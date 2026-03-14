Sans surprise, j’ai attendu ce Resident Evil comme jamais et c’est avec un grand plaisir que je vous partage ce test. On commence avec les atouts du jeu. Graphiquement, c’est juste sublime, avec des détails de partout et une pluie d’animations exceptionnelles. Mention spéciale au rechargement du fusil à pompe sur l’épaule avec Leon, un délice à regarder.
Deuxième gros atout du jeu qui sera une surprise pour personne, le gameplay. Capcom a l’habitude de nous offrir des gameplay 5 étoiles dans leurs productions, mais là on atteint l’apogée pour sa licence phare. Sans détour, c’est le meilleur gameplay de la série.
Avec Grace, on a juste du Resident Evil 1 Remake avec une tonne d’ajouts comme se cacher, s’infiltrer sans faire de bruit grâce à un sound design exceptionnel, crafter des objets, apprendre les comportements des zombies uniques, éliminer un zombie par derrière, etc.
Et avec Leon, on a juste le gameplay de Resident Evil 4 Remake mais en version 2.0, avec cette hache qui peut tout faire. Ses contres à l’arme à feu, ou encore cette vitesse d’exécution dans les actions. Bref, tout est là, en mieux et avec des nouveautés.
J’ai tellement aimé cette hache que je ne sais pas comment ils vont faire un Resident Evil 10 sans cette arme tant elle est incroyable. Faites comme moi, jouez à Requiem avec Leon puis allez sur RE4 Remake, vous allez voir comment les ajouts de cette arme vous manqueront comme jamais.
Au-delà de l’aspect graphique et du gameplay, il y a les personnages, qui sont un gros plus dans ce jeu, notamment Grace et Leon, qui forment pour moi l’un des meilleurs duos jouables de la série. Ils se complètent parfaitement, avec des passages terrifiants avec Grace et des moments explosifs et grandioses avec Leon. Mention spéciale pour Grace que j’ai adoré en VO, avec des bégaiements, des hésitations, de la peur dans sa manière de communiquer. Ça fait terriblement du bien de voir un personnage fragile et convaincant comme ça dans la série. En fait, je pense que ce perso a convaincu tout le monde, hormis les deux ou trois fragiles au fin fond de Twitter qui hurlent au cliché de la femme fragile…
Ce changement de personnage à intervalles réguliers permet en plus de créer un dynamisme fou tout au long du jeu. On ne s’ennuie jamais, même dans les moments plus calmes, et même si le scénario déçoit, on a juste envie de savoir comment ça va se finir avec des cliffhangers à chaque switch de perso, terriblement efficaces.
J’avais peur de ce switch de perso et de ces deux styles d’horreur proposés, mais là pour le coup je valide totalement. C’est même largement mieux que les scénarios A et B de Resident Evil 2 Remake.
Pour finir sur les atouts, je citerais l’excellent level design du Rhodes Hill Center. Le level design de ce lieu est juste excellent, on veut tout fouiller, tout trouver, et il colle parfaitement à la feature infiltration de Grace. Ce n’est pas du même niveau que le RPD ou le manoir Spencer, mais c’est largement mieux que la maison des Baker ou le village de RE8.
Et un petit bravo pour le marketing de ce Requiem qui n’a montré que le premier tiers du jeu. Quel régal ce fan service et toutes ces surprises et ces retournements de situation. J’espère vraiment que Capcom va suivre ce style de marketing pour les prochains RE.
Pour les défauts, le premier qui me vient en tête c’est le contenu du jeu. C’est le minimum syndical, un mode très difficile (qui ne l’est même pas en plus…) et une boutique qui permet d’acheter des trucs bonus vu et revu 50 fois maintenant. C’est très maigre, surtout pour un Resident Evil.
Je note également que les musiques d’ambiance sont à la hauteur de RE7, RE8 et RE2 Remake (ce n’est pas un compliment donc...). On n’entend rien du début à la fin. Même la save room est inexistante et ne dégage rien. Je déteste ces OST minimalistes depuis RE7, surtout quand on connaît le passif de la série à ce niveau, et surtout quand on sait qu’on retourne à Raccoon City, donc il y avait vraiment moyen de jouer sur la nostalgie comme jamais avec ça. Mais non, Capcom a complètement raté ce point.
Autre point complètement raté. La survie. Si ça commence très bien avec Grace au début, très vite on se retrouve avec une tonne de ressources et d’aides hallucinantes avec elle. De la peinture jaune et des sparadraps jaunes partout, une carte qui balance tout, des énigmes inexistantes voire stupides. C’est un ratage complet, et je ne vous parle même pas avec Leon, c’est un carnage total. On se croirait en God Mode, même les pauvres boss ne vont pas tenir plus de 5 minutes.
C’est clairement le volet le plus facile et le plus accessible de la saga. Le Monster Hunter Wilds des RE. Le jeu ne demande aucun skill du début à la fin tout simplement.
C’est incompréhensible, surtout après la difficulté parfaite de Resident Evil 2 Remake...
Conclusion : Je pense que c’est le Resident Evil qui va mettre tout le monde d’accord. Il y a du RE1, du RE2 Remake, du RE6, du Alien Isolation, du Evil Within et j’en passe. Le tout n’est pas parfait mais ce mélange de titres et de RE s’emboîte parfaitement pour donner un rythme de jeu fou et ultra prenant. Ça manque de contenu, de musiques marquantes et d’une meilleure maîtrise des codes de la série. Mais on a là un titre d’exception qui fait largement mieux que RE5, 6, 7 et 8. On a juste l’impression que Nakanishi (directeur de RE7 et RE9) a répondu aux fans : « Hein, vous me gueulez dessus parce que mon RE7 fait trop reboot ? Ok, tenez votre Resident Evil nouvelle génération. »
Malgré des défauts, on ne peut qu’applaudir pour le coup.
9/10 Une tuerie
Les + :
• Un RE Engine en grande forme, c’est magnifique
• Leon et Grace, un duo attachant pour deux styles de jeu différents
• Le meilleur gameplay de la série (survival-horror et action)
• La chainsaw et la Tomahawk de Leon, jouissif à mort
• Des passages terrifiants avec Grace et sans jump scares à la noix
• La sensation des coups et des armes à feu, un plaisir coupable
• Le switch de personnages qui dynamise l’aventure comme jamais
• Le level design de Rhodes Hills Center, un régal pour les fans de la première heure
• Une ambiance divine et Sound design 5 étoiles si vous avez le matos
• Les meilleurs zombies de la série
• C’est gore et violent comme jamais, il n’y a aucune censure
• Des surprises et du fan service de partout
• La fin D**********, ce choc !!!
• Malgré des passages full script, les speedruns sont agréables à pratiquer.
Les - :
• Un contenu endgame famélique, aucun contenu inédit (bon en DLC quoi…)
• Des musiques dans la droite lignée de RE7 et 8, oubliables au possible
• Une facilité déconcertante qui tue complètement l’aspect survie du jeu (boss, peintures jaunes, énigmes, etc.)
• Une Raccoon City Apocalypse sous-exploitée, ça pouvait se passer n’importe où
*Je vous laisse avec ma petite vidéo test maison, uniquement composée de gameplay et de trailers officiels du jeu, donc sans spoiler, d’une dizaine de minutes, si ça vous intéresse les amis. Bon visionnage.*
Hein ? alors j'ai peut être jamais capté ce qu'es un jump scare mais avec grace j'en ai eu des jumps scare ( notamment dans la zone avant la scene de l'ascenseur ( j'asseye de rester vague pour eviter de spoil )
Au moins 3 dans cette zone .
Malgré des défauts, on ne peut qu’applaudir pour le coup.
C'est exactement ça, et enfin je dirais, un vrai RE
J'aurais effectivement aimé un coté plus survival, mais je salue quand meme l'effort d'un retour aux sources avec le retour des zombies ! Malheureusement, les joueurs actuels veulent de l'action et des trucs impressionnants, donc on aura plus jamais droit a du vrai horreur je pense pour cette serie. Voir Leon mourrant faire des vannes meme quand il crache du sang par terre, ca me sort un peu de l'ambiance, ce perso est devenu une blague depuis RE4 (mais il est charismatique hein, jdis pas, c'est juste que ca casse tout le coté serieux a chaque fois )
Personne ne relève que la structure n'évolue pas/plus depuis celle de RE4 qui est sorti il y a 20 piges. La licence tourne en rond quand meme. On a reproché à Halo Infinite d'être incroyablement répétitif et prévisible dans sa construction mais c'est exactement pareil pour RER. Tu sais immédiatement ce qui va se passer / se passera dans les endroits que tu visites. Et coté environnement c'est la grosse prise de risque. Un manoir/hopital, des sous sols, une ville abandonnée (probablement la moins bonne partie du jeu d'ailleurs) et, attention suspense, un ... laboratoire souterrain hyper secret. De quoi décontenancer n'importe quel jouer n'est ce pas ? Et le combat final ... Encore et toujours le meme truc. Avec un gameplay qui ne se prête toujours pas à ce genre d'affrontement mais Capcom insiste. Idem coté scénario ou la série n'a jamais excellé. Ca se laisse suivre mais t'as toujours des trucs incohérents ou débiles. Alors oui le jeu est cool, l'ambiance est bonne (excellente meme à Rhodes Hills) et on se prend à retrouver les sensations qu'on avait pu avoir avec les anciens, l'alternance Grace/Léon est bien gérée et globalement le jeu est maitrisé de la part de Capcom mais y a zéro surprise, zéro prise de risque. Va falloir penser à changer quelque chose à l'avenir. Je suis d'ailleurs curieux de voir comment Capcom compte s'y prendre. Ils ont essayé avec REVII et ca a moyennement plu alors que la licence avait besoin de changer. Au final ils sont revenus en arrière avec celui ci. A l'avenir j'aimerais bien les voir changer la formule pour les opus inédits et garder l'actuelle pour les remakes. Mais pas tourner en rond éternellement.
C’est la seule zone où ils utilisent des jump scares quasiment. Si tu regardes bien, dans le Rhodes Hill Center il n’y a rien de ça avec les zombies et les autres ennemis. Je m’attendais à un spam à la RE7 mais ils ont super bien géré à ce niveau sans trop en faire je trouve.
jenicris
Je trouve qu’il mérite vraiment cette note, ou 8,5 si on est plus sévère et si on note en décimal. Dommage pour les DLC et la facilité.
sdkios
J’ai largement préféré Grace dans ce volet. Ils ont trop exagéré avec Leon, il a trop ce côté invincible. J’aime beaucoup ce personnage mais je m’attendais à plus de vulnérabilité due à son infection, mais pas du tout. J’ai l’impression qu’il a trois fois plus de force et de rage avec ça.
djfab
Bah moi j’ai compris direct qu’il fallait faire de l’infiltration avec Grace plutôt que des combats, donc du coup j’arrêtais pas de construire des seringues violettes pour one-shot les ennemis par derrière… Je te dis pas la gueule de mon coffre à la fin de la première partie du jeu. Un garde-manger d’hamster le truc ça débordait.
sonilka
Ils ont grave changé des trucs avec RE7 et RE8. On était à la limite d’un reboot avec eux. Je peux comprendre que ça déçoive certains ce retour à la même construction de jeu, mais pour le coup moi ça ne m’a pas dérangé, hormis la Raccoon City Apocalypse complètement sous-exploitée.
Par contre je suis retourné sur RE4REmake ensuite, et je trouve quand même que le gameplay de Leon est mieux dans ce dernier.
Enfin je comprends l'idée de la hâche, c'est très fun, mais y'a un truc qui manque dans RE9 pour la partie Léon, moins amusant.
Peut-être que le level design y est pour beaucoup.
Un excellent jeu ce RE9, mais j'ai trouvé qu'il manquait un peu d'ambitions, quand on le compare à RE4R c'est d'autant plus flagrant.
J’ai largement préféré Grace dans ce volet. Ils ont trop exagéré avec Leon, il a trop ce côté invincible.
Pareil. Le coté tension avec Grace et sa vulnérabilité renforce totalement l'immersion. Alors qu'avec Léon c'était open bar. Tu sais que t'y vas pour déboiter du gosier. Ils ont vraiment voulu opposer les 2 gameplays mais c'était trop pour Léon. Bien trop.
Sinon parfaitement d'accord avec ton test surtout sur la partie sonore mais pour moi c'est 8/10.
sonilka : je suis assez d'accord avec toi. Je me suis fait aussi la remarque "encore un manoir !". J'espère qu'il n'y en aura pas dans le 10 !! Après, la licence a évoluer avec le 4, avec 7 quand même, et là avec le 9 ils ont fait une espèce de best of (les 2 vues, etc...). Donc oui, il faudrait évoluer de nouveau avec le 10. Mais ! Cette formule est tout de même très efficace et le jeu a cartonné ! Donc c'est pas gagné !
J’ai un petit faible pour le Remake du 2 et du 4 aussi, comme vous donc. Sinon je parlais gameplay dans mon test pour RE9 vs 2 et 4R, je trouve que la hache manque trop j’ai vraiment adoré cette arme. Faut que je regarde si c’est possible de faire un run complet avec au passage.
sonilka
C’était pas non plus dégueulasse vu que ça reste mieux que l’horrible bateau de RE7 ou le dernier tiers de Village mais Raccoon ils ont merdé un peu. Le RPD c’est 20 minutes de jeu en plus ! Ils sont sérieux…J’ai pas trop envie de spoiler mais ça pue le DLC à 20 mètres pour Raccoon…
La 2ème partie avec Léon, ça fait le job mais il manque un truc, je ne sais pas quoi mais 1 ou 2 heures de + à Raccoon City ne m’aurait pas déplu avec plus d’endroits à visiter
Musiques et énigmes inexistantes, vraiment dommage
Je viens de le finir c'est un excellent RE pas le meilleur mais c'est très encourageant pour la suite,
Je regrette qu'il soit trop cour, assez facile on sens que Capcom en garde sous la semelle aussi dommage dommage , beaucoup d'excellentes idée du début s'estompe j'en voulais bien plus.
*Je n'ai jamais eu l'impression que racoon City était une mégalopole aussi .. pourquoi pas,
Le côté Dante de Léon fallait peut être pas ..
On est pas encore je trouve loin d un titre qui va détrôné RE4 niveau baffe et ambitions et donner le là pour 10 ans mais c'est très très solide et agréable