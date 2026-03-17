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[NS2] la mise à jour 22.0.0 (mode Boost mais pas que)

(A savoir : Lorsque ce mode est activé, le mode tactile est désactivé)

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la mise à jour apporte également des modifications au GameChat, la fonctionnalité de communication vocale et vidéo intégrée à la Switch 2. Il est donc désormais possible d'inviter des amis directement dans une room GameChat en cours, ce qui, étonnamment, n'était pas possible avant. Les comptes supervisés et les amis n'ayant pas encore configuré leur GameChat peuvent désormais être invités également, avec quelques restrictions. La qualité de l'écran de jeu partagé en plein écran dans une session GameChat a aussi été revue à la hausse.

On note notamment la possibilité d'ajouter des notes privées sur ses amis dans la liste d'amis (visibles uniquement par soi, pas par l'intéressé), un avance/retour de 10 secondes (via ZL et ZR) lors de la lecture de vidéos en plein écran dans le Nintendo eShop ou les actualités, une meilleure visibilité du stockage, avec un découpage de la capacité utilisée par type de données (système, jeux, captures), ou encore des améliorations côté contrôle parental, avec une notification push sur l'application mobile lorsque le code PIN est saisi sur la console.

Gamekult / SwitchActu (Toutes les infos sur la mise à jour)
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    aeris565
    posted the 03/17/2026 at 10:15 AM by nicolasgourry
    comments (7)
    rogeraf posted the 03/17/2026 at 10:56 AM
    Ca va faire chauffer ma ptite switch 2 cette maj. Je vais la mettre au frais
    newtechnix posted the 03/17/2026 at 11:24 AM
    ce sera un plus certains mais on attends tout de même les vidéos comparatives pour voir l'importance.
    arikado posted the 03/17/2026 at 11:27 AM
    newtechnix pour avoir juste lancé Xenoblade 2 c'est assez flagrant ^^. En plus tu peux faire le comparatif facilement sans quitter le jeu. Pour moi qui joue qu'en portable c'est game changer sur certains jeux ^^
    newtechnix posted the 03/17/2026 at 11:30 AM
    arikado je te crois je n'ai pas la switch c'est pour cela qu'il me faut des vidéos
    arikado posted the 03/17/2026 at 11:31 AM
    newtechnix ça va arriver rapidement ^^. Mais là du coup c'est super agréable.
    newtechnix posted the 03/17/2026 at 11:38 AM
    arikado en plus selon mon frère Xenoblade 2 est un des jeux les plus terribles en terme d'animations, framerate...donc
    newtechnix posted the 03/17/2026 at 11:48 AM
    En général quand y'a mise à jour de firmware c'est qu'un ND est vraiment proche.

    ND tiers ...check
    ND Pokémon ...check
    ND Indies ...check
    ND Cinéma ...check

    cette semaine ou la semaine prochaine sans doute
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