtout ça et quand on compare avec les artwork de Capcom (faudrait que je les retrouve)

    https://x.com/i/status/2034298654815838230
    churos45 posted the 03/20/2026 at 12:29 PM
    Si Capcom voulait faire une reproduction 1:1 du modèle original, il l'aurait fait. Si ce n'est pas le cas c'est que ce n'était pas voulu
    masharu posted the 03/20/2026 at 12:37 PM
    On le savait dès la présentation. Huang le dit lui-même. C'est juste dégueulasse.
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