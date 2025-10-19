Jeu Fini

Ghost est de retour avec Ghost of Yotei, une suite 1.5 qui n’a pas grand-chose à offrir en dehors de ses beaux décors.- De beaux panoramas- Un système de combat qui fait le job- Quelques rares quêtes sympas- Plus libre que le premier- Histoire principale ennuyeuse- Personnages fadasses- Manque de finition globale- Une VF qui manque d’impactLe gros point fort de Yotei est indéniablement ses panoramas, le jeu regorge de plans juste magnifiques, et gambader à travers les champs ou admirer la vue le haut d’une montagne est un vrai plaisir pour les yeux.Le jeu reprend le système de combat de Tsushima en changeant les postures au katana par différentes armes (double katana, lance ect…), et ça marche toujours bien malgré ce coté un peu magnétique des animes un peu vieillot. Les combats de boss sont la plus grosse réussite et sont parfois bien retors.Certaines quêtes sortent un peu du lot et la plus grande liberté vous permettant de faire les 2/3 de l’histoire dans l’ordre de votre choix est plutôt appréciable… Enfin histoire….Si l’histoire de Tsushima n’était pas des plus originales, elle avait au moins le mérite de proposer un héros charismatique et une évolution de celui-ci intéressante. Dans Yotei c’est tout l’inverse, l’histoire est inintéressante du début à la fin et on a une héroïne random qui n’a strictement aucune personnalité en dehors du fait qu’elle veuille se venger.De plus, la narration déjà peu captivante n’est pas aidée par une VF plus que moyenne avec des choix douteux comme des voix d’adultes sur des enfants (oui la version jap est plus immersive, mais devoir lire des sous-titres pendant qu'on joue c'est aussi anti-immersif).L’autre gros point noir de Yotei, c’est qu’on n’a pas l’impression d’être devant un AAA PS5 avec le label Playstation Studios. Certes les panoramas sont beaux, mais au niveau du rendu pur, le jeu ressemble plus à un jeu PS4 qu’a un Spider-Man 2 ou un Horizon Forbidden West (même si la distance d’affichage et le quasi zero poping forcent le respect).Et en plus de n’être pas la pointe techniquement, Yotei manque de finition globale. Des bugs, une IA alliée et ennemi digne de la gen PS3 (oh tiens un mort sur mon chemin ? Osef, je continue ma ronde), des éléments de décors taillés à la serpe, des animation datés, la mise en scène quasi-inexistante à coup de fond noir, le manque de rythme des quêtes principales (l’avant-dernière quête du Kitsune, rarement vu aussi catastrophique)…