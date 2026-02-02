1. [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined – 177,563 / NEW
2. [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined – 160,101 / NEW
3. [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined – 118,798 / NEW
4. [PS5] Nioh 3 – 40,570 / NEW
5. [NS2] Mario Kart World – 10,875 / 2,816,021
6. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 8,302 / 8,370,523
7. [NS2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – 8,089 / 61,007
8. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition – 5,500 / 267,814
9. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 5,029 / 1,606,811
10. [NS2] Kirby Air Riders – 4,848 / 496,272
Switch 2 – 65,807
PS5 Digital Edition – 5,869
Switch Lite – 5,240
PS5 – 3,784
Switch – 2,235
Switch OLED – 1,417
PS5 Pro – 1,477
Xbox Series X Digital Edition – 1,049
Xbox Series S – 186
PS4 – 22
Xbox Series X – 18
11 130 PS5 / 8 892 Switch / 1 253 XSXIS
Total Switch 2 : 4 372 893 / Switch : 36 526 822
Semaine prochaine : Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties / Mario Tennis Fever, more / Romeo is e dead man
posted the 02/12/2026 at 01:10 PM by nicolasgourry
Je serais curieux de connaître le taux de téléchargement par plateforme
aeris555 il faut pas le voir comme ça. Les jap aime la portabilité et ce jeux en particuliers, peut être joué en nomade.
Même si c'est un remake, la licence est loin de ses heures de gloires...
DQI-II est sorti le 31 octobre, il y a trois mois a peine. Trois Dragon Quest en 3 mois, le public frole sans doute l'indigestion va savoir
Sinon, flop pour Nioh 3 dont le demarrage est divisé par deux par rapport au premier (89k) et le deuxième (91k).
Apres Code Vein II (14k) la semaine derniere, ca fait deux exclus PS5 qui floppent a la suite
Pardon je parlais pour nioh3,
Et en même temps je serais curieux de connaître le taux de physique/rechargement de DQ3 par console
Pourtant l'internaute Hyoga57 nous explique a longueur de temps que les tiers japonais vendent surtout sur les consoles Sony au Japon. Cruel désillusion pour ce pauvre internaute face a la réalité des chiffres
La PS5 au Japon c'est un peu plus de 7 millions.
Contre 34 pour la Switch.
Le ratio est épouvantable et la PS5 le gagne haut la main.
Effectivement, les joueurs Nintendo sont plus nombreux, mais jouent moins que les joueurs PS
J’ai toujours dit que Dragon Quest se vendait mieux chez Nintendo.
ouroboros4 guiguif Et pourtant certains ne le comprennent toujours pas.
Sony (et Square Enix) doivent sautiller de joie comme des slims de métal
Sinon pas de surprise, le jeu Dragon Quest 7 et par extension les "petits RPG tour par tour", c’est + pratique de le faire sur Switch 1/2
jeu qu'une console avec un parc de 7 millions. La Switch 1 laissons la prendre une retraite plus que méritée.
Sauf que la je vois un bide dans les 2 cas.
square enix regarde sur le volume en général, pas juste 1 plateforme.
Il y a 40 millions de SW1+SW2 face a 7 millions de PS5 au Japon, soit quasi 6 fois plus de consoles Nintendo sur le marché et pourtant le jeu ne se vend pas 6 fois plus que sur console Sony.
De toute façon même sur la Switch 1 ça a toujours été comme ça en dehors de très rare cas.
cyr Bah nan vu que ce n'est pas le cas.
Ou est-ce que j'ai écris ça ?
119 000 sur les 7 millions de joueurs japonais Sony ont acheté le jeu, soit 1.7%
337 000 sur les 40 millions de joueurs japonais Nintendo ont acheté le jeu, soit 0.84%
Fais avec
Toujours un délice
On s'en branle du ratio, et oui quoi qu'on en dise mathématiquement parlant il est meilleur sur Switch 2.
Mais ça a tjs ete comme ça, plus une console est vielle, plus son catalogue grandi, et plus les profils de joueurs différents est censé grandir et donc, le ratio copie par machine vendue diminue logiquement rere1991
guiguif aime bien rappeler que les joueurs PlayStation sont le meilleur public, et interpreter tout et n'importe quoi pour étayer ses théories fumeuses, même quand les chiffres disent le contraire.
Le meilleur ratio est celui de la Switch 2, qui plus est en GKC, ce qui est encore plus impressionnant quand tu sais à quel point les japonais sont attachés aux jeux sous format physique.
L’un des rares pays d’ailleurs qui n’a pas encore succombé aux charmes du full déma.
Il me semble que c’est 50/50, peut importe la plateforme.
De plus, le publique sur Nintendo Switch est beaucoup plus éclectique que sur PlayStation, il regroupe d'avantage de familles et d'enfants, donc c'est normal que la proportion de joueurs intéressés par les jeux Square Enix soit moindre.
Je ne m’en réjouis pas hein, j’aurais bien aimé voir Nioh 3 casser les compteurs.
Shanks Je sais que je ne t’apprends rien, mais c’est exagéré à quel point le site bug depuis quelques temps.
Ça fait 10/15 ans que je fréquente le site et je n’avais jamais connu ça.
Impossible de naviguer normalement.
D'ailleurs FF7 Remake SW2 a deja disparu ?
Sinon, il faudrait voir les ventes dématérialisées, mais je pense que le demi million est dépassé, ce qui est un très beau succès pour un remake. Tant mieux pour SE, ça me fait plaisir pour eux. Le jeu est top 1 sur Switch 2 sur l'eshop francais depuis plus d'une semaine, c'est assez étonnant
2026 c’est un peu tard, c’était en 1996 sur Nintendo 64 qu’il fallait le sortir hein , quand FF ca voulait encore dire quelque chose. 30 ans plus tard les joueurs Nintendo sont passé a autre chose et Yoshi-P a avoué lui meme dans une itw accordé au Figaro en 2023 que les joueurs japonais d’aujourd’hui trouvent la licence FF un peu ringarde
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/comment-final-fantasy-xvi-veut-redorer-le-blason-de-cette-saga-culte-du-jeu-video-20230621
Meme les joueurs Sony prennent leurs distance avec cette licence quand on voit les mauvaises performance commerciale de FF16 et Rebirth
1 fois sur PS4 et 2 fois sur PS5.
Donc à partir de là, comment voulais-tu qu’il fasse un carton avec une sortie aussi tardive ?
D’ailleurs même malgré ça, le jeu s’est mieux vendu que sur PS5.
Il en sera de même pour Rebirth
2 fois carrément ?
D’ailleurs même malgré ça, le jeu s’est mieux vendu que sur PS5.
Dans la mesure ou la version PS4 est retro PS5, j’éviterai de prendre ça comme exemple pour justifier les 23k de la version SW2
Il est sortie qu’une seule fois dans sa version Intergrade et il n’a tapé que 14.000 en première semaine.
Ce qui est vraiment ridicule, du coup la version Switch 2 s’en sort incroyablement bien avec ses 23.000 ventes.
Sinon on est quand même très loin des 702 000 de la version PS4, ce qui est vraiment ridicule, du coup la version PS4 s’en sort incroyablement bien avec ses 702 000 ventes.
PS: c'est bien ~ 21 000
Mais oui t’as raison, c’est bien 21.000.
Cela dit c’est presque du pareil au même hein.
Oui mais n’oublie pas que Rebirth s’était effondré par rapport au Remake, seulement 262.000.
C’est la licence en elle-même qui semble avoir un problème, depuis pas mal d’années d’ailleurs, la Switch 2 n’a rien à voir là-dedans.
Tu verras que les ventes du troisième volet ne seront pas dingue non plus.
Toutes les licences japonaise hors Nintendo et Capcom se sont effondrées, même Dragon Quest n’attire plus les foules, c’est dire.
D'une part
total environ 450 000 ventes physiques.
d'autre part on précisera tout de même qu'il est sorti jeudi 5 février...donc en gros il convient de voir qu'il y a en réalité (logiquement) 4 jours de comptabilisés....ce qui constitue un peu plus de la moitié de semaine de vente. C'est toujours un point invisible sur les ventes des jeux du top Famitsu.
il est fort possible qu'avec ces quelques jours manquants on doit être dans les 600 000 ventes physiques mais est-ce que cela reste bon pour Square?...possiblement avec le demat on atteindrait les 800/900 000 ventes. Avec ces hypothèses on serait pas loin du million en première semaine pour un remake d'un jeu 3DS qui était déjà le remake d'un jeu Playstation
Dragon Quest VII : Eden no Senshi-tachi "nouveauté canonique" + "demat inexistant"
Sorti le 26 août 2000 au Japon sur PS1.
≈ 1 862 065 exemplaires vendus lors de la première semaine.
Dragon Quest VII : Eden no Senshi-tachi "remake" de Dragon Quest VII"
Remake sorti en février 2013 au Japon sur Nintendo 3DS.
≈ 827 922 exemplaires vendus la première semaine (pas de chiffres demat)
En fait même si on voit un délitement...en vérité il est plus logique de comparer les lancement des DQ canonique entre-eux car cela reste logiquement plus probant....et là-dessus même si cela reste la licence qui a réussi à garder sa fan base...le problème c'est le vieillissement de la fan base DQ et aussi l'incapacité à reproduire un succès identique dans le monde (là où monster hunter a réussi).
Tu peux aussi inclure Capcom.
On est passé d'1.3 million d"MH World sur PS4 en premiere semaine, à 602.000 d'MH Wilds sur PS5. Démarrage divisé par deux d'une gen a l'autre et on est presque un an apres sa sortie il n'a pas encore atteint le million en physique.
Faut remonter 20 ans en arrière, aux premieres années de la licence, pour voir un MH canonique (qui ne soit pas un portage tardif), ne pas atteindre le million au Japon
Il y a quasiment plus de licences tiers qui fait des grosses chiffres au Japon desormais. Seul Nintendo surnage dans ce marché. Il est le seul editeur ayant des licences capable de faire d'enorme chiffre
Je pensais que Capcom s’en sortait relativement bien par rapport aux autres éditeurs, et pas seulement avec Monster Hunter, mais avec la plupart de leurs grosses licences, Resident Evil etc.
Dommage, c’est mon éditeur tiers préféré.
Et au Japon le jeu a été bradé au bout de quelques semaines
D'une part
Les ventes des versions Switch 2 commencent petit a petit a prendre l'ascendant sur les versions Switch 1. Les deux sont vraiment coude a coude malgré l'enorme difference de parc. C'est un indicateur de la tres bonne dynamique de la Switch 2.
Bon j'attend ton article sur le top 30 car ya des choses a dire