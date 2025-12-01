profile
Pokemon Pokopia
1
Likers
name : Pokemon Pokopia
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : simulation et gestion
read the reviews
add a review
add a press review
profile
jeanouillz
89
Likes
Likers
jeanouillz
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 319
visites since opening : 562811
jeanouillz > blog
[Switch 2] Polémique sur Pokemon Pokopia - 1er jeu Nintendo sur GKC


En publiant une vidéo expliquant ce que sont les Game Key Cards (comme si les joueurs ignoraient ce que c’est), Nintendo a révélé que le prochain Pokémon, Pokopia, ne sera pas disponible sur une cartouche classique, comme tous les jeux Nintendo jusqu’à présent, mais uniquement au format Game Key Card.

Cette annonce a immédiatement provoqué la colère des joueurs, qui ont massivement exprimé leur mécontentement avec un fort ratio de dislikes et des commentaires soulignant que personne n’apprécie ce format, s'agissant d'une attaque contre le support physique.

Au-delà de la polémique, cette décision laisse présager que d’autres titres Nintendo pourraient prochainement adopter le format GKC, ce qui constitue une mauvaise nouvelle pour notre média favoris...
Nintendo of America - https://youtu.be/5ldQYMwzWrY
    tags : nintendo switch 2 game key card
    4
    Likes
    Who likes this ?
    tripy73, burningcrimson, link49, kevinmccallisterrr
    posted the 11/12/2025 at 09:29 AM by jeanouillz
    comments (46)
    judebox posted the 11/12/2025 at 09:36 AM
    Quel enfer la sortie de cette console...
    newtechnix posted the 11/12/2025 at 09:37 AM
    Apparemment le DSA va être enclenché et tous les mécontents verront une visite de la police à leur domicile, leur abonnement internet et mobile bloqué, leur compte bancaire bloqué, leur visage affiché sur des écrans géants mis en place à chaque carrefours des villes, des travaux d'intérêts généraux devront être effectués, l'interdiction d'acheter des billets d'avion ou de places de cinéma...

    Vous ne posséderez rien et vous serez heureux!
    jeanouillz posted the 11/12/2025 at 09:39 AM
    Si le prochain Zelda sort sur GKC parce qu'ils décident de rester sur cet unique format de cartouche à 64 Go ça va gueuler fort

    newtechnix Ne leur donne pas d'idées
    shinz0 posted the 11/12/2025 at 09:44 AM
    rogeraf posted the 11/12/2025 at 09:48 AM
    C'est quoi le plan Pokemon, nous sortir 3 jeux en 6 mois c'est ca ?
    aeris74 posted the 11/12/2025 at 09:48 AM
    Quand est-ce que les gens vont comprendre que le bashing sur internet (surtout vis a vis de Nintendo), ne vaut strictement rien ?

    Qui se souvient du fameux "drop the price" sur les live Nintendo et sur les reseaux sociaux ?
    sonilka posted the 11/12/2025 at 09:49 AM
    Le machin à la gueule d'un jeu lambda qu'on trouverait sur une boutique Android/iOS et ca va se payer le luxe d'être vendu 60 ou 70 balles avec un format GKC. Formidable
    flom posted the 11/12/2025 at 09:51 AM
    La chose qui met fin a 40 ans d achat pour ma part.
    jeanouillz posted the 11/12/2025 at 09:52 AM
    aeris74 Bah ça a marché, le prix de la Switch 2 a baissé... en France
    Et au pays des burgers, elle n'a pas encore augmenté malgré les 'tarifs' du président orange... pour l'instant
    aeris74 posted the 11/12/2025 at 09:57 AM
    jeanouillz Non, Nintendo n'a pas baissé le prix de la Switch 2

    Les hypermarchés francais et autres sont libre de la vendre au prix qu'ils veulent, ca les regarde et c'est une autre histoire

    (cette baisse de prix est cool soit dit en passant)
    rocan posted the 11/12/2025 at 10:00 AM
    Une tempête dans un verre d'eau, comme d'habitude. Les gamers chevronnés qui se pensent représentatifs..
    judebox posted the 11/12/2025 at 10:01 AM
    aeris74 rocan Ça ne changera surement rien mais ce n'est pas pour autant que ceux qui ne sont pas contents doivent ferment leur gueule.
    Et c'est valable dans plein de domaines...
    kidicarus posted the 11/12/2025 at 10:01 AM
    C'est étonnant et pas étonnant à la fois vu que c'est tecmo qui fait sa distribution au Japon, mais Nintendo aurait pu faire l'effort pour l'occident.
    aeris74 posted the 11/12/2025 at 10:08 AM
    rocan

    Lorsque j'ai appris que les cartes Switch 2 classique n'ont pas un débit de lecture suffisamment rapide, ce qui pose probleme a certain dev et crée des temps de chargement plus long (entre Cyberpunk physique et demat la différence des loading est importante sur Switch 2), j'apprecie le format GKC car il regle ces deux problemes tout en proposant un format physique donc possibilité de preter / revendre

    Sans l'existance des GKC, Star Wars Outlaws et FF7 Remake n"aurait pas pu voir le jour sur Switch 2, en tout cas pas en physique.
    elicetheworld posted the 11/12/2025 at 10:19 AM
    aeris74 oui je l'ai eu pour 419 Euro j'étais refait
    elicetheworld posted the 11/12/2025 at 10:25 AM
    aeris74 pour outlaws Ubisoft a quand même avoué que si le développement aurait commencé plus tôt la possibilité de le mettre sur cartouche aurait été possible.pour ff 7 remake j'y crois pas une seconde il peut rentrer en physique c'est square Enix qui privilégie le format GKC ,regarde là version de dragon quest 1 2 hd 2d sur switch 2 en GKC sur la première switch en physique
    forte posted the 11/12/2025 at 10:29 AM
    Les ultra fans anti démat qui gueulent et qui disent qui vont pas l'acheter pour au final Jour 1 l'avoir avec un pathétique #jugezmoi, putain je me régale

    aeris74 Haha clairement. Combien les chiffres de vente déjà ?
    ocyn posted the 11/12/2025 at 10:30 AM
    Pas étonnant vu les graphismes ultra poussés de ce Pokémon. Le jeu sur cartouche n'aurait pas été possible, vous comprenez rien c'est logique. Nintendo sont les meilleurs de toute façon et vous critiquez alors que vous êtes juste jaloux
    aeris74 posted the 11/12/2025 at 10:32 AM
    elicetheworld Ubisoft a dit précisement que si la Switch 2 avait été consideré lors du developpement du jeu ils auraient pu proceder autrement, et donc rendre eventuellement le jeu eligible a une carte Switch 2.

    Sauf que lors du developpement de SW Outlaws, la Switch 2 "n'existait pas" donc impossible d'en tenir compte a ce moment la.

    Le jeu a été pensé comme un jeu curren gen (PS5/XSeries) avec l'appui d'un SSD
    jeanouillz posted the 11/12/2025 at 10:35 AM
    aeris74 Comment FF7 ou StarWars peuvent etre chargé plus vite/mieux venant d'un blue ray sur Ps4-Ps5 (vitesse de ~27 Mo/sec) que sur cartouche Switch 2 (~220 Mo/sec) ?
    Sûrement en installant une partie du disque sur la console, ce qu'ils auraient aussi pu faire avec la Switch 2 mais ils n'ont pas voulu faire d'effort et ne se sont pas embêté avec ça.
    Aussi, l'espace sur la Switch 2 étant limité, les jeux seront installés sur Micro SD Express qui eux aussi sont moins rapide que le stockage interne.
    aeris74 posted the 11/12/2025 at 10:41 AM
    jeanouillz Une Micro SD Express a un debit de lecture moins rapide que la memoire interne de la Switch 2 mais suffisamment rapide pour convenir aux developpeurs.

    Le probleme c'est le debit de lecture des cartes Switch 2 classique qui est visiblement contraignant.
    nicolasgourry posted the 11/12/2025 at 10:45 AM
    aeris74 le truc que tu dois pas trouver logique, c'est qu'il y a encore des "code in the box" alors que le format GKC est là.
    forte posted the 11/12/2025 at 10:47 AM
    jeanouillz L'intégralité de ton jeu PS4 PS5 ne se charge pas du Bluray mais du disque dur : ton disque sert seulement à l'installation et de clef pour démarrer ton jeu. C'est la PS3 la dernière console de Sony à lire en temps réel le disque.
    blueblood posted the 11/12/2025 at 10:47 AM
    J’ai toujours pas compris la polémique là dessus.

    C’est fou de faire autant de bruit pour un truc aussi anecdotique aujourd’hui
    cyr posted the 11/12/2025 at 10:54 AM
    blueblood moi non plus.... c'est pas un code dans la boîte. C'est revendable.

    Le pire, ils représentent peut-être 0,01 des utilisateurs, mais font un sacré bruit lol.

    Genre pokepia va attirer du monde......on y crois tous.
    aeris74 posted the 11/12/2025 at 10:57 AM
    nicolasgourry les « code in the box » c’est non seulement debile mais incomprehensible, vu qu’il existe les GKC.

    Mais j’ai pas l’impression qu’il y a beaucoup d’exemples. J’ai que Split Fiction en tete
    suzukube posted the 11/12/2025 at 10:58 AM
    aeris74 visibilité en rayon + possibilité de vendre du full démat' dans des magasins physiques. T'as des gens par exemple qui fonctionnent en full espèce mais veulent le jeu en demat' ^^ !
    aeris74 posted the 11/12/2025 at 11:03 AM
    suzukube Ok. Ton explication se tient
    51love posted the 11/12/2025 at 11:05 AM
    Nintendo n'a pas le choix d'utiliser le GKC sur ce titre, il est tellement ambitieux et volumineux que le stockage est problématique, je préfère un bon GCK des familles et ne pas devoir payer une surtaxe de 10€.
    ouroboros4 posted the 11/12/2025 at 11:08 AM
    Les autres finiront par suivre
    nicolasgourry posted the 11/12/2025 at 11:21 AM
    aeris74 suzukube Un article que j'ai fait par rapport au format GKC
    https://www.gamekyo.com/blog_article482511.html
    wickette posted the 11/12/2025 at 11:30 AM
    Ca va se plaindre et ensuite le jeu va taper 5 millions de ventes, on connaît, ça se plaint en ligne mais ça achète day one derrière
    cyr posted the 11/12/2025 at 11:34 AM
    wickette ouai, mais a 69€ je peut te dire que c'est non. 45€ max.
    Donc jamais.
    shambala93 posted the 11/12/2025 at 11:36 AM
    Le retour du zozo avec un énième compte… on était tranquille pendant quelques temps, et le revoilà !
    aeris74 posted the 11/12/2025 at 11:42 AM
    shambala93 Remercie Hyoga57

    https://www.gamekyo.com/news95608_ys-x-proud-nordics-arrive-sur-ps5.html
    sultano posted the 11/12/2025 at 11:43 AM
    Y'a pas une histoire comme quoi officiellement c'est un jeu tiers, et donc le format GKC est privilégié ?

    Par contre l'excuse du "Il faut attendre d'être rentable pour installer une chaîne de production qui fabriquera des cartouches NS2 de plus faible capacité" c'est abusé, c'est full remakes/remasters/versions Switch 2 FEIGNANTS dont les originaux se sont vendus par palettes et ont été rentabilisés 10x
    ouroboros4 posted the 11/12/2025 at 11:51 AM
    Oui en plus ils ont le culot de vendre ça 70 euros.
    Tu le vois venir le Zelda à 90 euros
    hyoga57 posted the 11/12/2025 at 12:29 PM
    aeris74 J’ai rien à voir avec ça, puisque je ne t’ai même pas notifié.
    chreasy97 posted the 11/12/2025 at 12:41 PM
    jeanouillz non même sur ps3 c'était une installation complète sur disque dur car les lecteurs blu rays (les 1er du genre) étaient beaucoup trop lents...
    supasaiyajin posted the 11/12/2025 at 02:34 PM
    Ce serait quand même bien que Nintendo se plante un peu un de ces jours, comme PlayStation l'a fait avec sa politique GaaS foireuse, juste histoire qu'ils redescendent sur terre et reviennent à la raison. Au final, ça ne pourrait être que bénéfique pour les joueurs.
    sylphide posted the 11/12/2025 at 04:36 PM
    C'est tout simplement aberrant, c'est un foutu jeu mobile, limite Dragon Quest Builders qui coûte 40 balles ... La c'est 70€ !! en GKC plein pot bouffe ton exclusivité. En temps normal sur Steam un jeu comme ça sort a 20-30€ et encore les graphismes n'explique plus rien comme ce sont des assets déjà utilisés.

    PS : c'est encore à cause de Donald Trump et ces taxes !!! mdr
    pimoody posted the 11/12/2025 at 04:41 PM
    J’ai vu 70e. Là on tombe vraiment dans le no limite
    Même en boite normal 70e ça paraît aberrant, alors en GKC…
    masharu posted the 11/12/2025 at 04:51 PM
    sultano Non c'est un jeu Nintendo. Mais plus exactement c'est aussi un jeu Pokémon Company et on sait qu'ils sont plus "libre" de faire de la merde vu la communauté Pokémon.
    kikoo31 posted the 11/12/2025 at 08:13 PM
    hyoga57 il a raison il est de retour à cause de toi

    d'ailleurs le bataclan la guerre partout dans le monde ,c'est ta faute aussi
    jackfrost posted the 11/12/2025 at 08:25 PM
    51love +1 ça se voyait, comment faire tenir ce jeu sur une simple cartouche ? À ce jour, il s'agit du jeu le plus ambitieux sur les consoles Nintendo.
    aeris74 posted the 11/13/2025 at 09:05 AM
    sultano Y'a pas une histoire comme quoi officiellement c'est un jeu tiers, et donc le format GKC est privilégié ?

    La Pokemon Company est un editeur tiers (malgré que Nintendo detienne des parts) et au Japon tout les jeux Pokemon sont edité par la Pokemon Company. Donc on peut considerer que tout les jeux Pokemon sont des jeux tiers au Japon. Mais en occident c’est Nintendo qui edite les jeux Pokemon.

    Du coup ca aurait pu faire sens que Pokopia soit proposé en GKC uniquement au Japon et en carte classique en occident. Mais ce n’est pas le cas. Nintendo fait le choix d’editer le jeu en GKC en occident.

    Nintendo demontre qu’il n’est pas reticent a editer des jeux en GKC et il se peut qu’a l’avenir des jeux Nintendo sorte sous ce format
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo