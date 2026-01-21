accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
profile
2
❤
Likers
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
,
a2j
name :
Donkey Kong Country Returns HD
platform :
Switch
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
plates-formes
read the reviews
add a review
add a press review
profile
134
Likes
Likers
Who likes this ?
ing09
,
chris92
,
archesstat
,
ikazu
,
sandman
,
escobar
,
greil93
,
artemis
,
zabuza
,
cuthbert
,
zboobi
,
strifedcloud
,
stonesjack
,
musashimiyamoto
,
grozourson
,
sephiroth07
,
jeanouillz
,
traveller
,
rosewood
,
tvirus
,
grimmroy
,
amassous
,
spawnini
,
arngrim
,
amorphe
,
musicforlife
,
sphinx
,
dx93
,
minx
,
jwolf
,
opthomas
,
roy001
,
smartcrush
,
chester
,
milo42
,
binou87
,
odv78
,
squall0280
,
xell
,
link80
,
x1x2
,
heracles
,
fifine
,
olimar59
,
marcellojolimitaine
,
amario
,
trez
,
shadow6666
,
hijikatamayora13
,
bliss02
,
shiranui
,
gaymer40
,
doflamingod
,
princedupersil01
,
geugeuz
,
fortep
,
momotaros
,
leblogdeshacka
,
kenpokan
,
shanks
,
mugimando
,
raeglin
,
yka
,
kingkong13
,
netero
,
kurosama
,
shockadelica
,
supasaiyajin
,
gaeon
,
oloman334
,
nobleswan
,
regis77
,
neckbreaker71
,
referencementmontpellier
,
oss137
,
torotoro59
,
kwak
,
corrin
,
roivas
,
raph64
,
icebergbrulant
,
xxxxxx0
,
sorasaiku
,
niveforever
,
biboys
,
awamy02
,
tynokarts
,
gareauxloups
,
boyd
,
mtkaragorn
,
djayce
,
receiversms
,
spaaz
,
salocin
,
smokeboom
,
giusnake
,
2077
,
stevewonders
,
floflo
,
aros
,
hyoga57
,
kevinmccallisterrr
,
chiotgamer
,
gizmo2142
,
iglooo
,
lt93
,
rulian
,
plistter
,
guigui59
,
spakk111
,
nindo64
,
randyofmana
,
rebellion
,
svr
,
kevisiano
,
ropstar
,
dedad
,
51love
,
yanssou
,
pimoody
,
powerplex
,
tuni
,
suzukube
,
jamrock
,
kisukesan
,
tripy73
,
colibrie
,
esets
,
almightybhunivelze
,
shinz0
,
toastinambour
,
skk
,
gankutsuou
,
osiris67
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
6070
visites since opening :
10433989
nicolasgourry
> blog
all
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
[Switch/NS2] Donkey Kong Country Returns HD / Maj Gratuit
Switch :
Nouveau personnage jouable : Dixie Kong
Nouveau Mode : Turbo Attack
NS2 :
Meilleur Résolution
Temps de chargement réduit
Gameshare
Disponible (dans la journée)
https://www.youtube.com/watch?v=OwqN5vnjAtw
tags :
7
Likes
Who likes this ?
narustorm
,
kisukesan
,
natedrake
,
pimoody
,
legato
,
churos45
,
burningcrimson
posted the 01/21/2026 at 08:00 AM by
nicolasgourry
comments (
18
)
epicurien
posted
the 01/21/2026 at 08:14 AM
Trop trop bien !
hypermario
posted
the 01/21/2026 at 08:39 AM
Quelqu'un a pu tester le gameshare ? alors c'est comment ?
judebox
posted
the 01/21/2026 at 08:40 AM
Cool ça ! Et je prendrais plus de plaisir à refaire celui là que Bananza
suikoden
posted
the 01/21/2026 at 08:43 AM
hypermario
Sur ce jeu en particulier ou en general ?
J'ai teste tout seul entre Switch 2 et 1 en wifi ca marche plutot bien parcontre sur HW on perdait en resolution/framerate et resolution aussi bien sur la Switch 1 que la 2.
Le plus chiant c'est l'absence de plein ecran (j'imagine pour diminuer la charge en donnee).
Faudrait que j'essaye avec TMNT avec mes potes un de ces jours.
cyr
posted
the 01/21/2026 at 09:00 AM
Je suis entrain de faire le tropical freeze......m'en fou du return.....
hypermario
posted
the 01/21/2026 at 09:11 AM
suikoden
Merci pour le retour, donc c'est du 100% stream, pas de DL partiel ?
rogeraf
posted
the 01/21/2026 at 09:21 AM
On il donné le détail de la résolution ?Je dirais du 1200p avec ma vue persente, ce qui n'est pas fou en l'état. La SW2 peut sortir une résolution plus élévée ..
fan2jeux
posted
the 01/21/2026 at 09:33 AM
C'est gratuit, et c'est aussi destiné au possesseur de switch 1, c'est bien
natedrake
posted
the 01/21/2026 at 09:44 AM
Gratuit venant de Nintendo, faut fêter ça.
pimoody
posted
the 01/21/2026 at 09:56 AM
J’allais justement le commencer sous peu en coop, cool.
legato
posted
the 01/21/2026 at 10:29 AM
Excellente mise à jour.
5120x2880
posted
the 01/21/2026 at 11:09 AM
cyr
Tu sais pas ce que tu rates, sinon les jeux sont tellement courts qu'il vaut mieux prendre les deux comme un seul jeu.
cyr
posted
the 01/21/2026 at 11:34 AM
5120x2880
deja fait sur.. ....sur........il es sortie ou? Je crois que je l'ai sur 3DS. A moins que c'est sur wii......
vieuxconsoleux
posted
the 01/21/2026 at 12:20 PM
Génial! Le seul vrai défaut de return’s sur switch c’est les temps de chargement. J’espère la même chose sur tropical freeze, ce sont de rare jeux que je refait assez souvent ( mais quel régal !!)
5120x2880
posted
the 01/21/2026 at 12:46 PM
cyr
C'est sur les deux, après le problème c'est que la version Switch est basé sur la version 3DS, avec un peu plus de contenu mais moins belle.
starship
posted
the 01/21/2026 at 02:55 PM
Le jeu n'est pas en full screen?
maction
posted
the 01/21/2026 at 06:38 PM
Plus de contenu que les MAJ payante Switch 2 et c'est gratuit. Qu’est-ce qui leur arrive ?
gaeon
posted
the 01/21/2026 at 06:51 PM
Dixie va rendre le jeuun peu plus facile mais c'est pas déconnant vu la difficulté du titre.
Très sympa la MAJ en tout cas, le vieux fan de DKC2 que je suis ne peux que valider.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
J'ai teste tout seul entre Switch 2 et 1 en wifi ca marche plutot bien parcontre sur HW on perdait en resolution/framerate et resolution aussi bien sur la Switch 1 que la 2.
Le plus chiant c'est l'absence de plein ecran (j'imagine pour diminuer la charge en donnee).
Faudrait que j'essaye avec TMNT avec mes potes un de ces jours.
Très sympa la MAJ en tout cas, le vieux fan de DKC2 que je suis ne peux que valider.