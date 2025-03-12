La Nintendo Switch 2 offre un mode qualité à 60 images par seconde et un mode performance à 120 images par seconde.
La première Switch n'offre qu'un mode à 60 images par seconde.
Les différences les plus notables entre la Switch et la Switch 2 concernent la résolution de rendu, la résolution de certaines textures et ombres, et parfois légèrement le niveau de détail (LOD).
Sinon, les deux versions sont très similaires. Gardez à l'esprit que ce jeu était probablement déjà à un stade avancé de développement sur Switch avant que le travail ne commence sur la version Switch 2.
Entre les modes qualité et performance de la Switch 2, les différences visuelles résident dans la résolution (on passe de 1440p mis à l'échelle en 4K à 1080p) et dans la résolution des textures.
La Switch fonctionne normalement à 900p en mode dock, et descend à une moyenne de 540p en mode portable.
Les performances sont très stables sur les deux plateformes et les deux modes. C'est l'une des meilleures que j'ai vues depuis longtemps. J'aimerais que tous les jeux fonctionnent comme ça.
Les temps de chargement sont 5 fois plus rapides sur Switch 2.
The Legend of Zelda : Breath of the Wild (WiiU/Switch)
Metroid Prime 4 : Beyond (Switch/Switch2)
Ils ont profité du CPU / GPU supérieur pour atteindre un niveau de fluidité et une résolution d'un tout autre niveau (ça se fait a peu près automatiquement finalement), et pareil pour les textures qui n'ont pas eu a être aussi compressées sur Switch 2 avec sa quantité de RAM embarquée.
La "folie" aurait été quils intègrent des features propre a la Switch 2, du DLSS, un LOD et une densité d éléments affichés nettement révisée, des ombres de meilleures qualités, du global illumination, un zeste de ray ratracing pour les reflets, etc...
Ils ont fait que la partie 'trivial' finalement, s'assurant surtout la une belle qualité d'image et fluide... Forcément pour atteindre le 120fps sur une telle machine, compliquée d'aller bcp plus loin visuellement.
Façon le jeu est satisfaisant de ce point de vue.. j'aurais surtout voulu qu'il ne souffle pas le froid et le chaud suivant les séquences... comme ça semble être le cas.
5120x2880 ça sera intéressant de voir le jeu S1 en 4k, afin de mesurer plus efficacement le travail sur les textures. Car entre une save permettant de le commencer directement en difficile, du 4k/120fps via mod, et peut être même des textures++ et ombre++ comme avec TotK, je me tâte...
Je le testerai ce weekend par curiosité, mais je le ferai l'année prochaine réellement je pense.
Le commentaire le plus lucide que j'ai vu.
51love Je sais pas si je vais y jouer, j'aime bien Prime mais le monde ouvert me rebute un peu, en tout cas je conseil d'attendre un peu si tu veux une expérience de fou, et pour le moment aucune fuite, c'est très curieux.
C'est fou le nombre de Remaster qui sont sortis lors du lancement de la PS4 et de la Xbox One
Ils ont juste fait le minimum syndical pour sortir un truc qui tienne compte de la Switch 2, ça vaut au mieux un patch d'amélioration gratuit comme on en voit partout ailleurs.
Je lance un jeu, je passe de 1080p à 4K dans les options graphiques, je mets les effets de "low" à "ultra", et hop "j'ai fait un remaster !"
Bah Metroid Prime 4 : Beyond est, sur Switch 2, un jeu Nintendo Switch 2 Edition. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Y faut pas se mentir là-dessus. Le jeu, initialement, avait été annoncé pour sortir sur Switch, et c'est donc sur Switch qu'il a été produit (le jeu ne pouvait pas ne pas sortir sur Switch), en tenant compte des limites du matériel.
D'ailleurs, je crois que les cartouches de jeu « Nintendo Switch 2 Edition » uniquement, sont compatibles avec la Switch. Si quelqu'un peut confirmer...
Moi, ce qui me rassure, c'est que le jeu soit techniquement stable, aussi bien dans ses différentes résolutions que dans son framerate, même en 120fps. L'inverse m'aurait inquiété (pour l'avenir), car Metroid Prime 4 : Beyond est fondamentalement un jeu Switch, donc sur ce point-là, je suis rassuré.
Mais aussi le temps passé pour le présenter. .1 heure par ci, 30 minute par la....
J'espère un nintendo direct costaud début 2026.....parce que mine de rien, hormis fire emblem......c'est obscure comme planning.