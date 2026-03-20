Le DLSS selon Nvidia : il s'agit essentiellement d'un filtre IA en 2D qui ne tient pas directement compte de la géométrie et des textures et qui peut remplacer certains détails
Daniel Owen a pu poser quelques questions à Jacob Freeman, de NVidia, sur le modèle sous-jacent du DLSS 5 afin de comprendre ce que cette technologie permet et ne permet pas de faire. Voici en substance ce qu'il lui a répondu :
Le modèle n'utilise comme données d'entrée que l'image finale du jeu et les vecteurs de mouvement ; il ne dispose donc d'aucune autre donnée du moteur, comme l'éclairage, la géométrie ou les textures, sur laquelle s'appuyer
Le DLSS5 est entraîné à déduire des détails à partir de l'image, ce qui signifie que s'il pense voir un tissu, il le traitera comme tel et l'éclairera en conséquence ; ainsi, tous les nouveaux détails de l'image sont « hallucinés » par le modèle d'IA
À la question de savoir si le DLSS5 affecte la géométrie (étant donné que certaines images semblaient différentes au niveau des textures et de la géométrie des personnages), la réponse a simplement été que le DLSS5 « ne modifie pas la géométrie sous-jacente », cependant, le DLSS5 ne peut pas réellement empêcher cela sans connaître directement la géométrie ou le tampon de profondeur ; la conclusion est donc que tout ce que NVidia voulait dire, c'est que la géométrie dans le moteur n'est pas modifiée, alors qu'elle pourrait effectivement être différente dans l'image finale après le DLSS5
À la question de savoir comment le DLSS5 améliore le PBR, NVidia a essentiellement réitéré que les informations PBR sont déduites de l'image finale via le modèle d'IA
Quant à la question du contrôle artistique, de ce que les développeurs peuvent modifier et de la possibilité d'empêcher certains effets (comme le fait que Grace porte un maquillage qui n'apparaissait pas dans l'image d'origine)… NVidia a essentiellement déclaré que les développeurs peuvent contrôler l'intensité et l'étalonnage des couleurs, ainsi que « masquer certains objets ou zones de l'image à l'exécution de DLSS5 », ce qui signifie intrinsèquement que l'inférence du modèle lui-même ne peut pas être contrôlée, mais seulement l'aspect de son étalonnage des couleurs et de son intensité.
Maintenant ce qui me derange c’est le double discours, où est la vérité ? On nous parle de filtre et pas filtre la meme semaine
Grace c'était plus Grace sur RE9 dans leur démo, c'est ridicule
Je ne m’attendais pas à ce qu’un filtre makeup apparait dans du jv dit « hardcore ».
Il me semble que les solutions d’intégration ingame de resolution de demande à base de « gameGPT, résout moi cette enigme » sont deja en test.
En 2035 on pourra simplement dire: « hey, je trouve FF18 moche, rends le moi plus beau et changes moi tel pnj, j’aime pas sa face ».
giru : la bulle est déjà en train de céder, quand tu vois que Goldman Sachs a annoncé que la technologie n’a eu aucun impact sur les bénéfices de l'économie américaine, que le projet Stargate de création d'énormes datas centers d’OpenAI a été annulé, que les développeurs JV s'en détournent de plus en plus et que la promesse de l’AI générale (qui serait capable de faire tout ce que les humains sont capables de faire) promis par les big tech via les LLM n'est qu'une fable vendu aux investisseurs et le rejet grandissant du grand public pour l’IA slop, la bulle spéculative va pas tarder à exploser.
Maintenant elle ne disparaîtra pas pour autant, car certains outils qui utilisent cette technologie reste viable, se spécialiseront et se perfectionneront avec le temps, mais le délire d'une société construite entièrement autour de l’IA ne se réalisera jamais.
akinen : sans aller jusque là, il y a eu une présentation de la Copilot Box (nouveau nom donné à la Xbox par certains) à la GDC et c'est juste délirant de voir le résultat de l'aide que te donne Copilot, on voit même une dév avoir une réaction qui montre son exaspération face à ce machin.
Tellement vrai
Au final, le DLSS 5 ne comprends pas comment ce qu'il voit fonctionne, ne comprends pas comment tous ces éléments interagissent réellement entre eux, mais le modifie quand même.
Alors en fait, selon les photos de l'actrice (maquillage & co) utilisée pour Grace, le DLSS 5 se rapproche parfois beaucoup plus du vrai visage : https://preview.redd.it/grace-actress-vs-in-game-dlss-5-v0-wy9zhlts1jpg1.jpeg?auto=webp&s=80bf82c744a4fbda4d13fb270425f2743176afcc
https://x.com/i/status/2034298654815838230