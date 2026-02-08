Coucou,

Avis aux experts, je cherche une mini console chinoise pas cher mais qui émule parfaitement la GBA. Je veux dire avec fluidité bien sûr mais aussi une résolution "proportionnelle" pour éviter les redimensionnements chelou et aussi avec une croix de direction qui soit aussi souple que celle de la DS ou GBA. J'ai déjà essayé pas mal de trucs mais avec des croix cliquables qui rendait Mariokart injouable par exemple

Budget genre 60 euros

Merci bien!!!