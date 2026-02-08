profile
Jeux Vidéo
Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
seb84
seb84
seb84 > blog
Mini console chinoise pour ... GBA
Coucou,
Avis aux experts, je cherche une mini console chinoise pas cher mais qui émule parfaitement la GBA. Je veux dire avec fluidité bien sûr mais aussi une résolution "proportionnelle" pour éviter les redimensionnements chelou et aussi avec une croix de direction qui soit aussi souple que celle de la DS ou GBA. J'ai déjà essayé pas mal de trucs mais avec des croix cliquables qui rendait Mariokart injouable par exemple
Budget genre 60 euros
Merci bien!!!
    posted the 02/08/2026 at 09:31 AM by seb84
    comments (8)
    jacquescechirac posted the 02/08/2026 at 09:36 AM
    anbernic rg34xx, ou la rg35xx sp.
    dans le genre tu trouveras pas mieux
    Après tout dépend de la forme de la console que tu veux
    sauronsg posted the 02/08/2026 at 10:09 AM
    Salut. Je confirme . Je m'en suis procuré une et j'en suis vraiment très satisfait. J'en ai profité pour faire découvrir des classiques à mon fils
    linkstar posted the 02/08/2026 at 10:11 AM
    Perso j'ai une Anbernic RG40XX, c'est au format Gameboy et il y a aussi un stick, et une Trimui Smart Pro au format PSP. Je préfère jouer sur cette dernière, mais c'est une simple question de forme.
    segagadreamin posted the 02/08/2026 at 10:23 AM
    Si tu veux faire exploser le budget de 60e
    -> Un Steam Deck
    Je m'en sers comme machine multi-émulation avec emudeck (du rétro au plus récent), j'adore.
    hypermario posted the 02/08/2026 at 10:39 AM
    segagadreamin Je confirme, les SHADER CRT c'est top

    Sinon je te recommande la chaine retrogamecorp sur youtube,

    https://www.youtube.com/watch?v=ozuBkxXhK7g
    lautrek posted the 02/08/2026 at 12:33 PM
    J'ai une miyoo mini plus, ça marche super bien, la croix directionnelle est top et tu les trouves à 35€ (28€ pour le black friday).
    seb84 posted the 02/08/2026 at 03:54 PM
    linkstar jacquescechirac sauronsg lautrek merci !! les Anbernic RG40xx c'est presque 80 balles, ça parait un peu cher... La Miyoo Mini plus est bien fluide sur GBA? Pas de frameskip dégueu?
    jacquescechirac posted the 02/08/2026 at 04:25 PM
    seb84 la miyoo mini plus je l'ai aussi, par contre pour jouer à la gba c'est pas vraiment le top; l'écran est en 4/3, tu auras donc des bords noirs, et si tu veux jouer à des jeux comme mk qui utilisent les boutons de tranche, la forme n'est ps ouf du tt (en plus d'être une toute p'tite console).
    Par contré pour de la gb/gbc, la miyoo plus est géniale .
