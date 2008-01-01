Pour celles et ceux qui débarquent et qui se demandent simplement :
“Ok, mais c’est quoi exactement ton truc ?”
Imaginez un système qui regroupe toutes les consoles de jeux vidéo, de l’ère rétro jusqu’aux machines plus récentes.
Pas juste une liste de jeux.
Mais leurs interfaces historiques, fidèlement recréées :
menus, ambiances, codes visuels, transitions… comme à l’époque.
Chaque console n’a pas une seule vue, mais plusieurs interfaces différentes, parfois une dizaine, pensées comme de véritables expériences visuelles.
À ça s’ajoutent plus de 50 collections thématiques, chacune avec 10 vues ou plus :
licences cultes, univers précis, ambiances dédiées.
Résultat : un choix presque vertigineux, où l’on navigue autant pour contempler que pour jouer.
Important à préciser :
aucun jeu n’est fourni.
Les utilisateurs intègrent leurs propres jeux — légalement — dans le système.
Et contrairement à ce que ça peut laisser croire, c’est très simple à faire.
Le projet n’est pas là pour distribuer du contenu, mais pour le mettre en valeur.
En résumé :
ce n’est pas un pack de jeux.
C’est un écrin artistique, un musée interactif, une mise en scène du jeu vidéo.
Et oui… le niveau artistique est complètement fou.Ça fait longtemps que je n’ai rien écrit ici.
Pas parce que je n’avais rien à dire… plutôt parce que je faisais.
Depuis des années, je travaille sur un projet très personnel.
Un truc né sans plan marketing, sans équipe, sans financement, sans cadre précis. Juste une obsession : créer quelque chose qui me ressemble vraiment.
J’ai appris seul.
J’ai touché à des métiers que je n’aurais jamais pensé pratiquer un jour : image, montage, animation, design, interface, narration, technique, packaging…
Au total, une dizaine, peut-être quinze corps de métier, abordés en autodidacte, souvent dans le doute, parfois dans le mur, mais toujours avec la même envie : aller au bout.
Aujourd’hui, je peux le dire sans trembler : j’ai atteint un niveau professionnel.
Pas parce que quelqu’un m’a validé.
Mais parce que le travail, lui, parle.
Voilà un exemple d'une collection ( parmis les 50 ) Vous allez vous rendre compte assez vite de l'aspect premium :10 vues au choix pour la séléction du jeux intro une fonction pause et une séquence de lancement ! Sachez que tout est fais maison background: logo ,video ,tout absolument tout.
Le projet en question est un custom entièrement fait à la main, basé sur un système de collections.
Chaque console est représentée.
Chaque univers possède de nombreuses vues, pensées comme des expériences à part entière.
Certaines consoles ont une dizaine d’interfaces différentes, inspirées de leurs UI d’époque, fidèlement retranscrites et réinterprétées.
J’ai aussi fini par réunir des projets que j’avais conçus séparément à l’origine.
Des projets “standalone”, énorme très personnels, que j’ai intégrés dans un ensemble plus vaste, plus cohérent, plus ambitieux.
Tout s’est naturellement assemblé.
Ici le stand alone Castlevania que j'ai intégré dans N.bedroom :
Avec le temps, j’ai aussi eu la chance d’être soutenu par des artistes que j’admire profondément, dont Rachid Loft, entre autres.
Leur regard et leur confiance ont beaucoup compté.
En découvrant récemment Clair Obscur: Expedition 33, j’ai eu un déclic.
Pas par comparaison technique, mais par résonance.
Ce genre de projet qu’on sent venir du cœur, sans cynisme, sans posture, et qui, justement pour ça, touche les gens.
[img=500]
Je ne prétends pas que ça marchera.
Je ne crie pas victoire.
Mais je sais une chose : ce que je construis a une âme.
À une époque où beaucoup de systèmes cherchent à fonctionner sans jamais prendre position, j’ai fait le choix inverse.
Mettre de la mémoire, de la sensibilité, du vécu dans la technique.
Et pour les jeux, concrètement ?
Autre point important à préciser, parce que la question revient souvent.
Le projet intègre un outil maison appelé NBExplorer.
Ce n’est pas un magasin.
Ce n’est pas un distributeur de jeux.
Et ce n’est pas un système de téléchargement intégré.
NBExplorer propose simplement un système de recherche :
vous tapez le nom d’un jeu, et l’outil vous redirige vers des sources existantes sur le web.
Je ne fournis aucun lien direct,
je n’héberge aucun contenu,
je ne distribue aucun jeu.
L’idée est simplement d’aider les utilisateurs à retrouver plus facilement ce qu’ils cherchent,
puis à intégrer eux-mêmes leurs jeux dans le système — légalement — en quelques étapes simples.
Encore une fois, le cœur du projet n’est pas le jeu en lui-même,
mais l’expérience, la mise en valeur, l’écrin autour.
Aujourd’hui, je suis à quelques mois du lancement.
Une édition physique est en préparation.
2026 sera une année importante pour ce projet… et pour moi.
Je partage ici quelques images, simplement pour montrer une étape.
Pas pour convaincre.
Juste pour témoigner d’un cheminement.
La suite dira si cette aventure trouvera son public.
Mais quoi qu’il arrive, elle aura été menée avec sincérité.