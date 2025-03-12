profile
Assassin's Creed Shadows
[Digital Foundry] Assassin’s Creed Shadows (NS2)


15'44" "so this is an impossible port that impresses even if we have to attach that key qualifier to the current version of the game."
Traduction : "c'est donc un portage impossible qui impressionne même si nous devons ajouter cette nuance clé à la version actuelle du jeu."
15'56'' "Ubisoft has translated a top tier current gen game to mobile hardware while keeping most of its visual signature intact."
Traduction : "Ubisoft a adapté un jeu de console de génération actuelle de premier plan vers du matériel mobile tout en conservant l'essentiel de sa signature visuelle."

-Hérite des compromis de la Xbox Series S, avec des coupes supplémentaires.
-Pas de reflets en screen space (SSR) ; remplacés par des reflets teintés de bleu (sky-tinged).
-La surface de l'eau ne réagit pas aux mouvements du joueur.
-Réduction notable (suppression de petits buissons et herbes). Impact maximal à courte et moyenne distance.
-Niveau de détail (LOD) plus agressif.
-Le système de géométrie virtualisée semble conservé.
-Aspect plus grossier et moins raffiné ; animation plus discrète (subdued).
-Changements de direction du vent moins évidents.
-Clips occasionnels sur les vêtements du joueur (absents sur la Xbox Series S).
-Réduction de la résolution des textures, des ombres, du pop-in, des cinématiques dégradées, de la profondeur de champ (depth-of-field), et autres déficits fonctionnels par rapport à la Xbox Series S.
-La taille du fichier est juste inférieure à la moitié de la version Xbox Series S.
-Malgré les changements, la Switch 2 est raisonnablement proche de la Xbox Series S, offrant même parfois une -présentation plus nette en termes de résolution.
-Environ 648p en moyenne (avec amélioration par DLSS).
-Vise 30 images par seconde (FPS) et les maintient généralement bien.
-Problème de frame pacing (cadencement des images). Baisses de FPS notables, en particulier à Kyoto et lors de certaines séquences de combat.
-Coupes supplémentaires (pop-in plus marqué, résolution plus douce/floue).
-Semble être autour de 480p (avec augmentation par DLSS).
-Semble meilleure, en partie grâce au support du VRR (taux de rafraîchissement variable).

    comments (8)
    cyr posted the 12/03/2025 at 04:51 PM
    A voir avec la mise a jour
    suzukube posted the 12/03/2025 at 06:05 PM
    Impressionnant. Cette Switch 2 est un monument du jeu vidéo
    fdestroyer posted the 12/03/2025 at 06:32 PM
    Le DLSS est quand-même une sacré thechnologie. Les résolutions natives sont ridicules et pourtant le résultat est parfaitement viable
    aragami posted the 12/03/2025 at 06:36 PM
    Je suis vraiment bluffé par cette puce graphique de chez nvidia c'est absolument incroyable...Et un grand bravo à ubisoft pour deux portages plus que respectable en même pas 1 ans ! Faut dire quand il font de la merde mais faut le dire aussi quand le ya du travail derrière!
    cyr posted the 12/03/2025 at 06:36 PM
    fdestroyer vu les watt ridicule qu'elle consomme, le dlss esr vraiment la solution.
    cyr posted the 12/03/2025 at 06:38 PM
    aragami si il y a une version xbox série s, alors une version switch2 est possible.
    Je vais pas dire que Nintendo a rattraper sont retard, mais il on fait les bon compromis.
    donpandemonium posted the 12/03/2025 at 06:59 PM
    Bref, exactement ce que j'avais dit dans mon petit article sur le sujet : il faut un patch.
    La Switch 2 est capable de mieux sur ce jeu, ce n'est pas au niveau du portage de Star Wars Outlaws. Nul doute que ça va s'améliorer avec le temps. Pour rappel, un patch est déjà prévu pour le 15 qui devrait améliorer les performances globales ( il y en a besoin ) et quelques détails visuels. Un patch ultérieur devrait remettre le SSR je pense, pas de raison qu'il soit absent. Digital Foundry le mentionne d'ailleurs, cette représentation de l'eau est curieuse... Surtout après avoir vu ce que donnait l'eau dans SWO.
    cyr posted the 12/03/2025 at 07:05 PM
    donpandemonium peut-être qu'il voulait pas rater les fêtes de fin d'année, dragon il on sortie une version pas tous a fait fini....
    La fiche sur l'eshop a etais mise très tardivement....


    Nicolasgourry. Si jamais digital foundry test farming simulator édition signature, ça m'intéresse. Le jeux sort le 9 décembre. Et il est en promo jusqu'au 9 décembre....
