profile
marchand2sable
Votre avis sur les Game Awards 2025 ?
Le rythme, les gagnants, les nouveaux jeux, etc. Votre avis Gamekyo tout simplement.
posted the 12/12/2025 at 02:54 AM by marchand2sable
marchand2sable
comments (
37
)
marchand2sable
posted
the 12/12/2025 at 02:55 AM
Je balance avec un peu d'avance car il est 4H là et impossible de tenir plus même avec du café...
taiko
posted
the 12/12/2025 at 02:56 AM
Une des meilleures cérémonies depuis longtemps
mercure7
posted
the 12/12/2025 at 03:07 AM
Content pour SNK qu'ils aient eu l'award, c'est mérité
ravyxxs
posted
the 12/12/2025 at 03:08 AM
La France va tout rafler !!
misterwhite
posted
the 12/12/2025 at 03:17 AM
Doom méritait le meilleur jeu d'action, sinon pour le moment tout semble OK
Expedition 33 rafle tout, normale
ronan89
posted
the 12/12/2025 at 03:17 AM
Kotor 3/20
jofe
posted
the 12/12/2025 at 03:22 AM
Comme d'hab, les annonces les plus importantes ont toutes été mises au début. Pas la pire édition mais clairement pas la meilleure non plus. À 450 000$ les 30 secondes, forcément qu'au bout d'un moment, on arrive à la limite de ce que certains veulent bien montrer.
Peu de surprises pour les récompenses, aussi. Dans le bon sens du terme je dirais, sauf pour le choix des joueurs.
altendorf
posted
the 12/12/2025 at 03:39 AM
Piggy la cochonne/20
kurosu
posted
the 12/12/2025 at 04:02 AM
C'est pas ouf les 'world premier'
suzukube
posted
the 12/12/2025 at 04:03 AM
BRAVO LES FRANCAIS DE CLAIR OBSCUR
grundbeld
posted
the 12/12/2025 at 04:12 AM
33/10.
losz
posted
the 12/12/2025 at 04:19 AM
Rarement vu une conf aussi nul, zero grosse annonce, one more thing sur un f2p qui à l'air de puer la merde...4h perdu, merci.
liquidus
posted
the 12/12/2025 at 04:20 AM
C'était moyen
nemaydu69
posted
the 12/12/2025 at 04:20 AM
Mouais... Les world premiere vraiment pas ouf... A part Control, tomb raider et star wars fate, pas ouf le reste.... Où est prince of persia ? "--
adamjensen
posted
the 12/12/2025 at 04:24 AM
Quelques trucs intéressants, mais globalement, ca valait pas le coup de veiller.
Ace Combat 8 était cependant une surprise pour moi.
Sinon beaucoup de foutage de gueule en CGI et très peu de Gameplay, voir pas du tout pour une très grande majorité de jeux. ( comme d'hab quand on a rien à montrer)
Et le jeu final présenté, j'ai halluciné, le mec il fait genre que la cérémonie est fini, et 2 minutes plus tard, il reviens et il met Half-Life 3: Kill The Freeman, Parasite Eve 4, et Dino Crisis: Rex Island, c'était fou. Non je déconne.
Il a fini avec une connerie multijoueur sans intérêt, alors qu'il y avait bien mieux avant. Dès que Geoff a dit qu'il a kiffé le jeu, je savais d'avance que ce serait de la merde.
Bref c'était vite fait, et avec beaucoup de moments gênant et ridicule, mais c'était pas une surprise.
Juste quelques rares trucs intéressant, et la musique de Clair Obscur au début, mais rien qui vaille la peine de veiller.
Sinon, j'aime bien la gueule de Léon, je trouve qu'il ne l'ont pas raté, tant mieux.
ravyxxs
posted
the 12/12/2025 at 04:25 AM
Très bon show comme beaucoup l'ont souligné, point négatif, le ONE MORE THING.
burningcrimson
posted
the 12/12/2025 at 04:28 AM
Le show était bon mais niveau annonce à part Star Wars c'était mid.
hebuspsa
posted
the 12/12/2025 at 04:34 AM
Et la statue alors c’était quoi?
adamjensen
posted
the 12/12/2025 at 04:38 AM
hebuspsa
Divinity.
Mais c'était pas une statue.
burningcrimson
posted
the 12/12/2025 at 05:05 AM
altendorf
Cette cochonne porcine
altendorf
posted
the 12/12/2025 at 05:08 AM
burningcrimson
jenicris
posted
the 12/12/2025 at 05:33 AM
Pas mal du tout, mais celui de l'an dernier était au dessus.
waurius59
posted
the 12/12/2025 at 05:45 AM
Niveau présentation et nouveaux jeux y a rien... apres je comprends vu les prix
cyr
posted
the 12/12/2025 at 06:00 AM
Visiblement j'ai rien raté. C'est vraiment quand ils veulent pour commencer cette gen
pharrell
posted
the 12/12/2025 at 06:20 AM
Pas de trailer du remake de Prince Of Persia du coup ???
korou
posted
the 12/12/2025 at 06:28 AM
Rien pour Square Enix. Sérieux c’est à se demander ce qu’ils branlent au studio
De pire en pire leur com.
fan2jeux
posted
the 12/12/2025 at 07:09 AM
Pas de ff7
Tu m etonnes qd meme vu le prix de la seconde.
Je remarque que kepler a bien arrosé pour d autre qu il edite
newtechnix
posted
the 12/12/2025 at 07:10 AM
un couloir abrutissant ou par moment on comprends qu'ils te sortent des trucs afin de se justifier de ne pas être ce qu'ils sont.
Cela on le comprends mieux en regardant en accélérer cet event.
D'ailleurs on comprends que les Awards refilé à la vite servent uniquement à damage control pour toute l'industrie...afin de ne pas faire de déçu.
Tomb Raider aura été pour moi un des gros flop, cela donne pas envie de replonger dans ce qui ressemble à 100% à ce qu'on joue depuis des années avec cette série.
51love
posted
the 12/12/2025 at 07:45 AM
No Half Life 3 no party
sonilka
posted
the 12/12/2025 at 07:57 AM
Chaque année c'est la meme chose et chaque année vous continuez à regarder. Le truc est survendu et au final y a pas grand chose à retenir si ce n'est une flopée de présentations en précalculé. On est à des années lumières de ce que l'E3 pouvait offrir.
newtechnix
posted
the 12/12/2025 at 08:27 AM
sonilka
Je pense qu'en France à part quelques fous plus personne ne reste à veiller à 1h30 du matin pour se taper 3h30 de bruit
Moi ce matin sur youtube j'ai du passer 20 minutes ou 25 max...m'arrêtant quand un truc semblait intéressant (le jeu de l'ex d'Ubisoft Milan m'a intrigué) mais en fait y'avait pas grand chose même les trucs star wars surprises franchement j'ai vite zappé.
taiko
posted
the 12/12/2025 at 08:42 AM
Vous êtes des sacrés pisse froids.
Y'avait du lourd, de belles annonces et c'était hyper bien rythmé
rogeraf
posted
the 12/12/2025 at 08:58 AM
Pas vu, pas de regrets (ca avait pas l'air d etre ouf). Ca se résumera à quelques trailers. Je n'ai pas 3 heures de mon temps à perdre pour ça.
noctis
posted
the 12/12/2025 at 10:18 AM
C'était Nul á chier
wickette
posted
the 12/12/2025 at 10:26 AM
Très bien pour moi
Ace combat 8, Star wars, Total War 40K, Divinity..rien que ça c’est des centaines d’heures de jeu sur 2 ans pour moi
Bémol: pas de jrpg mais on attendra surement les prochains nintendo direct pour ça
vyse
posted
the 12/12/2025 at 12:31 PM
Dla shlague comme chaque année ; des CGI de partout, des annonces sans rien de concret derrière ; un GOTY qui, bien que Cocorico n'en mérite pas la moitié, les jeux n'ont rien z foutre en compétition, c'est comme les festivals de cinéma, c'est débile mais bon faut vendre des spot TV
rugalwave
posted
the 12/12/2025 at 12:36 PM
Très très belle cérémonie mais avec des annonces assez moyennes, beaucoup trop de CGI, des dates lointaines voir absentes sans plateformes et un final reveal nul à chier...
