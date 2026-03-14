- Avis sans spoilers -



Conclusion : Je pense que c’est le Resident Evil qui va mettre tout le monde d’accord. Il y a du RE1, du RE2 Remake, du RE6, du Alien Isolation, du Evil Within et j’en passe. Le tout n’est pas parfait mais ce mélange de titres et de RE s’emboîte parfaitement pour donner un rythme de jeu fou et ultra prenant. Ça manque de contenu, de musiques marquantes et d’une meilleure maîtrise des codes de la série. Mais on a là un titre d’exception qui fait largement mieux que RE5, 6, 7 et 8. On a juste l’impression que Nakanishi (directeur de RE7 et RE9) a répondu aux fans : « Hein, vous me gueulez dessus parce que mon RE7 fait trop reboot ? Ok, tenez votre Resident Evil nouvelle génération. »



Malgré des défauts, on ne peut qu’applaudir pour le coup.









9/10 Une tuerie

Les + :



• Un RE Engine en grande forme, c’est magnifique

• Leon et Grace, un duo attachant pour deux styles de jeu différents

• Le meilleur gameplay de la série (survival-horror et action)

• La chainsaw et la Tomahawk de Leon, jouissif à mort

• Des passages terrifiants avec Grace et sans jump scares à la noix

• La sensation des coups et des armes à feu, un plaisir coupable

• Le switch de personnages qui dynamise l’aventure comme jamais

• Le level design de Rhodes Hills Center, un régal pour les fans de la première heure

• Une ambiance divine et Sound design 5 étoiles si vous avez le matos

• Les meilleurs zombies de la série

• C’est gore et violent comme jamais, il n’y a aucune censure

• Des surprises et du fan service de partout

• La fin D**********, ce choc !!!

• Malgré des passages full script, les speedruns sont agréables à pratiquer.



Les - :



• Un contenu endgame famélique, aucun contenu inédit (bon en DLC quoi…)

• Des musiques dans la droite lignée de RE7 et 8, oubliables au possible

• Une facilité déconcertante qui tue complètement l’aspect survie du jeu (boss, peintures jaunes, énigmes, etc.)

• Une Raccoon City Apocalypse sous-exploitée, ça pouvait se passer n’importe où

Sans surprise, j’ai attendu cecomme jamais et c’est avec un grand plaisir que je vous partage ce test. On commence avec les atouts du jeu. Graphiquement, c’est juste sublime, avec des détails de partout et une pluie d’animations exceptionnelles. Mention spéciale au rechargement du fusil à pompe sur l’épaule avec, un délice à regarder.Deuxième gros atout du jeu qui sera une surprise pour personne, le gameplay.a l’habitude de nous offrir des gameplay 5 étoiles dans leurs productions, mais là on atteint l’apogée pour sa licence phare. Sans détour, c’est le meilleur gameplay de la série.Avec, on a juste duavec une tonne d’ajouts comme se cacher, s’infiltrer sans faire de bruit grâce à un sound design exceptionnel, crafter des objets, apprendre les comportements des zombies uniques, éliminer un zombie par derrière, etc.Et avec, on a juste le gameplay demais en version, avec cette hache qui peut tout faire. Ses contres à l’arme à feu, ou encore cette vitesse d’exécution dans les actions. Bref, tout est là, en mieux et avec des nouveautés.J’ai tellement aimé cette hache que je ne sais pas comment ils vont faire unsans cette arme tant elle est incroyable. Faites comme moi, jouez àavecpuis allez sur, vous allez voir comment les ajouts de cette arme vous manqueront comme jamais.Au-delà de l’aspect graphique et du gameplay, il y a les personnages, qui sont un gros plus dans ce jeu, notammentet, qui forment pour moi l’un des meilleurs duos jouables de la série. Ils se complètent parfaitement, avec des passages terrifiants avecet des moments explosifs et grandioses avec. Mention spéciale pourque j’ai adoré en, avec des bégaiements, des hésitations, de la peur dans sa manière de communiquer. Ça fait terriblement du bien de voir un personnage fragile et convaincant comme ça dans la série. En fait, je pense que ce perso a convaincu tout le monde, hormis les deux ou trois fragiles au fin fond dequi hurlent au cliché de la femme fragile…Ce changement de personnage à intervalles réguliers permet en plus de créer un dynamisme fou tout au long du jeu. On ne s’ennuie jamais, même dans les moments plus calmes, et même si le scénario déçoit, on a juste envie de savoir comment ça va se finir avec des cliffhangers à chaque switch de perso, terriblement efficaces.J’avais peur de ce switch de perso et de ces deux styles d’horreur proposés, mais là pour le coup je valide totalement. C’est même largement mieux que les scénariosetdePour finir sur les atouts, je citerais l’excellent level design du. Le level design de ce lieu est juste excellent, on veut tout fouiller, tout trouver, et il colle parfaitement à la feature infiltration de. Ce n’est pas du même niveau que leou le, mais c’est largement mieux que la maison desou le village deEt un petit bravo pour le marketing de cequi n’a montré que le premier tiers du jeu. Quel régal ce fan service et toutes ces surprises et ces retournements de situation. J’espère vraiment queva suivre ce style de marketing pour les prochainsPour les défauts, le premier qui me vient en tête c’est le contenu du jeu. C’est le minimum syndical, un mode très difficile (qui ne l’est même pas en plus…) et une boutique qui permet d’acheter des trucs bonus vu et revu 50 fois maintenant. C’est très maigre, surtout pour unJe note également que les musiques d’ambiance sont à la hauteur de(ce n’est pas un compliment donc...). On n’entend rien du début à la fin. Même laest inexistante et ne dégage rien. Je déteste cesminimalistes depuis, surtout quand on connaît le passif de la série à ce niveau, et surtout quand on sait qu’on retourne à, donc il y avait vraiment moyen de jouer sur la nostalgie comme jamais avec ça. Mais non,a complètement raté ce point.Autre point complètement raté. La survie. Si ça commence très bien avecau début, très vite on se retrouve avec une tonne de ressources et d’aides hallucinantes avec elle. De la peinture jaune et des sparadraps jaunes partout, une carte qui balance tout, des énigmes inexistantes voire stupides. C’est un ratage complet, et je ne vous parle même pas avec, c’est un carnage total. On se croirait en, même les pauvres boss ne vont pas tenir plus de 5 minutes.C’est clairement le volet le plus facile et le plus accessible de la saga. Ledes. Le jeu ne demande aucun skill du début à la fin tout simplement.C’est incompréhensible, surtout après la difficulté parfaite de...