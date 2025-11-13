Par billbil-kun donc 100% fiable :
PS5 Standard : 449€ (au lieu de 549€) (*)
PS5 Digital : 399€ (au lieu de 499€) (*)
PS5 Pro : 699€ (au lieu de 799€)
(*) Même prix pour les bundles Fortnite.
Rigolons quand même un peu en se disant que ça fait que 50€ de moins qu'il y a 5 ans pour la Standard.
Et retour au prix de base pour la Digital par rapport à 2020
(Après les promos des grossistes devraient être plus agressives)
La ps6 a 600€, j'y crois pas 1 seconde.
Malheureusement, le public n’étant plus du tout informé; il a achete sur la base des milliards de pub visibles sur les réseaux à la tv.
Le temps des magazines puis des sites web à « conseil » étant révolu, c’est la foire aux « hommes sandwich » appelés de nos jouers « influenceur/streameur ».
En gros, les constructeurs ne voient pas l’interêt de baisser quoi que ce soit parce que le public n’a plus aucun filet de sécurité. Les communautés averties sont trop minimes pour avoir un véritable impact.
Impossible donc d’inverser la tendance en se plaignant ou en dénigrant leurs actions. On doit attendre la lassitude du public.
C’est la théorie Pokémon. J’vais faire un livre tien
Tu m'étonnes qu'entre le prix de la console et les ventes de jeux/microtransactions en démat, ce soit leurs génération de console qui rapporte le plus.
Franchement, si ils n'avaient pas mis FF7 Rebirth en exclu temporaire (même si je savais qu'il allait sortir sur PC), je l'aurais jamais acheter, mais je voulais pas attendre un an.
Et puis, c'est FF7.
Et elle m'a également servi à faire d'autres exclu temporaire.
Mais là, pour un Hardware vieillissant, les prix sont toujours une blague.
Autant attendre et prendre la Steam Machine, qui comportera 99% des jeux PS5 et la bibliothèque de jeux Steam.
Je trouve ça incroyable que les prix n'aient pas baissé en 5 ans., pire ils ont augmenté....
Si on m'avait dit à l'époque que c'était pas une console mais un investissement
PS5 & PS5 Fortnite Flowering Chaos Bundle
SSD 825GB :
PS5 Digital Edition & PS5 Fortnite Flowering Chaos DE Bundle
J’espérais un prix de 399 euros pour la standard
Je n’aurais jamais pensé tenir ma switch 2 comme Link sortant un rubis vert de son coffre.
Si demain on m’donne le choix entre détruire ma PS5 ou ma switch 2, je jetterai moi même ma PS5 du 2eme étage tellement le constructeur me saoule
Tu peux jeter ta PS5 du 2ème étage, je serai en bas prêt à la réceptionner avec douceur
Ces genies
Les PS5 DE c'est 349 euro pas 399 soit une réduction de 150 balles.
Là ça devient un peu plus intéressant.
Un constructeur n’est jamais aussi bon qu’en tant que challenger!
Par rapport à Microsoft, ok mais face à Nintendo, on dirait que Sony ne peut rien faire (cf Japon)
Sur ce, bon courage sur Baldur’s Gate 3, j’ai 200 heures dessus
Et bien joué pour Alan wake 2, j’ai adoré l’ambiance et les musiques