En 2026, la Jaguar n’intéresse plus personne.Alors je la réinvente.Parce que pendant que l’industrie oublie,certains reconstruisent la mémoire.D'ailleurs ! Pour l'anecdotes La Jaguar a fini chez les dentistes!Quand Atari a définitivement arrêté la Jaguar, ils se sont retrouvés avec :des stocks énormes de coques plastiques (les fameuses coques noires),devenues totalement inutiles!Plutôt que de tout détruire, une partie de ces coques a été revendue à bas prix…A des dentistes et des laboratoires médicaux.Le plastique étant solide et facile à percer ça s'est avéré pratique pour fabriquer des boîtiers d’appareils médicaux, prototypes ou machines dentaires.Résultat :des morceaux de Jaguar ont fini leur vie dans des cabinets dentaires. TU le crois ça ?!☝️????Demain je vous présente ma vision de la NES et une Metal Slug Collection tout en pixel art !