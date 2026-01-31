Il y a des gens ici qui ont déjà terminer Dead Rising 4 ? De base je l’avais trouvé pour une broutille sur une brocante sur Xbox. Je n’avais pas les DLC et j’ai trouvé la Deluxe Edition sur PC pour quasi le même prix.



Sauf que le jeu est injouable ! Il y a un bug il me semble qui endommage la sauvegarde. Même en faisant des copies c’est la même chose. La version One est mieux ou pas ? J’ai cru comprendre que l’état était similaire.



Ou un patch non officiel ?