profile
shanks
163
Likes
Likers
shanks
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 2016
visites since opening : 5845119
shanks > blog
all
Black Friday : les bons plans hardware PlayStation
Jeux Video
Par billbil-kun donc 100% fiable :

PS5 Standard : 449€ (au lieu de 549€) (*)
PS5 Digital : 399€ (au lieu de 499€) (*)
PS5 Pro : 699€ (au lieu de 799€)

(*) Même prix pour les bundles Fortnite.

Rigolons quand même un peu en se disant que ça fait que 50€ de moins qu'il y a 5 ans pour la Standard.
Et retour au prix de base pour la Digital par rapport à 2020

(Après les promos des grossistes devraient être plus agressives)
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    link49, belmoncul
    posted the 11/13/2025 at 10:35 AM by shanks
    comments (27)
    patrickleclairvoyant posted the 11/13/2025 at 10:36 AM
    Steam Machine
    xynot posted the 11/13/2025 at 10:38 AM
    Ce genre de promos qui aurait été masterclass dans un monde où la console n'aurait jamais augmenté
    cyr posted the 11/13/2025 at 10:49 AM
    C'est 800€ une ps5 pro? Et sans lecteur.....

    La ps6 a 600€, j'y crois pas 1 seconde.
    akinen posted the 11/13/2025 at 10:49 AM
    En gros les prix que l’on aurait dû voir lors de sa première année de commercialisation.

    Malheureusement, le public n’étant plus du tout informé; il a achete sur la base des milliards de pub visibles sur les réseaux à la tv.

    Le temps des magazines puis des sites web à « conseil » étant révolu, c’est la foire aux « hommes sandwich » appelés de nos jouers « influenceur/streameur ».

    En gros, les constructeurs ne voient pas l’interêt de baisser quoi que ce soit parce que le public n’a plus aucun filet de sécurité. Les communautés averties sont trop minimes pour avoir un véritable impact.

    Impossible donc d’inverser la tendance en se plaignant ou en dénigrant leurs actions. On doit attendre la lassitude du public.

    C’est la théorie Pokémon. J’vais faire un livre tien
    aozora78 posted the 11/13/2025 at 10:50 AM
    Day One la version avec lecteur à 469€ avec des cheques cadeaux pour ma part et 5 ans plus tard on en est là
    Tu m'étonnes qu'entre le prix de la console et les ventes de jeux/microtransactions en démat, ce soit leurs génération de console qui rapporte le plus.
    sonilka posted the 11/13/2025 at 11:00 AM
    En novembre 2025, un "bon plan" lors du BF c'est d'acheter une PS5 standard âgée de 5 ans à 450€. Bon sang
    kurosu posted the 11/13/2025 at 11:07 AM
    Avant ça valait la peine d attendre, aujourd'hui c'est plus le cas vu la courbe inversée des prix au fil du temps
    adamjensen posted the 11/13/2025 at 11:28 AM
    Perso, ma PS5 Standard avec lecteur, je l'ai eu à 520 euros avec God Of War Ragnarok.
    Franchement, si ils n'avaient pas mis FF7 Rebirth en exclu temporaire (même si je savais qu'il allait sortir sur PC), je l'aurais jamais acheter, mais je voulais pas attendre un an.
    Et puis, c'est FF7.
    Et elle m'a également servi à faire d'autres exclu temporaire.
    Mais là, pour un Hardware vieillissant, les prix sont toujours une blague.

    Autant attendre et prendre la Steam Machine, qui comportera 99% des jeux PS5 et la bibliothèque de jeux Steam.
    gasmok2 posted the 11/13/2025 at 11:30 AM
    Acheté la mienne en mars 2021 à 499€
    Je trouve ça incroyable que les prix n'aient pas baissé en 5 ans., pire ils ont augmenté....
    Si on m'avait dit à l'époque que c'était pas une console mais un investissement
    darksector posted the 11/13/2025 at 11:38 AM
    ça fait plaisir de voir que l'on se fait enculer de 100 balles le reste de l'année...
    leonr4 posted the 11/13/2025 at 11:52 AM
    SSD 1TB :
    PS5 & PS5 Fortnite Flowering Chaos Bundle

    SSD 825GB :
    PS5 Digital Edition & PS5 Fortnite Flowering Chaos DE Bundle
    yamine posted the 11/13/2025 at 12:09 PM
    Merci pour l'article mais le lien pour avoir les bons plans ? Ou c'est juste des rumeurs ?
    icebergbrulant posted the 11/13/2025 at 12:24 PM
    yamine Vu que le Black Friday est le 28 novembre, je serai tenté de dire que le prix baissera aux alentours de cette date

    J’espérais un prix de 399 euros pour la standard
    link49 posted the 11/13/2025 at 12:28 PM
    Toujours mieux que rien.
    rider288 posted the 11/13/2025 at 12:47 PM
    Ya des promos tout les 2 mois non ?
    akinen posted the 11/13/2025 at 01:11 PM
    Sony et Microsoft, main dans la main pour les pires décisions et transformer ce qui devait être la best gen ever, en catastrophe historique.

    Je n’aurais jamais pensé tenir ma switch 2 comme Link sortant un rubis vert de son coffre.

    Si demain on m’donne le choix entre détruire ma PS5 ou ma switch 2, je jetterai moi même ma PS5 du 2eme étage tellement le constructeur me saoule
    icebergbrulant posted the 11/13/2025 at 01:47 PM
    akinen T’en avais gros sur la patate
    Tu peux jeter ta PS5 du 2ème étage, je serai en bas prêt à la réceptionner avec douceur
    aeris74 posted the 11/13/2025 at 02:22 PM
    Avoir augmenté le prix pour la remettre au prix normal au black friday

    Ces genies
    leonr4 posted the 11/13/2025 at 03:15 PM
    MAJ de Billbil-Kun

    Les PS5 DE c'est 349 euro pas 399 soit une réduction de 150 balles.
    Là ça devient un peu plus intéressant.
    rogeraf posted the 11/13/2025 at 04:07 PM
    Heureusement que la PS5 est sortie il y a 6 ans. Quels soldes incroyables, merci Sony et Shanks le VRP Playstation qui touche un abonnement PSN de 2 jours en cadeau !
    jamrock posted the 11/13/2025 at 04:16 PM
    Eh bé ça c'est de la promo qui promote
    icebergbrulant posted the 11/13/2025 at 04:16 PM
    aeris74 Où sont Manon75 et Aeris90, espèce de kidnappeuse qui sent le pot-pourri ?!
    akinen posted the 11/13/2025 at 04:31 PM
    icebergbrulant et je viens de finir Alan wake 2 dessus et j’suis actuellement sur baldur’s gate 3. C’est une superbe console mais Sony leader c’est absolument pas une situation agréable !

    Un constructeur n’est jamais aussi bon qu’en tant que challenger!
    walterwhite posted the 11/13/2025 at 04:59 PM
    cyr Pas le même segment de clients.
    zoske posted the 11/13/2025 at 05:08 PM
    Pour la Pro c'est sympa quand même!
    rogeraf posted the 11/13/2025 at 05:18 PM
    akinen Et oui, on va tous finir par revenir sur Nintendo, comme a l'époque des années 90. Fini Sony, fini MicroPognon. Et vive Amiga
    icebergbrulant posted the 11/13/2025 at 06:07 PM
    akinen Honnêtement, je n’ai pas l’impression que Sony soit leader de quoi que ce soit en ce moment
    Par rapport à Microsoft, ok mais face à Nintendo, on dirait que Sony ne peut rien faire (cf Japon)

    Sur ce, bon courage sur Baldur’s Gate 3, j’ai 200 heures dessus
    Et bien joué pour Alan wake 2, j’ai adoré l’ambiance et les musiques
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo