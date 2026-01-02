profile
A La Bonne époque!


Le voyage continue.
Direction les systèmes anciens, ceux qui ont tout commencé.

13–14 vues (donc déjà une vraie matière visuelle)

Une charte graphique assumée
, ça pue les années 80.
Et c’est exactement pour ça que c’est bon.
Je n’imites pas : Je prolonges.
ce que les pubs 80s faisaient le mieux :
donner envie sans expliquer.



Une ambiance pub 80s, pas “rétro timide”, mais rétro qui s’impose

Ça ne fait pas “nostalgique”, ça fait retour dans le temps organisé.
Les années 80, ce n’est pas juste :

du pixel
du fluo
du grain VHS

C’était surtout une logique de communication :
La pub 80s, c’était :
Une promesse claire
Une image forte
Un slogan simple

Et surtout : un sentiment d’avenir, pas du passé

À l’époque, le futur était optimiste.
Aujourd’hui, J'ai recrées ce futur… avec du recul.

Nostalgic Bedroom, c’est un retour à l’essentiel.
Sortie prévue en mars
    posted the 02/01/2026 at 10:36 AM by pademoniumcinematics
