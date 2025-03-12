profile
jenicris
all
Metroid Prime 4 : comparo Switch 1 vs Switch 2


La Nintendo Switch 2 offre un mode qualité à 60 images par seconde et un mode performance à 120 images par seconde.
La première Switch n'offre qu'un mode à 60 images par seconde.

Les différences les plus notables entre la Switch et la Switch 2 concernent la résolution de rendu, la résolution de certaines textures et ombres, et parfois légèrement le niveau de détail (LOD).

Sinon, les deux versions sont très similaires. Gardez à l'esprit que ce jeu était probablement déjà à un stade avancé de développement sur Switch avant que le travail ne commence sur la version Switch 2.

Entre les modes qualité et performance de la Switch 2, les différences visuelles résident dans la résolution (on passe de 1440p mis à l'échelle en 4K à 1080p) et dans la résolution des textures.

La Switch fonctionne normalement à 900p en mode dock, et descend à une moyenne de 540p en mode portable.

Les performances sont très stables sur les deux plateformes et les deux modes. C'est l'une des meilleures que j'ai vues depuis longtemps. J'aimerais que tous les jeux fonctionnent comme ça.

Les temps de chargement sont 5 fois plus rapides sur Switch 2.
    aros, link49
    posted the 12/03/2025 at 02:18 PM by jenicris
    comments (32)
    nicolasgourry posted the 12/03/2025 at 02:26 PM
    En gros la version Switch 2 est l'équivalant d'un "remaster" de la version Switch.
    ducknsexe posted the 12/03/2025 at 02:29 PM
    nicolasgourry exact un remaster haut de gamme
    giru posted the 12/03/2025 at 02:31 PM
    Assez incroyable ce que Retro a réussi à faire avec la Switch 1. Du coup, malgré leur palmarès assez triste ces 10 dernières années, ils auront quand même réussi à sortir 2 des jeux les plus techniquement aboutis de la Switch 1 (avec Metroid Prime Remaster donc).
    jenicris posted the 12/03/2025 at 02:32 PM
    giru oui pour de la Switch 1 c'est vraiment bien. Superbe opti
    nicolasgourry posted the 12/03/2025 at 02:32 PM
    ducknsexe c'est là que l'on voit la différence de puissance entre la WiiU et la Switch VS la Switch et la Switch 2, quand on compare :
    The Legend of Zelda : Breath of the Wild (WiiU/Switch)
    Metroid Prime 4 : Beyond (Switch/Switch2)
    ducknsexe posted the 12/03/2025 at 02:45 PM
    nicolasgourry disons que la nouvelle équipe c'est reconstruite et a fourni un beau rendu ( devoirs ) maintenant que MP4 est sortie, il vont exploiter a fond les ballon les capacités de la SW2 pour leur prochain MP5 en mode verticale.
    nicolasgourry posted the 12/03/2025 at 02:52 PM
    ducknsexe j'aimerais bien qu'il fasse aussi une autre licence de Nintendo.
    51love posted the 12/03/2025 at 02:56 PM
    C'est fin, c'est jolie, mais c'est le minimum syndical sur Switch 2.

    Ils ont profité du CPU / GPU supérieur pour atteindre un niveau de fluidité et une résolution d'un tout autre niveau (ça se fait a peu près automatiquement finalement), et pareil pour les textures qui n'ont pas eu a être aussi compressées sur Switch 2 avec sa quantité de RAM embarquée.

    La "folie" aurait été quils intègrent des features propre a la Switch 2, du DLSS, un LOD et une densité d éléments affichés nettement révisée, des ombres de meilleures qualités, du global illumination, un zeste de ray ratracing pour les reflets, etc...

    Ils ont fait que la partie 'trivial' finalement, s'assurant surtout la une belle qualité d'image et fluide... Forcément pour atteindre le 120fps sur une telle machine, compliquée d'aller bcp plus loin visuellement.


    Façon le jeu est satisfaisant de ce point de vue.. j'aurais surtout voulu qu'il ne souffle pas le froid et le chaud suivant les séquences... comme ça semble être le cas.
    nicolasgourry posted the 12/03/2025 at 02:57 PM
    51love et ça permet dans le même temps d'intégrer "la souris", je sais je reviens sur cette fonction, mais qui à du sens dans ce jeu pour moi ^^
    guiguif posted the 12/03/2025 at 03:04 PM
    Je l'ai reçu, je test ça soon
    ducknsexe posted the 12/03/2025 at 03:17 PM
    nicolasgourry ils ont les capacités d adapté importe quel autre licence, que Nintendo eux-mêmes ne veulent pas développé.

    Un nouveau starfox
    Un nouveau Startropics
    Et meme une nouvelle licence ( le retour de raven blade )

    Héhéhé
    rogeraf posted the 12/03/2025 at 03:20 PM
    guiguif La fnac l'envoi demain ...
    guiguif posted the 12/03/2025 at 03:30 PM
    rogeraf Ah ?
    5120x2880 posted the 12/03/2025 at 03:40 PM
    ducknsexe C'est le même jeu qui tourne sur du matériel plus puissant, c'est pas un remaster et encore moins un remaster haut de gamme, quand le jeu va être dumpé et que des gens vont y jouer sur ce que tu sais, ça en fera pas un remake non plus.
    51love posted the 12/03/2025 at 03:50 PM
    rogeraf j'en recois 2 demain le second pour un Kdo de Noël

    Pour recevoir ses colis aus vites guiguif doit vivre directement dans les entrepots Fnac ou Amazon

    5120x2880 ça sera intéressant de voir le jeu S1 en 4k, afin de mesurer plus efficacement le travail sur les textures. Car entre une save permettant de le commencer directement en difficile, du 4k/120fps via mod, et peut être même des textures++ et ombre++ comme avec TotK, je me tâte...

    Je le testerai ce weekend par curiosité, mais je le ferai l'année prochaine réellement je pense.
    cyr posted the 12/03/2025 at 03:52 PM
    "Sinon, les deux versions sont très similaires. Gardez à l'esprit que ce jeu était probablement déjà à un stade avancé de développement sur Switch avant que le travail ne commence sur la version Switch 2.
    "

    Le commentaire le plus lucide que j'ai vu.
    ducknsexe posted the 12/03/2025 at 03:53 PM
    5120x2880 bien vue, je fesait plus allusion a l equivalent d un resmaster. Je ne doute pas que le jeu est pareil, ça se jouera juste sur les resolution
    5120x2880 posted the 12/03/2025 at 04:01 PM
    ducknsexe Oui, la définition et le framerate sont supérieurs, mais avec du recul on peut le voir comme les autres remasters des jeux Retro Studios finalement (par contre DK Switch qui reprend la version 3DS, je m'en remettrais jamais).

    51love Je sais pas si je vais y jouer, j'aime bien Prime mais le monde ouvert me rebute un peu, en tout cas je conseil d'attendre un peu si tu veux une expérience de fou, et pour le moment aucune fuite, c'est très curieux.
    ducknsexe posted the 12/03/2025 at 04:01 PM
    guiguif c'est pas toi il manque le f a la fin de guigi, espèce de Pro N refoulé
    pharrell posted the 12/03/2025 at 04:03 PM
    Du coup pour de la Switch 1 c'est pas mal. Après on savait que le jeu avait été développé pour cette console... Fallait pas s'attendre à un gros gap par rapport à ce qu'est capable de faire la NS2 !
    guiguif posted the 12/03/2025 at 04:04 PM
    51love Même pas, après je suis Fnac+ ça doit aider

    ducknsexe
    taiko posted the 12/03/2025 at 04:34 PM
    Un bon niveau de myopie pour la switch 1!
    ducknsexe posted the 12/03/2025 at 05:06 PM
    5120x2880 moi non plus j'ai pas compris pourquoi Nintendo a repris la version la moins belle ( 3DS) , les mec sont telement blindé de thunes qu il écoute plus personne. Il te balance un kirby air raider alors que MKW est encore frais, deux jeux de course a quelques mois d intervalle. Vraiment étrange leur stratégie.
    5120x2880 posted the 12/03/2025 at 05:14 PM
    ducknsexe C'est probablement pour le contenu en plus, les gens s'intéressent plus à ça qu'au visuel du jeu qui est quasiment identique si on se concentre pas dessus.
    opthomas posted the 12/03/2025 at 05:32 PM
    Donc aucun intérêt sur la Switch 2 merci. Je l'aurais sur la NS1.
    ferthahuici posted the 12/03/2025 at 05:34 PM
    Certains acceptent sans broncher le concept de "Remaster" qui sort le jour de sortie du dit jeu.

    C'est fou le nombre de Remaster qui sont sortis lors du lancement de la PS4 et de la Xbox One

    Ils ont juste fait le minimum syndical pour sortir un truc qui tienne compte de la Switch 2, ça vaut au mieux un patch d'amélioration gratuit comme on en voit partout ailleurs.
    mercure7 posted the 12/03/2025 at 05:50 PM
    ferthahuici Moi je me crée des "remasters" tous les jours sur PC !

    Je lance un jeu, je passe de 1080p à 4K dans les options graphiques, je mets les effets de "low" à "ultra", et hop "j'ai fait un remaster !"
    aros posted the 12/03/2025 at 06:11 PM
    nicolasgourry
    Bah Metroid Prime 4 : Beyond est, sur Switch 2, un jeu Nintendo Switch 2 Edition. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Y faut pas se mentir là-dessus. Le jeu, initialement, avait été annoncé pour sortir sur Switch, et c'est donc sur Switch qu'il a été produit (le jeu ne pouvait pas ne pas sortir sur Switch), en tenant compte des limites du matériel.
    D'ailleurs, je crois que les cartouches de jeu « Nintendo Switch 2 Edition » uniquement, sont compatibles avec la Switch. Si quelqu'un peut confirmer...

    Moi, ce qui me rassure, c'est que le jeu soit techniquement stable, aussi bien dans ses différentes résolutions que dans son framerate, même en 120fps. L'inverse m'aurait inquiété (pour l'avenir), car Metroid Prime 4 : Beyond est fondamentalement un jeu Switch, donc sur ce point-là, je suis rassuré.
    nicolasgourry posted the 12/03/2025 at 06:24 PM
    aros je ne dis pas le contraire, je dis la même chose que toi, mais comme je l'ai expliqué, je parle d'équivalence à un "remaster" dans le sens que la version Switch 2, c'est la version Switch avec meilleure résolution, meilleur framerate, meilleurs temps de chargement, meilleures textures officielles, pas juste le fait que tu mets le jeu dans la console et elle utilise la rétrocompatibilité qui "upgrade" (sinon nous n'aurions pas la possibilité du 120 FPS par exemple) ; c'est souvent ça une version "remaster".
    aros posted the 12/03/2025 at 06:37 PM
    nicolasgourry
    cyr posted the 12/03/2025 at 06:42 PM
    ducknsexe ouai étrange le timing....

    Mais aussi le temps passé pour le présenter. .1 heure par ci, 30 minute par la....

    J'espère un nintendo direct costaud début 2026.....parce que mine de rien, hormis fire emblem......c'est obscure comme planning.
    ducknsexe posted the 12/03/2025 at 07:16 PM
    cyr effectivement 2026 c'est le brouillard a moins que nintendo annonce un gros Mario 3D ou Du nouveau projet de monolith, ou soyons fou une exclusivité d'un nouveau jeu tiers AAA
