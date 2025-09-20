- Je précise avant de commencer ce top que c'est uniquement sur des jeux que j'ai fait, donc soyez pas surpris si vous voyez pas un jeu en particulier, encore une fois je n'ai pas joué à tout ^^J exclue aussi les jeux Castlevania car ça se passe uniquement dans des châteaux pour la plupart donc... enfin, les hub ne seront pas non plus présent, exit donc le Château de Peach de Mario 64, ainsi que le Poudlard de Hogwart Legacy, sur ce on peut commencer !10)- Un niveau qui m'a tout de même assez marqué, j'ai bien aimé ce niveau avec la musique, je me souviens notamment des énormes araignées qui nous tombent dessus, ou encore de la musique très sympa. Le raccourci était d'ailleurs pas si simple que ça à prendre...9)- Mon Château de Bowser préféré pour l'instant même si j'aime beaucoup aussi celui de la Wii et de la Switch. Mais celui là m'a marqué encore plus que les autres. J'adore la musique je m'en souviens encore, ou encore la statue animée de Bowser qui crache des boules de feu. Le fait qu'il se marre aussi quand on se fait toucher ou qu'on tombe dans la lave me faisait bien rigoler aussi xD Vraiment une excellente course.8 )- Allez, on lâche un peu les jeux de courses pour se concentrer sur autre chose, la plate-forme et Sonic Heroes a un super niveau dédié au thème qui nous intéresse aujourd'hui. Il fait très Château de Halloween pour le coup, la musique est juste excellente et le niveau tout autant, le fait qu'on se retrouve la tête à l'envers aussi était bien fun comme il faut. Mais c'est clairement un des niveaux les plus difficiles donc prudence !7)- Le dernier niveau du jeu est il est excellentissime. Très difficile par contre, avec son labyrinthe à 8 passages où il faudra pas s'emmêler les pinceaux. La musique est tout bonnement incroyable, les tapis roulants et les Thwomps m'ont rendu un peu fou j'avoue mais quel régal !6)- Le château Volkihar est le château gothique des vampires uniquement accessible avec le DLC Dawnguard et uniquement si on choisi la voie du Vampire. En plus d'avoir le meilleur personnage accompagnant le joueur du jeu, la belle Serana, l'ambiance est vraiment glauque et réussie. Le château recèle de nombreux secrets notamment quand il faut découvrir où la mère de Serana est partie, en affrontant pas mal de gargouilles au passage jusqu'à essayer se défaire le Seigneur de ces lieux, qui n'est autre qu'un puissant vampire. Quand on est vampire à son tour, j'avoue que dormir dans des cercueils, de nourrir sur des bétails humain, niveau rôleplay ça le fait grave !5)- J'avais un peu envie de changer et mettre autre chose que Anor Londo de Dark Souls et le Château de Lothric est un choix que je trouve justifié. C'est la dernière grande étape avant le boss de fin, le château est plutôt grand et son ambiance avec le genre d'éclipse est du plus bel effet. Les ennemis sont coriaces, et deux dragons seront là pour vous barrer le passage. Le boss est un des meilleurs du jeu si ce n'est le meilleur du jeu principal, les jumeaux Lothric. Un level tout bonnement excellent, j'ai pas grand chose à rajouter.4)- Pour moi, on a toujours pas fait mieux en Château d'Hyrule depuis TP et non même celui de BOTW je le trouve clairement en dessous. On commence sous la pluie devant cette immense Château qui nous écrase de part sa gigantesque taille. Une fois qu'on a affronté le Roi Bulbin, d'ailleurs c'est la première et dernière fois qu'on se rends compte qu'il parle, et après nous avoir témoigné son respect, on entre enfin dans le château. Bien évidement, le thème de Ganondorf retentit, et l'ambiance avec les orages plus on se rapproche du boss final est juste épique, de même que les combats contre les Darknuts les chevaliees en armures.J'ai bien aimé aussi le fait qu'il faille se servir des ces sens de Loup pour trouver le chemin sur les dalles et que ce sont les soldats morts qui nous l'indique.3)- On reste dans les jeux de Fromsoftware avec l'un des meilleurs représentants du genre, le château de Cainhurst. Ce qui est ouf déjà, c'est que ce niveau est incroyable mais totalement optionnel, on peut complètement le louper si on fait pas gaffe et honnêtement ce serait fort dommage tant c'est un des meilleurs niveaux du jeu. Le château est sous la neige ambiance La Belle et la Bête mais glauque, on rentre vite à l'intérieur après avoir dessoudé les ennemis qui ressemblent à des tiques dégueulasse à l'extérieur. L'ambiance est glauque au possible avec les espèces de servantes qui hurlent à la folie et nous attaque, les harpies sur les toits etc...Mais ce qui marque également le plus, c'est son incroyable combat de boss contre Logarius, coriace le bougre. De plus, le lore sera étoffé une fois ce niveau terminé, et vous pourrez faire un pacte avec les Vilesangs ou au contraire les trahir. Le seul truc que je trouve un peu dommage c'est peut être qu'ils auraient dû pousser plus loin le délire vampire, notamment avec les Vilesangs, malheureusement ce n'est pas le cas.2)- Je suis en train de le faire en ce moment, (vous aurez d'ailleurs droit à un test une fois fini) et après avoir torché ce château, je ne peux pas ne pas le mettre dans mon top qui plus est à une excellente place. C'est tout ce que j'attendais d'un château de vampire/gothique et j'ai été servi. J'adore quand tu entres dans le village, tu vois l'énorme bâtisse menaçante, et sa DA somptueuse. Une fois dedans le château est juste magnifique avec les candélabres, le parquet, tout à l'air clean mais c'est quand tu descend un peu plus en profondeur que ce château prend une allure beaucoup plus glauque. Notamment quand on se combat contre des espèces de morts vivants dans une marre de sang, avec plein d'instrument de tortures autour, notamment dans les cellules.Dimitrecu et ses filles ne nous feront pas non plus de cadeaux, même si il est assez simple de leur échapper. Capcom ont vraiment fait fort pour ce putain de château !1)- Je précise bien Remake car bien que j'adore aussi celui de l'original, je trouve qu'ils ont fait encore plus fort pour le Remake. Déjà, il est beaucoup plus glauque, notamment avec sa prison et ses donjons et les garradors putain mais leur design est juste ouf ! Sa DA est magnifique, ils ont très bien fait les choses et on supprimé les passages un peu chiant comme dans la lave avec les statues (qui n'avait aucun sens) en gros je trouve qu'ils ont supprimé des passages que moi personnellement je n'aimais pas trop dans l'original et que je trouvais trop long.Le passage avec Ashley est quand même beaucoup plus intéressant et flippant que dans l'original de même que le boss final. Et l'un des passages culte avec Verdugo est absolument pas foiré et fout toujours autant les boules. Ils ont rendu tout beaucoup plus glauque et sa fonctionne à merveille, même si je trouve dommage quand même d'avoir supprimé l'excellent passage des égouts avec les insectes, qui sont d'ailleurs beaucoup plus facile à tuer dans le Remake mais bon on peut pas toujours avoir ce qu'on veut ! Je lui décèle la première place sans hésiter.Voilà, j'espère que ce top vous aura plu, à bientôt pour un prochain top mais avant un autre duel pointera le bout de son nez prochainement, bon week-end à tous !