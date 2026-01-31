profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
zenkaizer
1
Like
Likers
zenkaizer
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 58
visites since opening : 105166
zenkaizer > blog
Dead Rising 4 ou l'art d'être éclaté au sol
Il y a des gens ici qui ont déjà terminer Dead Rising 4 ? De base je l’avais trouvé pour une broutille sur une brocante sur Xbox. Je n’avais pas les DLC et j’ai trouvé la Deluxe Edition sur PC pour quasi le même prix.

Sauf que le jeu est injouable ! Il y a un bug il me semble qui endommage la sauvegarde. Même en faisant des copies c’est la même chose. La version One est mieux ou pas ? J’ai cru comprendre que l’état était similaire.

Ou un patch non officiel ?
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/31/2026 at 09:59 AM by zenkaizer
    comments (6)
    adamjensen posted the 01/31/2026 at 10:28 AM
    Je l'avais fini sur PC à l'époque, et je n'avais eu aucun problème de sauvegardes.
    J'ai trouvé le jeu meilleur que Dead Rising 2, et surtout meilleur que Dead Rising 3.
    Sinon, pour le jeu en lui-même, j'ai trouvé que c'était surtout l'humour de Frank qui sauvait le jeu, car sans ça...
    zenkaizer posted the 01/31/2026 at 10:28 AM
    adamjensen il est sympa. Dans mon premier run j'étais arrivé à la motié du jeu et le deuxième run, début de l'affaire 3 et j'arrive pas à continuer car le jeu crash tout le temps
    adamjensen posted the 01/31/2026 at 10:37 AM
    Moi, je n'ai pas eu de problèmes sur PC, mais apparemment, toutes les versions, même PC et Xbox One ont des problèmes de ce genre.
    adamjensen posted the 01/31/2026 at 10:39 AM
    Mais il parait que sur Xbox One, c'est moins pire :

    https://www.reddit.com/r/deadrising/comments/j29txu/is_there_any_way_to_avoid_the_save_corruption_bug/
    5120x2880 posted the 01/31/2026 at 10:46 AM
    En googlant on s'aperçoit que ça touche surtout la version PS et PC, et je pense qu'au vu de la qualité du jeu, ni Capcom ni un moddeur n'a eu le courage de faire un fix. Sur un site de trophées ils conseillent de faire des copies régulières de la sauvegarde avant de fermer le jeu.
    akinen posted the 01/31/2026 at 11:34 AM
    Je savais pas qu’on utilisait tjrs cette expression
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo