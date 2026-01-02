Le voyage continue.Direction les systèmes anciens, ceux qui ont tout commencé.13–14 vues (donc déjà une vraie matière visuelle)Une charte graphique assumée, ça pue les années 80.Et c’est exactement pour ça que c’est bon.Je n’imites pas : Je prolonges.ce que les pubs 80s faisaient le mieux :donner envie sans expliquer.Une ambiance pub 80s, pas “rétro timide”, mais rétro qui s’imposeÇa ne fait pas “nostalgique”, ça fait retour dans le temps organisé.Les années 80, ce n’est pas juste :du pixeldu fluodu grain VHSC’était surtout une logique de communication :La pub 80s, c’était :Une promesse claireUne image forteUn slogan simpleEt surtout : un sentiment d’avenir, pas du passéÀ l’époque, le futur était optimiste.Aujourd’hui, J'ai recrées ce futur… avec du recul.Nostalgic Bedroom, c’est un retour à l’essentiel.Sortie prévue en mars