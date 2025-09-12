profile
shanks
163
Likes
Likers
shanks
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 2025
visites since opening : 5906126
shanks > blog
all
[LEAK] Resident Evil Requiem : pour les 3 du fond qui douteraient encore de la présence de...
Jeux Video


Voilà.
No fake : le visuel est directement apparu sur le fiche du PS Store US avant d'être modifié.

Confirmation probable aux Game Awards avec jaquette officielle.
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    jenicris, marchand2sable
    posted the 12/09/2025 at 11:17 AM by shanks
    comments (9)
    narustorm posted the 12/09/2025 at 11:20 AM
    Putin et vous êtes tous obliger de relayé ce genre information.
    krusty79 posted the 12/09/2025 at 11:20 AM
    Encore une stagiaire tombé au combat...
    jenicris posted the 12/09/2025 at 11:20 AM
    Enfin
    kurosu posted the 12/09/2025 at 11:22 AM
    Il est beau le goat
    ravyxxs posted the 12/09/2025 at 11:28 AM
    narustorm Mec tu vis dans une grotte ou quoi ? On sait que Leon est dans le jeu depuis Mathusalem, arrête tes bêtises de *me spoiler pas*. Même pour le grand public, on sait qu'il sera là, et logiquement, si t'es pas gnongnon, tu sais qu'il sera plus agé C'est pas du gameplay, mais une affiche officielle que tu veras dans une semaine ou deux lol relax.
    rogeraf posted the 12/09/2025 at 11:32 AM
    J'attends Milla Jovovich
    gasmok2 posted the 12/09/2025 at 11:32 AM
    krusty79

    putain j'ai lu "Encore une stagiaire tombé du camion..."
    marchand2sable posted the 12/09/2025 at 11:33 AM
    Le retour du RPD sans Léon c'est impossible, c'était complètement évident. Juste très déçu pour Jill que Capcom considère comme un perso de seconde zone...
    mattewlogan posted the 12/09/2025 at 11:39 AM
    Ils sont vraiment teubé, c’est pas possible
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo