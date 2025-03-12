NintendoEverything

15'44" "so this is an impossible port that impresses even if we have to attach that key qualifier to the current version of the game."Traduction : "c'est donc un portage impossible qui impressionne même si nous devons ajouter cette nuance clé à la version actuelle du jeu."15'56'' "Ubisoft has translated a top tier current gen game to mobile hardware while keeping most of its visual signature intact."Traduction : "Ubisoft a adapté un jeu de console de génération actuelle de premier plan vers du matériel mobile tout en conservant l'essentiel de sa signature visuelle."-Hérite des compromis de la Xbox Series S, avec des coupes supplémentaires.-Pas de reflets en screen space (SSR) ; remplacés par des reflets teintés de bleu (sky-tinged).-La surface de l'eau ne réagit pas aux mouvements du joueur.-Réduction notable (suppression de petits buissons et herbes). Impact maximal à courte et moyenne distance.-Niveau de détail (LOD) plus agressif.-Le système de géométrie virtualisée semble conservé.-Aspect plus grossier et moins raffiné ; animation plus discrète (subdued).-Changements de direction du vent moins évidents.-Clips occasionnels sur les vêtements du joueur (absents sur la Xbox Series S).-Réduction de la résolution des textures, des ombres, du pop-in, des cinématiques dégradées, de la profondeur de champ (depth-of-field), et autres déficits fonctionnels par rapport à la Xbox Series S.-La taille du fichier est juste inférieure à la moitié de la version Xbox Series S.-Malgré les changements, la Switch 2 est raisonnablement proche de la Xbox Series S, offrant même parfois une -présentation plus nette en termes de résolution.-Environ 648p en moyenne (avec amélioration par DLSS).-Vise 30 images par seconde (FPS) et les maintient généralement bien.-Problème de frame pacing (cadencement des images). Baisses de FPS notables, en particulier à Kyoto et lors de certaines séquences de combat.-Coupes supplémentaires (pop-in plus marqué, résolution plus douce/floue).-Semble être autour de 480p (avec augmentation par DLSS).-Semble meilleure, en partie grâce au support du VRR (taux de rafraîchissement variable).