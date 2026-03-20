Daniel Owen a pu poser quelques questions à Jacob Freeman, de NVidia, sur le modèle sous-jacent du DLSS 5 afin de comprendre ce que cette technologie permet et ne permet pas de faire. Voici en substance ce qu'il lui a répondu :Le modèle n'utilise comme données d'entrée que l'image finale du jeu et les vecteurs de mouvement ; il ne dispose donc d'aucune autre donnée du moteur, comme l'éclairage, la géométrie ou les textures, sur laquelle s'appuyerLe DLSS5 est entraîné à déduire des détails à partir de l'image, ce qui signifie que s'il pense voir un tissu, il le traitera comme tel et l'éclairera en conséquence ; ainsi, tous les nouveaux détails de l'image sont « hallucinés » par le modèle d'IAÀ la question de savoir si le DLSS5 affecte la géométrie (étant donné que certaines images semblaient différentes au niveau des textures et de la géométrie des personnages), la réponse a simplement été que le DLSS5 « ne modifie pas la géométrie sous-jacente », cependant, le DLSS5 ne peut pas réellement empêcher cela sans connaître directement la géométrie ou le tampon de profondeur ; la conclusion est donc que tout ce que NVidia voulait dire, c'est que la géométrie dans le moteur n'est pas modifiée, alors qu'elle pourrait effectivement être différente dans l'image finale après le DLSS5À la question de savoir comment le DLSS5 améliore le PBR, NVidia a essentiellement réitéré que les informations PBR sont déduites de l'image finale via le modèle d'IAQuant à la question du contrôle artistique, de ce que les développeurs peuvent modifier et de la possibilité d'empêcher certains effets (comme le fait que Grace porte un maquillage qui n'apparaissait pas dans l'image d'origine)… NVidia a essentiellement déclaré que les développeurs peuvent contrôler l'intensité et l'étalonnage des couleurs, ainsi que « masquer certains objets ou zones de l'image à l'exécution de DLSS5 », ce qui signifie intrinsèquement que l'inférence du modèle lui-même ne peut pas être contrôlée, mais seulement l'aspect de son étalonnage des couleurs et de son intensité.