Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
Suikoden Collection la seule et l'unique !


Suikoden ! L'évocation de ce simple nom aura tôt fait de laisser un sourire au coin des lèvres à n'importe quel fan de J-rpg...

Et mérité une place de choix dans Nostalgic Bedroom : c'est fais.

Je n'ai pas encore vu d'équivalent..
Suikoden Collection même chez Konami.
On pourra toujours faire mieux mais jusqu’à preuve du contraire
c'est pour l'instant la plus belle te la plus compléte !

Et bien sûr, quelqu’un finira peut-être par passer derrière…
mais clairement, ce n’est pas pour demain.
Ici, tout est aligné :
l’animation,
la musique choisie avec une justesse presque émotionnelle,
le sound design logique et respectueux,
le rythme,
l’attention portée aux détails,
l’atmosphère ! J'ai tout donné !

On n’est plus dans la démonstration technique.
On est dans la madeleine de Proust interactive.

Ce moment précis où tu n’es plus face à une interface,
mais dedans.
Quand le souvenir se déclenche, manette en main,
sans que tu t’en rendes compte.

Et le plus beau dans tout ça ?
Ce genre de collection ne vieillit pas.
Elle reste.
Elle traverse le temps.

Clairement, ce n’est pas juste une suite de belles animations.
C’est un moment pour le fan !
    jowy14, angelsduck, kisukesan, tynokarts
    posted the 01/27/2026 at 03:47 PM by pademoniumcinematics
    comments (1)
    jowy14 posted the 01/27/2026 at 04:11 PM
    Je peux pas voir la vidéo sur smartphone parce que les liens comme ça ne marche pas, il faut que la personne qui poste fasse qqch de spécial pour que ça fonctionne, mais je mets un j’aime juste pour Suikoden et tout l’entrain que tu mets dans tes quelques lignes
