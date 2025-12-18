accueil
"La RAM a déjà pris environ 300%, 40% pour le SSD et ça arrive pour les GPU
Autant vous dire que le pire reste à venir.
J'espère que tout le monde est déjà bien équipé....
posted the 12/18/2025 at 03:16 PM by ouroboros4
mizuki
posted
the 12/18/2025 at 03:23 PM
Donc en plus d'être les premiers composants qui ont drastiquement augmentés avec la crypto et l'IA, ça va encore augmenter une seconde fois ?
Le marché grand publique va être terrible en 2026/2027...
ouroboros4
posted
the 12/18/2025 at 03:25 PM
J'ai déjà mes consoles je suis tranquille
