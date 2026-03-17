(A savoir : Lorsque ce mode est activé, le mode tactile est désactivé)-------------------------------------------------------la mise à jour apporte également des modifications au GameChat, la fonctionnalité de communication vocale et vidéo intégrée à la Switch 2. Il est donc désormais possible d'inviter des amis directement dans une room GameChat en cours, ce qui, étonnamment, n'était pas possible avant. Les comptes supervisés et les amis n'ayant pas encore configuré leur GameChat peuvent désormais être invités également, avec quelques restrictions. La qualité de l'écran de jeu partagé en plein écran dans une session GameChat a aussi été revue à la hausse.On note notamment la possibilité d'ajouter des notes privées sur ses amis dans la liste d'amis (visibles uniquement par soi, pas par l'intéressé), un avance/retour de 10 secondes (via ZL et ZR) lors de la lecture de vidéos en plein écran dans le Nintendo eShop ou les actualités, une meilleure visibilité du stockage, avec un découpage de la capacité utilisée par type de données (système, jeux, captures), ou encore des améliorations côté contrôle parental, avec une notification push sur l'application mobile lorsque le code PIN est saisi sur la console.