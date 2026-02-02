profile
Dragon Quest VII Reimagined
Dragon Quest VII Reimagined
PC
Square Enix
Square Enix
RPG
Xbox Series X - Switch
all
Famitsu sales (2/2/26 – 2/8/26) / DQ s'impose comme prévu
1. [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined – 177,563 / NEW
2. [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined – 160,101 / NEW
3. [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined – 118,798 / NEW
4. [PS5] Nioh 3 – 40,570 / NEW
5. [NS2] Mario Kart World – 10,875 / 2,816,021
6. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 8,302 / 8,370,523
7. [NS2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – 8,089 / 61,007
8. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition – 5,500 / 267,814
9. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 5,029 / 1,606,811
10. [NS2] Kirby Air Riders – 4,848 / 496,272

Switch 2 – 65,807
PS5 Digital Edition – 5,869
Switch Lite – 5,240
PS5 – 3,784
Switch – 2,235
Switch OLED – 1,417
PS5 Pro – 1,477
Xbox Series X Digital Edition – 1,049
Xbox Series S – 186
PS4 – 22
Xbox Series X – 18

11 130 PS5 / 8 892 Switch / 1 253 XSXIS
Total Switch 2 : 4 372 893 / Switch : 36 526 822
Semaine prochaine : Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties / Mario Tennis Fever, more / Romeo is e dead man
    posted the 02/12/2026 at 01:10 PM by nicolasgourry
    comments (57)
    aeris757 posted the 02/12/2026 at 01:13 PM
    Les joueurs japonais qui achetent beaucoup plus de DQ7 en GKC qu'en version PS5, 40.000 de plus
    celebenoit84 posted the 02/12/2026 at 01:14 PM
    Je trouve que les chiffres ne sont pas énormes.
    Je serais curieux de connaître le taux de téléchargement par plateforme
    cyr posted the 02/12/2026 at 01:16 PM
    Pas ma pour dragon quest. Square enix doit être satisfait. En revanche ça n'a pas l'air d'avoir une incidence sur le top hardware.

    aeris555 il faut pas le voir comme ça. Les jap aime la portabilité et ce jeux en particuliers, peut être joué en nomade.
    fdestroyer posted the 02/12/2026 at 01:16 PM
    C'est tout de même la version NS1 qui s'impose, bien qu'évidement, le parc gargantuesque installé explique fortement la différence.
    jenicris posted the 02/12/2026 at 01:21 PM
    L'original avait fait 3,57 millions d'exemplaires en 17 jours. Une autre époque
    Même si c'est un remake, la licence est loin de ses heures de gloires...
    leonr4 posted the 02/12/2026 at 01:26 PM
    Après quasi 9 ans c'est la première fois que les ventes de la Switch 1 passent sous la barre des 10.000 unités au Japon.
    aeris757 posted the 02/12/2026 at 01:29 PM
    celebenoit84 Je trouve que les chiffres ne sont pas énormes.

    DQI-II est sorti le 31 octobre, il y a trois mois a peine. Trois Dragon Quest en 3 mois, le public frole sans doute l'indigestion va savoir


    Sinon, flop pour Nioh 3 dont le demarrage est divisé par deux par rapport au premier (89k) et le deuxième (91k).

    Apres Code Vein II (14k) la semaine derniere, ca fait deux exclus PS5 qui floppent a la suite
    zekk posted the 02/12/2026 at 01:30 PM
    aeris555 pour les exclus Sony, il faut surtout voir les scores en occident, on sait qu'au japon ça bidera
    cyr posted the 02/12/2026 at 01:32 PM
    leonr4 Ouai mais un peu normal aussi, la remplaçante est là.
    guiguif posted the 02/12/2026 at 01:35 PM
    Pas dingue, meme avec la Switch
    yogfei posted the 02/12/2026 at 01:43 PM
    celebenoit84 guiguif 450000 au total c'est franchement pas mal pour un remake surtout que les précédents remake ne sont pas très vieux...
    hyoga57 posted the 02/12/2026 at 01:46 PM
    guiguif zekk Je m'attendais a mieux avec les deux Switch.
    jenicris posted the 02/12/2026 at 02:04 PM
    hyoga57 surtout au vu du parc énorme de la première Switch
    narustorm posted the 02/12/2026 at 02:11 PM
    Les gkc ont gagner
    celebenoit84 posted the 02/12/2026 at 02:53 PM
    yogfei
    Pardon je parlais pour nioh3,
    Et en même temps je serais curieux de connaître le taux de physique/rechargement de DQ3 par console
    cyr posted the 02/12/2026 at 02:56 PM
    hyoga57 jenicris Les mec, c'est pas un nouveau dragon quest.....
    aeris757 posted the 02/12/2026 at 03:02 PM
    cyr Alors qu'a l'inverse Code Vein II et Nioh 3 sont des nouveautés et ca bide. C'est pas la joie en ce moment pour les tiers japonais sur PS5

    Pourtant l'internaute Hyoga57 nous explique a longueur de temps que les tiers japonais vendent surtout sur les consoles Sony au Japon. Cruel désillusion pour ce pauvre internaute face a la réalité des chiffres
    ouroboros4 posted the 02/12/2026 at 03:07 PM
    jenicris c'est ça.
    La PS5 au Japon c'est un peu plus de 7 millions.
    Contre 34 pour la Switch.
    Le ratio est épouvantable et la PS5 le gagne haut la main.
    guiguif posted the 02/12/2026 at 03:11 PM
    ouroboros4 Le ratio est épouvantable et la PS5 le gagne haut la main.
    Effectivement, les joueurs Nintendo sont plus nombreux, mais jouent moins que les joueurs PS
    j9999 posted the 02/12/2026 at 03:27 PM
    cyr Franchement c'est pas que "les jap aiment la portablilité". Ca c'est un peu le raisonnement typique d'occidental. Ils aiment les consoles et les jeux videos d'une manière generale. C'est juste que dans la vie tu dois faire des choix. Quand tu dois gerer ton travail, ta famille, le peu d'espace chez toi, le.temps.m disponible, tu te dis qu'il faut faire le tri dans les reves de gamin du passé et essayer de garder le minimum parcequ'on aime quand même toujours le jeu video et on aime se divertir, seul et en famille. La switch c'est la meilleure synthèse de tout ça que tu puisse trouver. Ce n'est plus seulement une console portable, c'est "avoir une console de salon partout", elle fait le taff parfaitement pour les AAA qui sortent, est taillée pour le multi, a les jeux nintendo, est un produit japonais. C'est vraiment le truc parfait pour garder son hobbie jv sans contraintes. Beaucoup de japonais aimeraient comme tous les gamers avoir toutes les consoles, mais c'est pas possible a un moment donné sauf si tu decide de rester plongé dans un monde ikkikomori, et là tu suit plus le reste. La switch est perçue comme cool et comme le truc qui emporte tout tes souvenirs avec toi. Acheter une ps5 c'est genial, les jeux seront plus beau, plus fluide. Mais dans le monde actuel ou tout le monde est surchargé, ce plaisir supplémentaire ne vaut plus le coup pour le peu que ça apporte. La Switch fait le taff et elle le fait bien. C'est tout ça le concept de cette console, pas juste "las zaponai y zaiment bien pokémon et les portables"
    rere1991 posted the 02/12/2026 at 03:42 PM
    guiguif ton raisonnement est complètement biaisé puisque la version switch 2 est plus vendues que celle de la PS5 malgré un parc de console bien plus faible sachant en plus qu'il s'agit d'une gkc tant décriée? Quelle est la raison ? Les joueurs ps5 ne jouent pas à leur console ? Pour la Switch elle est en retraite ok mais la PS5 ?
    hyoga57 posted the 02/12/2026 at 03:44 PM
    aeris555 Ne te montre pas plus idiot que tu ne l’est.

    J’ai toujours dit que Dragon Quest se vendait mieux chez Nintendo.

    ouroboros4 guiguif Et pourtant certains ne le comprennent toujours pas.
    guiguif posted the 02/12/2026 at 03:47 PM
    rere1991 Bah non t'additionne les ventes SW1+SW2 et PS5 par rapport à leur parc respectif, le ratio est toujours largement en faveur de la PS5.
    icebergbrulant posted the 02/12/2026 at 03:49 PM
    Je ne pensais pas que la version PS5 allait atteindre les 100.000 en 1ère semaine
    Sony (et Square Enix) doivent sautiller de joie comme des slims de métal

    Sinon pas de surprise, le jeu Dragon Quest 7 et par extension les "petits RPG tour par tour", c’est + pratique de le faire sur Switch 1/2
    rere1991 posted the 02/12/2026 at 03:51 PM
    guiguif Aucun rapport on parle de console à console. Car la gkc ne fonctionne pas dans la Switch 1. Sinon , j'aurais été un peu plus d'accord avec toi. Une console vendues 4 millions vends +de 30 pourcent en plus un
    jeu qu'une console avec un parc de 7 millions. La Switch 1 laissons la prendre une retraite plus que méritée.
    jenicris posted the 02/12/2026 at 03:52 PM
    ouroboros4 c'est clair, mais bon les tiers au vu du parc se vendent pas beaucoup sur console Nintendo
    rere1991 posted the 02/12/2026 at 03:54 PM
    ouroborous guiguif Jenicris Le meilleur ratio est celui de la Switch 2 incontestablement ? Quel est votre argumentaire ?
    cyr posted the 02/12/2026 at 03:55 PM
    guiguif Donc si un jeux qui se vends a 20 unité sur switch1 et le même jeux fait 2 sur ps5, tu dira que par rapport au ratio , la ps5 l'emporte?

    Sauf que la je vois un bide dans les 2 cas.
    square enix regarde sur le volume en général, pas juste 1 plateforme.
    natedrake posted the 02/12/2026 at 04:05 PM
    icebergbrulant Ca inaugure du bon pour DQ XII sur PS5.
    guiguif posted the 02/12/2026 at 04:11 PM
    rere1991 Mon argumentaire c'est que j'ai bien parlé des joueurs Nintendo, quand un jeu sort sur PS4 et PS5, je prend les deux aussi.

    Il y a 40 millions de SW1+SW2 face a 7 millions de PS5 au Japon, soit quasi 6 fois plus de consoles Nintendo sur le marché et pourtant le jeu ne se vend pas 6 fois plus que sur console Sony.
    De toute façon même sur la Switch 1 ça a toujours été comme ça en dehors de très rare cas.

    cyr Bah nan vu que ce n'est pas le cas.
    ouroboros4 posted the 02/12/2026 at 04:13 PM
    rere1991 Montre-toi avec ton vrai pseudo au lieu de ta cacher.
    brook1 posted the 02/12/2026 at 04:22 PM
    Avec le déma, les chiffres doivent être beaucoup plus hauts
    icebergbrulant posted the 02/12/2026 at 04:24 PM
    natedrake Vivement
    rere1991 posted the 02/12/2026 at 04:25 PM
    guiguif N'importe quoi acheter deux fois le même jeux... C est vraiment pas malin ton argumentaire. Faut pas avoir fait science politique pour comprendre que le meilleur ratio est la Switch 2 que tu le veuilles ou non ????????
    guiguif posted the 02/12/2026 at 04:43 PM
    rere1991 N'importe quoi acheter deux fois le même jeux...
    Ou est-ce que j'ai écris ça ?

    119 000 sur les 7 millions de joueurs japonais Sony ont acheté le jeu, soit 1.7%
    337 000 sur les 40 millions de joueurs japonais Nintendo ont acheté le jeu, soit 0.84%

    Fais avec
    51love posted the 02/12/2026 at 04:48 PM
    Les pirouettes de guiguif

    Toujours un délice

    On s'en branle du ratio, et oui quoi qu'on en dise mathématiquement parlant il est meilleur sur Switch 2.

    Mais ça a tjs ete comme ça, plus une console est vielle, plus son catalogue grandi, et plus les profils de joueurs différents est censé grandir et donc, le ratio copie par machine vendue diminue logiquement rere1991

    guiguif aime bien rappeler que les joueurs PlayStation sont le meilleur public, et interpreter tout et n'importe quoi pour étayer ses théories fumeuses, même quand les chiffres disent le contraire.
    edgar posted the 02/12/2026 at 04:51 PM
    rere1991 Exactement !

    Le meilleur ratio est celui de la Switch 2, qui plus est en GKC, ce qui est encore plus impressionnant quand tu sais à quel point les japonais sont attachés aux jeux sous format physique.

    L’un des rares pays d’ailleurs qui n’a pas encore succombé aux charmes du full déma.

    Il me semble que c’est 50/50, peut importe la plateforme.
    edgar posted the 02/12/2026 at 04:53 PM
    51love Je te jure, non mais regarde leurs arguments bordel, c’est à mourir de rire !
    rere1991 posted the 02/12/2026 at 05:04 PM
    51love Je suis tout à fait d'accord sur ta logique avec le ratio quand le parc de consoles est plus élevé. Mais, quand tu regarde les absurdités que certains peuvent écrire juste parce qu'il s'agit de leur constructeur préférés, il faut bien leur répondre avec des éléments implacable ce qui est le cas avec le nombre et le ratio concernant la ventes de dq7.
    guiguif posted the 02/12/2026 at 05:34 PM
    ça change pas que les joueurs Nintendo au global achètent moins que les joueurs Sony, que ça vous plaise ou non, m'en branle de la SW2
    nyseko posted the 02/12/2026 at 05:47 PM
    Peut importe le ratio, ce que Square Enix voit, c'est qu'il s'est mieux vendu sur console Nintendo, les deux de surcroit, ce qui ne saurait que les motiver à réitérer le même type de sortie dans le futur.

    De plus, le publique sur Nintendo Switch est beaucoup plus éclectique que sur PlayStation, il regroupe d'avantage de familles et d'enfants, donc c'est normal que la proportion de joueurs intéressés par les jeux Square Enix soit moindre.
    edgar posted the 02/12/2026 at 05:54 PM
    guiguif Pourtant c’est tellement rare de voir des jeux PS5 dans le top 10 japonais depuis sa sortie.

    Je ne m’en réjouis pas hein, j’aurais bien aimé voir Nioh 3 casser les compteurs.

    Shanks Je sais que je ne t’apprends rien, mais c’est exagéré à quel point le site bug depuis quelques temps.

    Ça fait 10/15 ans que je fréquente le site et je n’avais jamais connu ça.

    Impossible de naviguer normalement.
    sonilka posted the 02/12/2026 at 05:55 PM
    Les différents remakes des DQ ne semblent pas passionner autant les joueurs japonais que les nouveaux opus. DQXI sur 3DS c'était au dela du million. Et DQXIS sur Switch c'était plus de 300k (alors que c'était une version + du XI).
    guiguif posted the 02/12/2026 at 06:27 PM
    edgar Tout comme c'est rare de voir les jeux tiers sur les consoles Nintendo truster longtemps le top en dehors de rares cas.
    D'ailleurs FF7 Remake SW2 a deja disparu ?
    ziggourat posted the 02/12/2026 at 06:38 PM
    guiguif Tu devrais rajouter le remake sur 3DS aussi, tu l'as oublié dans ton équation

    Sinon, il faudrait voir les ventes dématérialisées, mais je pense que le demi million est dépassé, ce qui est un très beau succès pour un remake. Tant mieux pour SE, ça me fait plaisir pour eux. Le jeu est top 1 sur Switch 2 sur l'eshop francais depuis plus d'une semaine, c'est assez étonnant
    aeris757 posted the 02/12/2026 at 06:50 PM
    guiguif D'ailleurs FF7 Remake SW2 a deja disparu ?

    2026 c’est un peu tard, c’était en 1996 sur Nintendo 64 qu’il fallait le sortir hein , quand FF ca voulait encore dire quelque chose. 30 ans plus tard les joueurs Nintendo sont passé a autre chose et Yoshi-P a avoué lui meme dans une itw accordé au Figaro en 2023 que les joueurs japonais d’aujourd’hui trouvent la licence FF un peu ringarde

    https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/comment-final-fantasy-xvi-veut-redorer-le-blason-de-cette-saga-culte-du-jeu-video-20230621

    Meme les joueurs Sony prennent leurs distance avec cette licence quand on voit les mauvaises performance commerciale de FF16 et Rebirth
    edgar posted the 02/12/2026 at 07:10 PM
    guiguif Il me semble que le jeu est déjà sorti 3 fois avant d’arriver sur Switch 2 non ?

    1 fois sur PS4 et 2 fois sur PS5.

    Donc à partir de là, comment voulais-tu qu’il fasse un carton avec une sortie aussi tardive ?

    D’ailleurs même malgré ça, le jeu s’est mieux vendu que sur PS5.
    ouroboros4 posted the 02/12/2026 at 07:14 PM
    guiguif Pas étonnant
    Il en sera de même pour Rebirth
    guiguif posted the 02/12/2026 at 07:39 PM
    edgar 2 fois sur PS5.
    2 fois carrément ?

    D’ailleurs même malgré ça, le jeu s’est mieux vendu que sur PS5.
    Dans la mesure ou la version PS4 est retro PS5, j’éviterai de prendre ça comme exemple pour justifier les 23k de la version SW2
    edgar posted the 02/12/2026 at 08:00 PM
    guiguif Je me suis trompé apparemment.

    Il est sortie qu’une seule fois dans sa version Intergrade et il n’a tapé que 14.000 en première semaine.

    Ce qui est vraiment ridicule, du coup la version Switch 2 s’en sort incroyablement bien avec ses 23.000 ventes.
    guiguif posted the 02/12/2026 at 08:09 PM
    edgar Je reitre "Dans la mesure ou la version PS4 est retro PS5, j’éviterai de prendre ça comme exemple pour justifier les 23k de la version SW2 "

    Sinon on est quand même très loin des 702 000 de la version PS4, ce qui est vraiment ridicule, du coup la version PS4 s’en sort incroyablement bien avec ses 702 000 ventes.

    PS: c'est bien ~ 21 000
    edgar posted the 02/12/2026 at 08:22 PM
    guiguif C’est bizarre, sur Google c’est marqué un peu plus de 14.000 en première semaine.

    Mais oui t’as raison, c’est bien 21.000.

    Cela dit c’est presque du pareil au même hein.

    Oui mais n’oublie pas que Rebirth s’était effondré par rapport au Remake, seulement 262.000.

    C’est la licence en elle-même qui semble avoir un problème, depuis pas mal d’années d’ailleurs, la Switch 2 n’a rien à voir là-dedans.

    Tu verras que les ventes du troisième volet ne seront pas dingue non plus.

    Toutes les licences japonaise hors Nintendo et Capcom se sont effondrées, même Dragon Quest n’attire plus les foules, c’est dire.
    newtechnix posted the 02/12/2026 at 08:37 PM
    On voit un coup de mou de la série DQ7 mais...

    D'une part
    1. [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined – 177,563 / NEW
    2. [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined – 160,101 / NEW
    3. [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined – 118,798 / NEW

    total environ 450 000 ventes physiques.

    d'autre part on précisera tout de même qu'il est sorti jeudi 5 février...donc en gros il convient de voir qu'il y a en réalité (logiquement) 4 jours de comptabilisés....ce qui constitue un peu plus de la moitié de semaine de vente. C'est toujours un point invisible sur les ventes des jeux du top Famitsu.

    il est fort possible qu'avec ces quelques jours manquants on doit être dans les 600 000 ventes physiques mais est-ce que cela reste bon pour Square?...possiblement avec le demat on atteindrait les 800/900 000 ventes. Avec ces hypothèses on serait pas loin du million en première semaine pour un remake d'un jeu 3DS qui était déjà le remake d'un jeu Playstation

    Dragon Quest VII : Eden no Senshi-tachi "nouveauté canonique" + "demat inexistant"
    Sorti le 26 août 2000 au Japon sur PS1.
    ≈ 1 862 065 exemplaires vendus lors de la première semaine.

    Dragon Quest VII : Eden no Senshi-tachi "remake" de Dragon Quest VII"
    Remake sorti en février 2013 au Japon sur Nintendo 3DS.
    ≈ 827 922 exemplaires vendus la première semaine (pas de chiffres demat)

    En fait même si on voit un délitement...en vérité il est plus logique de comparer les lancement des DQ canonique entre-eux car cela reste logiquement plus probant....et là-dessus même si cela reste la licence qui a réussi à garder sa fan base...le problème c'est le vieillissement de la fan base DQ et aussi l'incapacité à reproduire un succès identique dans le monde (là où monster hunter a réussi).
    aeris757 posted the 02/12/2026 at 08:47 PM
    edgar Toutes les licences japonaise hors Nintendo et Capcom se sont effondrées

    Tu peux aussi inclure Capcom.

    On est passé d'1.3 million d"MH World sur PS4 en premiere semaine, à 602.000 d'MH Wilds sur PS5. Démarrage divisé par deux d'une gen a l'autre et on est presque un an apres sa sortie il n'a pas encore atteint le million en physique.

    Faut remonter 20 ans en arrière, aux premieres années de la licence, pour voir un MH canonique (qui ne soit pas un portage tardif), ne pas atteindre le million au Japon

    Il y a quasiment plus de licences tiers qui fait des grosses chiffres au Japon desormais. Seul Nintendo surnage dans ce marché. Il est le seul editeur ayant des licences capable de faire d'enorme chiffre
    edgar posted the 02/12/2026 at 08:51 PM
    aeris555 Sérieux à ce point là ?

    Je pensais que Capcom s’en sortait relativement bien par rapport aux autres éditeurs, et pas seulement avec Monster Hunter, mais avec la plupart de leurs grosses licences, Resident Evil etc.

    Dommage, c’est mon éditeur tiers préféré.
    aeris757 posted the 02/12/2026 at 09:00 PM
    edgar https://nichebarrier.com/game/43715-monster-hunter-wilds

    Et au Japon le jeu a été bradé au bout de quelques semaines
    aeris772 posted the 02/13/2026 at 07:05 PM
    newtechnix On voit un coup de mou de la série DQ7 mais...

    D'une part
    1. [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined – 177,563 / NEW
    2. [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined – 160,101 / NEW

    Les ventes des versions Switch 2 commencent petit a petit a prendre l'ascendant sur les versions Switch 1. Les deux sont vraiment coude a coude malgré l'enorme difference de parc. C'est un indicateur de la tres bonne dynamique de la Switch 2.

    Bon j'attend ton article sur le top 30 car ya des choses a dire
