La Nintendo Switch 2 offre un mode qualité à 60 images par seconde et un mode performance à 120 images par seconde.

La première Switch n'offre qu'un mode à 60 images par seconde.



Les différences les plus notables entre la Switch et la Switch 2 concernent la résolution de rendu, la résolution de certaines textures et ombres, et parfois légèrement le niveau de détail (LOD).



Sinon, les deux versions sont très similaires. Gardez à l'esprit que ce jeu était probablement déjà à un stade avancé de développement sur Switch avant que le travail ne commence sur la version Switch 2.



Entre les modes qualité et performance de la Switch 2, les différences visuelles résident dans la résolution (on passe de 1440p mis à l'échelle en 4K à 1080p) et dans la résolution des textures.



La Switch fonctionne normalement à 900p en mode dock, et descend à une moyenne de 540p en mode portable.



Les performances sont très stables sur les deux plateformes et les deux modes. C'est l'une des meilleures que j'ai vues depuis longtemps. J'aimerais que tous les jeux fonctionnent comme ça.



Les temps de chargement sont 5 fois plus rapides sur Switch 2.