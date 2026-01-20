Dossiers

grande présentation de la Nintendo Switch

https://niindo64.com/2026/01/20/trailers-marquants-1-zelda-breath-of-the-wild/



Chiffres



Mon article originel

chaine YouTube de Nintendo of America

N°5 : Super Smash Bros. – Gameplay & Quest for the amiibo!





32 millions de vues de vues

N°4 : Super Mario Odyssey – Game Trailer – Nintendo E3 2017





44 millions de vues de vues

N°3 : Nintendo Switch Parental Controls – Nintendo Switch Presentation 2017 Trailer





50 millions de vues de vues

N°2 : PIKMIN Short Movies – Occupational Hazards – Nintendo





51 millions de vues de vues

N°1 : Super Mario Odyssey – Nintendo Switch Presentation 2017 Trailer





59 millions de vues de vues

Quand la musique ne fait qu’un avec le trailer

Découverte d’Hyrule





Le bruit des vagues qui s’échouent, suivi par un fondu au noir inversé nous révélant l’océan que l’on survole d’abord en contre-plongée avec le reflet du soleil visible sur les ondulations de l’eau. Puis, la caméra se redresse pour nous montrer la région de l’est de la province de Necluda avec le cap Tubor au premier plan. C’est ainsi que commencent les 10 premières secondes de ce trailer. Nous introduisant en douceur au monde d’Hyrule.







Puis, la musique démarre sous fond de sonorité mélancolique. Appuyé par des violons, un peu de harpe, et quelques notes de piano reprenant partiellement le thème du jeu. Mais sans pour autant laisser l’ambiance sonore de côté. Avec les mouettes que l’on entend crier, les loups qui bâillent, et les cigales qui chantent. Le tout pendant que l’on survole d’autres contrées, comme la forêt de Firone, la région d’Hebra, et le désert Gerudo.







Au bout de 45 secondes, la musique prend une teinte plus mystérieuse durant un traveling dans les Bois Perdus où les Korogus veillent. Jusqu’à l’endroit où, baignée d’un rayon lumineux, repose l’Épée de Légende depuis un siècle. Attendant d’être retiré par le héros élu de la déesse.



La quête de Link





Ce héros n’étant nul autre que Link. Que l’on aperçoit pour la première fois dans ce trailer avec une envolée orchestrale à son image, héroïque. Accompagnant une vue en contre-plongée sur une prairie verdoyante, pour ensuite arriver sur son dos. Perché sur un rocher et contemplant l’horizon en direction du château d’Hyrule.







Link que l’on verra explorer Hyrule de diverses manières. À pied, à l’escalade, et à dos de cheval. Comme pour marquer le début de sa quête initiatique après son sommeil centenaire.



L’histoire d’Hyrule





Et après un court fondu au noir, la séquence suivante commence par une accalmie musicale, suivie par la voix d’Impa que l’on entend réciter ces mots (dans la version française ).



« Depuis les temps les plus reculés, l’histoire de la famille royale d’Hyrule, est intimement liée à celle du fléau. Ce monstre que l’on nomme Ganon ».



Et c’est ce même mal qui causa la quasi-destruction du royaume 100 ans avant les évènements du jeu. Et dont les stigmates sont encore visibles par les ruines, carcasses de gardiens, et autres témoins de cette terrible bataille.



Le réveil de Ganon





Tout à coup, changement d’ambiance. Le rythme du trailer et de l’orchestre s’emballent. Le sol se met à trembler. La faune s’affole. Des tours Sheikah émergent de part et d’autre du royaume.







Et pour couronner le tout, le fléau Ganon se réveille après 1 siècle de de sommeil, et renforce son emprise sur le château et les créatures d’Hyrule. Le royaume est donc en proie à un nouveau cataclysme. Et ce, de manière imminente.



La bataille de Link





Et ce cataclysme, seul Link est en mesure de l’empêcher. Pour cela, il devra faire face à de nombreuses créatures, telles que des Gardiens, Hinox, Lezalfos, Lithorok, Moldarquors, et même le peuple des Yigas qui ont prêté allégeance à Ganon. Le tout durant une première séquence « action » pour le moins effrénée qui arrive à la moitié du trailer.







Le trailer nous rappelle aussi les outils et aptitudes de Link. Dont celles liées à sa tablette Sheikah comme le Polaris pour faire léviter des objets et s’en servir comme arme. Et le Cryonis pour générer des plates-formes de glace.







Sans oublier l’objet phare du jeu, la Paravoile. Avec laquelle Link s’élance en direction de l’horizon. Suivi par un aperçu des villages d’Elimith et Gerudo. Ainsi que la région d’Ordinn, et l’ancienne citadelle d’Hyrule dont il ne reste que des ruines et des gardiens.







Ensuite, la musique se calme à nouveau pendant une séquence où on entend d’abord l’Arbre Mojo constater que Link a perdu la mémoire. Puis, le roi d’Hyrule qui s’apprête à la lui rafraîchir en disant ceci.



« À présent tu dois savoir. Je vais te raconter ce qu’il est produit il y a un siècle. »







Une phrase prononcée durant ce que je considère être le plan le plus stylé de tout le trailer. Un traveling qui prend son départ depuis le sommet d’une tour où est perché Link. Le regard très probablement dirigé vers le château, et avec les Monts Géminés en arrière-plan. Pour ensuite s’éloigner très rapidement en réalisant un mouvement circulaire qui arrive juste derrière ces mêmes Monts.



C’était vraiment la manière la plus classe de montrer l’immensité du monde du jeu. Comme le dirait l’autre : « Absolute Cinema » .



Les souvenirs de Zelda





Le personnage qui donne son nom à cette saga n’apparait que vers les 3/4 du trailer via des séquences tirées des souvenirs du jeu (ce qu’on ne savait pas encore à ce moment-là). Et d’abord, de manière assez partielle, puisqu’elle nous apparait avec une fraction de son visage, de dos, de loin, et jusqu’au moment où elle se retourne pour révéler un visage empli de tristesse. On comprend donc que cette Zelda a dû traverser des épreuves difficiles.







Et quand on sait ce qui est arrivé au Hyrule d’antan, il n’y a clairement pas de quoi sauter de joie. Comme le montre l’attaque des gardiens au sein d’une citadelle en flammes.







Un désespoir qui atteindra son firmament lorsque l’on voit une Zelda inconsolable, s’effondrer dans les bras de Link. Maudissant sa propre impuissance face au fléau. J’ai rarement vu une séquence aussi poignante dans un trailer de jeu vidéo. Et le doublage de la princesse durant cette séquence (particulièrement avec la VF d’Adeline Chetail), rend le tout encore plus émouvant.



Une lueur d’espoir





Cependant, tout n’est pas perdu comme l’atteste la séquence d’après. Qui démarre par une version épique du thème de la saga. Un sublime plan avec Link qui galope à cheval sous un soleil couchant. Et des aperçus de certains Prodiges et leurs héritiers. Tous prêts à se battre aussi bien dans le passé que dans le présent pour qu’Hyrule prospère.







Alors qu’elle était persuadée de ne pas pouvoir agir quelques secondes plus tôt, on voit la princesse éveiller ses pouvoirs face à des Gardiens. Tandis que Link semble être dans un sacré pétrin. Grièvement blessé, peinant à se relever, et avec une Master Sword fortement endommagée. Le tout pendant qu’on entend le roi d’Hyrule le supplier de sauver sa fille Zelda.



Fin du trailer





Après cette incertitude sur le sort de Link, la musique se calme pour la dernière fois. Révélant le logo de la saga et l’intitulé Breath of the Wild, qui ont a l’air d’avoir vécu 100 ans. Au vu de leur usure apparente, la présence de la « Princesse de la sérénité » que l’on voit fleurir sur la lettre Z. Cette même lettre où est plantée une version délabrée de l’Épée de Légende.





Pendant que les dernières notes de piano sont jouées, on retrouve Zelda qui semble finir une prière avant de se redresser devant l’Arbre Mojo dans les Bois Perdus. Puis, la musique s’arrête pour de bon. Suivi d’un écran noir qui dure 7 secondes, jusqu’au moment où on entend la voix de Zelda en écho. Qui, selon les versions, demande à Link de « se réveiller » , ou « d’ouvrir les yeux » .





Et on voit le principal concerné s’exécuter en ouvrant timidement les yeux lors de l’ultime plan du trailer. Réveillé par cette voix douce et familière, mais dont il n’a aucun souvenir à ce moment précis, car Link est devenu amnésique suite à ce très long sommeil. Puis, un dernier écran noir révèle la date de sortie du 3 mars 2017 avec la typo de la saga. Et Fin.



Conclusion







Il y a des trailers comme ça qui, dès le premier visionnage, nous marquent à vie. Par le visuel, la mise en scène, la musique, les thématiques abordées, et etc. Dans le cas de ce Breath of the Wild, c’est tout ça à la fois, et avec un niveau de maitrise absolu. D’autant plus que sa structure est claire du début à la fin, et divisible en 4 grandes parties que sont Hyrule, Link, Ganon, et Zelda.







Un trailer qui était tellement bien que même Nintendo à décidé de le « refaire » 6 ans plus tard avec Tears of the Kingdom le 13 avril 2023. Forcément, l’effet de surprise et la magie sont moindres (surtout dans un Hyrule très similaire au jeu précédent), mais ça reste d’une qualité largement au-dessus de ce qui se fait dans le média.



À titre personnel, c’est une des meilleures bandes-annonces qu’il m’ait été donné de voir depuis que je joue aux jeux vidéos. Et je pense qu’il a tout à fait sa place au panthéon des plus grands trailers vidéoludiques de tous les temps. 9 ans après, les frissons et émotions sont toujours présents. Au point où j’aimerais à la fois, oublier complètement ce trailer, et le jeu. Afin de tout redécouvrir comme au premier jour.

Mais avant de parler du trailer en lui-même, quelques statistiques. À la date du 20 janvier 2026, cette bande-annonce a été. Faisant d’elle la(bientôt 5e). Derrière celles qui vont suivre :Et ce n’est pas tout. Car la bande-annonce de ce, est. Loin derrièredu 16 janvier 2025. Qui, en 1 an, a récolté au moinspourTout ça pour dire que ce trailer a été énormément (re)vu, et apprécié. Il suffit de jeter un œil aux nombreux(dont le total s’élève à presque) disant que c’est. On reparlera de cette affirmation en conclusion.Et c’est assez fou de se dire quedu jeu. Puisqu’on parle deà la date de mars 2025 en cumulant les versionset. Ce qui fait un écart de « seulement » 2,5 millions. Et qui a certainement dû se creuser davantage depuis. Sachant qu’unea vu le jour entre temps.Rares sont les bandes-annonces qui n’ont pas de piste sonore. En général, il s’agit soit d’une musique, soit déjà existante d’un. Le but étant de correspondre à l’ambiance du titre et ce qui se passe à l’écran.Par exemple, dupour un jeu aussi violent et bourrin que, ça matche. Mais le même style musical pour un jeu aussi calme et contemplatif que, ça serait bizarre (ou très drôle au demeurant :lol : ).Concernant le trailer de ce Zelda, laque l’on y entend. Alors qu’elle est bien présente dans la bande-son physique. C’est même le, avec la mention « piste bonus ».Un cas qui est loin d’être spécifique à cet opus. Puisque deux décennies plus tôt,en faisait de même pour son. Avec une musique originale,(alors qu’aucune piste dans le jeu ne l’était), et intégrant même le thème de lavers la fin.Et si le trailer demarqua autant les esprits, c’est clairement grâce à elle. D’abord, parce qu’elle estau point où je la considère comme étant la meilleure de la bande-son (dont). Et surtout, parce. Chaque partie que je vais m’apprêter à décrire,. Et c’est certainement pour cette raison qu’on ne l’entend jamais durant l’aventure.