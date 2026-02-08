Coucou,
Avis aux experts, je cherche une mini console chinoise pas cher mais qui émule parfaitement la GBA. Je veux dire avec fluidité bien sûr mais aussi une résolution "proportionnelle" pour éviter les redimensionnements chelou et aussi avec une croix de direction qui soit aussi souple que celle de la DS ou GBA. J'ai déjà essayé pas mal de trucs mais avec des croix cliquables qui rendait Mariokart injouable par exemple
Budget genre 60 euros
Merci bien!!!
tags :
posted the 02/08/2026 at 09:31 AM by seb84
dans le genre tu trouveras pas mieux
Après tout dépend de la forme de la console que tu veux
-> Un Steam Deck
Je m'en sers comme machine multi-émulation avec emudeck (du rétro au plus récent), j'adore.
Sinon je te recommande la chaine retrogamecorp sur youtube,
https://www.youtube.com/watch?v=ozuBkxXhK7g
Par contré pour de la gb/gbc, la miyoo plus est géniale .