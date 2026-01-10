PuissanceNintendo

Hitachi Solutions Technology annonce le lancement de Ruby Spotter, un logiciel de reconnaissance vocale multilingue destiné aux développeurs de jeux sur Nintendo Switch 2.Cette solution exploite le microphone intégré de la console afin de permettre aux joueurs de contrôler certaines actions directement à la voix, ouvrant la porte à de nouvelles formes d’interaction dans les jeux compatibles.La solution a été conçue spécifiquement pour exploiter les caractéristiques hardware de la Switch 2, en particulier son microphone intégré, mais sans passer par une intégration au niveau du système.Ruby Spotter permet d’utiliser la voix pour naviguer dans les menus, diriger un personnage ou encore donner des instructions au jeu.Un point clé pour garantir une expérience fluide sur Nintendo Switch 2, sans impact notable sur les performances du jeu. La reconnaissance vocale se veut également résistante au bruit, afin de rester fiable même lorsque musiques et effets sonores sont actifs pendant les sessions de jeu.Une compatibilité pensée pour un déploiement international, permettant aux joueurs d’utiliser les commandes vocales dans leur langue maternelle.