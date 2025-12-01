En publiant une vidéo expliquant ce que sont les Game Key Cards (comme si les joueurs ignoraient ce que c’est), Nintendo a révélé que le prochain Pokémon, Pokopia, ne sera pas disponible sur une cartouche classique, comme tous les jeux Nintendo jusqu’à présent, mais uniquement au format Game Key Card.
Cette annonce a immédiatement provoqué la colère des joueurs, qui ont massivement exprimé leur mécontentement avec un fort ratio de dislikes et des commentaires soulignant que personne n’apprécie ce format, s'agissant d'une attaque contre le support physique.
Au-delà de la polémique, cette décision laisse présager que d’autres titres Nintendo pourraient prochainement adopter le format GKC, ce qui constitue une mauvaise nouvelle pour notre média favoris...
Lorsque j'ai appris que les cartes Switch 2 classique n'ont pas un débit de lecture suffisamment rapide, ce qui pose probleme a certain dev et crée des temps de chargement plus long (entre Cyberpunk physique et demat la différence des loading est importante sur Switch 2), j'apprecie le format GKC car il regle ces deux problemes tout en proposant un format physique donc possibilité de preter / revendre
Sans l'existance des GKC, Star Wars Outlaws et FF7 Remake n"aurait pas pu voir le jour sur Switch 2, en tout cas pas en physique.
Nintendo demontre qu’il n’est pas reticent a editer des jeux en GKC et il se peut qu’a l’avenir des jeux Nintendo sorte sous ce format