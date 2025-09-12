accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
163
Likes
Likers
Who likes this ?
trez
,
funkenstein
,
greil93
,
atyby28
,
youki
,
cuthbert
,
shampix
,
ichigoo
,
maksamo
,
kiku1x
,
trezert
,
liquidus
,
innake
,
fantacitron
,
stonesjack
,
darkkain80
,
milo42
,
strifedcloud
,
rixlos
,
roy001
,
klepapangue
,
fleauriant
,
minx
,
sorow
,
thib50
,
aiolia081
,
binou87
,
grimmroy
,
leykel
,
achille
,
tvirus
,
rosewood
,
shincloud
,
sephiroth07
,
sauronsg
,
kurosama
,
fullbuster
,
lanni
,
pokute
,
kasumi
,
jf17
,
neokiller
,
traveller
,
mickurt
,
furtifdor
,
momotaros
,
drakeramore
,
fuji
,
bibi300
,
loudiyi
,
darkvador
,
jeanouillz
,
kenrock
,
anonymous340
,
goldmen33
,
svr
,
shurax93
,
lz
,
x1x2
,
lafontaine
,
latimevic
,
linkiorra
,
diablass59
,
monkeydluffy
,
supatony
,
gunotak
,
heracles
,
yka
,
waurius59
,
monnette
,
kyogamer
,
hir0k
,
spaaz
,
link49
,
battossai
,
darkfoxx
,
anakaris
,
dedrial
,
spartan1985
,
kisukesan
,
dx93
,
gantzeur
,
ootaniisensei
,
soulshunt
,
eldren
,
elmax
,
darkyx
,
murasamune
,
arngrim
,
jojoplay4
,
kikibearentongues
,
indianajones
,
hyoga57
,
airzoom
,
link80
,
docteurdeggman
,
eruroraito7
,
archesstat
,
fortep
,
davidhm
,
jorostar
,
chester
,
gamjys
,
opthomas
,
seriouslo
,
seriously
,
geugeuz
,
kenpokan
,
gat
,
edgar
,
bliss02
,
aozora78
,
jeuxtorrents
,
rebellion
,
kabuki
,
leblogdeshacka
,
mugimando
,
51love
,
neckbreaker71
,
sphinx
,
tuni
,
iglooo
,
lucaslegamer
,
tynokarts
,
torotoro59
,
kali
,
misterpixel
,
marchand2sable
,
coco6767
,
shindo
,
icebergbrulant
,
raph64
,
negan
,
rayzorx09
,
roxloud
,
fandenutella
,
gamergunz
,
niveforever
,
voxen
,
siil
,
biboys
,
osiris
,
gunhedtv
,
walterwhite
,
benji54
,
kamina
,
receiversms
,
johnt
,
trichejeux
,
plistter
,
varanime
,
salocin
,
giusnake
,
drockspace
,
suzukube
,
bourbon
,
orichimarugin
,
spawnini
,
xylander
,
jamrock
,
tripy73
,
ravyxxs
,
famimax
shanks
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
2025
visites since opening :
5906126
shanks
> blog
all
Divers
Jeux Video
Sketch
Cinéma
Infos en vrac
Foot
Le rien
Questions connes
Aide aux succès
Game of Thrones
(Jolies ?) images
[LEAK] Resident Evil Requiem : pour les 3 du fond qui douteraient encore de la présence de...
Jeux Video
Voilà.
No fake : le visuel est directement apparu sur le fiche du PS Store US avant d'être modifié.
Confirmation probable aux Game Awards avec jaquette officielle.
tags :
2
Likes
Who likes this ?
jenicris
,
marchand2sable
posted the 12/09/2025 at 11:17 AM by
shanks
comments (
9
)
narustorm
posted
the 12/09/2025 at 11:20 AM
Putin et vous êtes tous obliger de relayé ce genre information.
krusty79
posted
the 12/09/2025 at 11:20 AM
Encore une stagiaire tombé au combat...
jenicris
posted
the 12/09/2025 at 11:20 AM
Enfin
kurosu
posted
the 12/09/2025 at 11:22 AM
Il est beau le goat
ravyxxs
posted
the 12/09/2025 at 11:28 AM
narustorm
Mec tu vis dans une grotte ou quoi ? On sait que Leon est dans le jeu depuis Mathusalem, arrête tes bêtises de *me spoiler pas*. Même pour le grand public, on sait qu'il sera là, et logiquement, si t'es pas gnongnon, tu sais qu'il sera plus agé
C'est pas du gameplay, mais une affiche officielle que tu veras dans une semaine ou deux lol relax.
rogeraf
posted
the 12/09/2025 at 11:32 AM
J'attends Milla Jovovich
gasmok2
posted
the 12/09/2025 at 11:32 AM
krusty79
putain j'ai lu "Encore une stagiaire tombé du camion..."
marchand2sable
posted
the 12/09/2025 at 11:33 AM
Le retour du RPD sans Léon c'est impossible, c'était complètement évident. Juste très déçu pour Jill que Capcom considère comme un perso de seconde zone...
mattewlogan
posted
the 12/09/2025 at 11:39 AM
Ils sont vraiment teubé, c’est pas possible
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
putain j'ai lu "Encore une stagiaire tombé du camion..."