En 2026, la Jaguar n’intéresse plus personne.
Alors je la réinvente.
Parce que pendant que l’industrie oublie,
certains reconstruisent la mémoire.
D'ailleurs ! Pour l'anecdotes La Jaguar a fini chez les dentistes!
Quand Atari a définitivement arrêté la Jaguar, ils se sont retrouvés avec :
des stocks énormes de coques plastiques (les fameuses coques noires),
devenues totalement inutiles!Plutôt que de tout détruire, une partie de ces coques a été revendue à bas prix…A des dentistes et des laboratoires médicaux.
Le plastique étant solide et facile à percer ça s'est avéré pratique pour fabriquer des boîtiers d’appareils médicaux, prototypes ou machines dentaires.
Résultat :des morceaux de Jaguar ont fini leur vie dans des cabinets dentaires. TU le crois ça ?!☝️????
Demain je vous présente ma vision de la NES et une Metal Slug Collection tout en pixel art !
En 1995, la Jaguar n’intéresse déjà plus personne ...
Ceci dit la scène homebrew propose régulièrement de chouettes portages. Contrairement à la 3DO par exemple, son héritage perdure un peu plus en tout cas.
pademoniumcinematics Je me souviens qu'a l'époque on achetait le fanzine jaguar pour se tenir informé tous les mois de l'actualité C'était une belle époque de passionnés. En tout cas beau projet que ce Another Day apres toutes ces années
