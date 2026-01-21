profile
Donkey Kong Country Returns HD
name : Donkey Kong Country Returns HD
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
[Switch/NS2] Donkey Kong Country Returns HD / Maj Gratuit


Switch :
Nouveau personnage jouable : Dixie Kong
Nouveau Mode : Turbo Attack

NS2 :
Meilleur Résolution
Temps de chargement réduit
Gameshare

Disponible (dans la journée)
https://www.youtube.com/watch?v=OwqN5vnjAtw
    epicurien posted the 01/21/2026 at 08:14 AM
    Trop trop bien !
    hypermario posted the 01/21/2026 at 08:39 AM
    Quelqu'un a pu tester le gameshare ? alors c'est comment ?
    judebox posted the 01/21/2026 at 08:40 AM
    Cool ça ! Et je prendrais plus de plaisir à refaire celui là que Bananza
    suikoden posted the 01/21/2026 at 08:43 AM
    hypermario Sur ce jeu en particulier ou en general ?
    J'ai teste tout seul entre Switch 2 et 1 en wifi ca marche plutot bien parcontre sur HW on perdait en resolution/framerate et resolution aussi bien sur la Switch 1 que la 2.

    Le plus chiant c'est l'absence de plein ecran (j'imagine pour diminuer la charge en donnee).

    Faudrait que j'essaye avec TMNT avec mes potes un de ces jours.
    cyr posted the 01/21/2026 at 09:00 AM
    Je suis entrain de faire le tropical freeze......m'en fou du return.....
    hypermario posted the 01/21/2026 at 09:11 AM
    suikoden Merci pour le retour, donc c'est du 100% stream, pas de DL partiel ?
    rogeraf posted the 01/21/2026 at 09:21 AM
    On il donné le détail de la résolution ?Je dirais du 1200p avec ma vue persente, ce qui n'est pas fou en l'état. La SW2 peut sortir une résolution plus élévée ..
    fan2jeux posted the 01/21/2026 at 09:33 AM
    C'est gratuit, et c'est aussi destiné au possesseur de switch 1, c'est bien
    natedrake posted the 01/21/2026 at 09:44 AM
    Gratuit venant de Nintendo, faut fêter ça.
    pimoody posted the 01/21/2026 at 09:56 AM
    J’allais justement le commencer sous peu en coop, cool.
    legato posted the 01/21/2026 at 10:29 AM
    Excellente mise à jour.
    5120x2880 posted the 01/21/2026 at 11:09 AM
    cyr Tu sais pas ce que tu rates, sinon les jeux sont tellement courts qu'il vaut mieux prendre les deux comme un seul jeu.
    cyr posted the 01/21/2026 at 11:34 AM
    5120x2880 deja fait sur.. ....sur........il es sortie ou? Je crois que je l'ai sur 3DS. A moins que c'est sur wii......
    vieuxconsoleux posted the 01/21/2026 at 12:20 PM
    Génial! Le seul vrai défaut de return’s sur switch c’est les temps de chargement. J’espère la même chose sur tropical freeze, ce sont de rare jeux que je refait assez souvent ( mais quel régal !!)
    5120x2880 posted the 01/21/2026 at 12:46 PM
    cyr C'est sur les deux, après le problème c'est que la version Switch est basé sur la version 3DS, avec un peu plus de contenu mais moins belle.
    starship posted the 01/21/2026 at 02:55 PM
    Le jeu n'est pas en full screen?
    maction posted the 01/21/2026 at 06:38 PM
    Plus de contenu que les MAJ payante Switch 2 et c'est gratuit. Qu’est-ce qui leur arrive ?
    gaeon posted the 01/21/2026 at 06:51 PM
    Dixie va rendre le jeuun peu plus facile mais c'est pas déconnant vu la difficulté du titre.

    Très sympa la MAJ en tout cas, le vieux fan de DKC2 que je suis ne peux que valider.
