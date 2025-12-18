profile
ouroboros4
14
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 552
visites since opening : 1157270
ouroboros4 > blog
"La RAM a déjà pris environ 300%, 40% pour le SSD et ça arrive pour les GPU
Autant vous dire que le pire reste à venir.
J'espère que tout le monde est déjà bien équipé....




    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/18/2025 at 03:16 PM by ouroboros4
    comments (2)
    mizuki posted the 12/18/2025 at 03:23 PM
    Donc en plus d'être les premiers composants qui ont drastiquement augmentés avec la crypto et l'IA, ça va encore augmenter une seconde fois ?
    Le marché grand publique va être terrible en 2026/2027...
    ouroboros4 posted the 12/18/2025 at 03:25 PM
    J'ai déjà mes consoles je suis tranquille
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo