pademoniumcinematics
articles : 79
visites since opening : 130885
pademoniumcinematics > blog
L'Atari Jaguar est en vie ! !


En 2026, la Jaguar n’intéresse plus personne.
Alors je la réinvente.
Parce que pendant que l’industrie oublie,
certains reconstruisent la mémoire.
D'ailleurs ! Pour l'anecdotes La Jaguar a fini chez les dentistes!
Quand Atari a définitivement arrêté la Jaguar, ils se sont retrouvés avec :
des stocks énormes de coques plastiques (les fameuses coques noires),
devenues totalement inutiles!Plutôt que de tout détruire, une partie de ces coques a été revendue à bas prix…A des dentistes et des laboratoires médicaux.
Le plastique étant solide et facile à percer ça s'est avéré pratique pour fabriquer des boîtiers d’appareils médicaux, prototypes ou machines dentaires.
Résultat :des morceaux de Jaguar ont fini leur vie dans des cabinets dentaires. TU le crois ça ?!☝️????

Demain je vous présente ma vision de la NES et une Metal Slug Collection tout en pixel art !
    elcidfx, legato, torotoro59
    posted the 01/30/2026 at 12:36 AM by pademoniumcinematics
    comments (12)
    spontexes posted the 01/30/2026 at 05:56 AM
    "En 2026, la Jaguar n’intéresse plus personne."

    En 1995, la Jaguar n’intéresse déjà plus personne ...
    cail2 posted the 01/30/2026 at 08:53 AM
    spontexes


    Ceci dit la scène homebrew propose régulièrement de chouettes portages. Contrairement à la 3DO par exemple, son héritage perdure un peu plus en tout cas.
    rogeraf posted the 01/30/2026 at 09:35 AM
    spontexes Atari, a l'époque c'était une passion que tu ne comprends pas ou peux comprendre

    pademoniumcinematics Je me souviens qu'a l'époque on achetait le fanzine jaguar pour se tenir informé tous les mois de l'actualité C'était une belle époque de passionnés. En tout cas beau projet que ce Another Day apres toutes ces années
    torotoro59 posted the 01/30/2026 at 10:31 AM
    Qu'est-ce que j'ai bavé devant alien vs predator
    rogeraf posted the 01/30/2026 at 01:36 PM
    torotoro59 Pareil un de mes premiers jeux Jaguar avec Doom. Alien m'avait mis une de ces claques ! Avec des jeux de ce type la console aurait connu un beau succès, car impressionnant pour son époque
    torotoro59 posted the 01/30/2026 at 02:31 PM
    rogeraf absolument
    pademoniumcinematics posted the 01/30/2026 at 03:00 PM
    rogeraf Salut Roger tu fais références à quel projet quand tu parle du Another day ça m'intrigue?! Oui pour la fanzine ça parait ubuesque aujourdh'ui la belle époque!
    rogeraf posted the 01/30/2026 at 03:44 PM
    pademoniumcinematics Ah oui c'est un autre sujet que j'ai vu ensuite. un projet Homebrew de portage d'Another day sur Jaguar. Ils en ont fait des versions vendues officiellement. Tres intéressant comme article je vais te retrouver ça :

    https://mag.mo5.com/236972/chronique-les-polygones-danother-world-sur-atari-jaguar/
    pademoniumcinematics posted the 01/30/2026 at 04:24 PM
    rogeraf Excellent ça, j'étais pas au courant. Tu m'apprends un truc. Pour l'anecdote, j'ai croisé Éric il n'y a pas très longtemps, il y a à peine un mois, sur un groupe Facebook Batocera. Le mec s'appelait Éric Chahi....Chahi, j'ai demandé LE Éric Chahi, il m'a dit oui, c'est moi. La vie comme quoi. Enfin, je trouve ça cool qu'il aille sur les forums d'émulation.Personne n'avait percuté. Je trouve ça étonnant .
    rogeraf posted the 01/30/2026 at 04:41 PM
    pademoniumcinematics Excellent, ah oui ! Les jeunes ne connaissent pas son nom, moi même j'avais oublié et j'ai pourtant connu l'epoque de ce jeu, je devais avoir dans les 7, 8 ans. Il doit être passionnant comme gars
    pademoniumcinematics posted the 01/30/2026 at 05:45 PM
    rogeraf rogeraf Bah à vrai dire, c'est plutôt moi qui a parlé, j'ai eu l'impression de faire un monologue, il a acquiescé. Je crois qu'il n'avait pas trop envie de discuter et surtout que les gens se rendent compte qu'il était sur un forum d'émulation. Donc il a juste confirmé que c'était bien lui. Mais je lui ai quand même félicité pour son taf parce que bah Eric Chahi, pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est pas forcément Kojima non plus quoi, mais quand même euh le mec c'est le papa de Heart of Darkness, de From Dusk, (moi j'avais adoré. Stratégie type Populous black & white,) Another World et j'en passe. Donc du culte que du culte.Par contre, on s'est dit avec les gars, on a regardé juste par curiosité sa fiche et il a des putains de bons goûts musicaux. C'est marrant.
    rogeraf posted the 01/30/2026 at 06:02 PM
    pademoniumcinematics
