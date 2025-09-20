profile
shanks
162
Likes
Likers
shanks
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1987
visites since opening : 5723008
shanks > blog
all
[RUMEUR] Date du State of Play
Jeux Video
En 2 mots, et selon Nate the Hate qui dernièrement a visé dans le mille à chaque fois :

- Le prochain State of Play se tiendra ce mercredi 24 septembre.
- Si Sony reste dans ses habitudes, ça devrait être à minuit (donc dans la nuit de mercredi à jeudi pour être précis).

Rien de plus, mais on devrait logiquement avoir droit à du Marathon, Ghost of Yotei, le spin-off de God of War, apparemment une annonce autour de Stellar Blade ou encore la nouvelle BA de Resident Evil Requiem (vu qu'il est absent du Live Capcom).
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    goldmen33
    posted the 09/20/2025 at 08:23 AM by shanks
    comments (28)
    ioop posted the 09/20/2025 at 08:31 AM
    faut pas s'attendre à un truc de fou encore une fois je pense
    natedrake posted the 09/20/2025 at 08:34 AM
    Donc ils feront plus jamais de Showcase ?
    aozora78 posted the 09/20/2025 at 08:38 AM
    ioop on en sait rien, générallement les state of play de Septembre sont solides. Mais avec Sony vaut mieux ne rien espérer.
    cyr posted the 09/20/2025 at 08:51 AM
    ioop aozora78 je suis désolée, mais vu comment sony a gérer cette gen, il est important qu'il se rattrape. Même si c'est des titres cross gen.

    Les fans ferme les yeux, mais le grand public lui s'en souviendra....
    kujotaro posted the 09/20/2025 at 08:55 AM
    Parfait la hype est au max !

    Si y'a au moins :

    Wolverine [ Trailer Gameplay]
    Saros [ Trailer Gameplay]
    God Of War Metroidvania.
    Intergalactic [ Trailer de Gameplay]
    Marathon [ Amélioré ]
    Un ou deux tiers inconnus au bataillons.
    Un ou deux jeux psvr2.
    One More Thing.

    C'est déjà vraiment pas mal.
    aozora78 posted the 09/20/2025 at 08:57 AM
    cyr tu racontes encore de la merde. Le grand publique s'en fou de cette histoire de cross-gen et d'exclusivités.

    D'ailleurs tu parles de cross-gen comme si c'était d'actualité alors qu'ils n'en font plus depuis Septembre 2023.
    jenicris posted the 09/20/2025 at 09:24 AM
    Wolverine peut-être
    naoshige11 posted the 09/20/2025 at 09:32 AM
    Donc du coup la rumeur d'un event à la Playstation Showcase c'était de bullshit ? Les bras m'en tombent...
    aozora78 posted the 09/20/2025 at 09:36 AM
    naoshige11 Qu'elle rumeur d'un PS Showcase ?
    gattsuborne posted the 09/20/2025 at 09:39 AM
    aozora78 https://www.gamekyo.com/blog_article481742.html
    aozora78 posted the 09/20/2025 at 09:43 AM
    gattsuborne naoshige11 stop écouté Jeff Grubb, il a bon une fois sur trois...
    wickette posted the 09/20/2025 at 10:11 AM
    Je prends volontiers 20 minutes de bon state of play plutot que le showcase de 2023 ou le direct de 1h de la semaine dernière

    Qualité >>> Quantité

    Le problème actuel de sony c’est niveau communication first parties avant tout. Que ce soit showcase ou non, comparé à la génération ps4, la comm first parties est une catastrophe industrielle

    kujotaro
    Ce serait « pas mal »  ? Ce serait legendaire niveau qualité si on avait toute ta liste, mais deja pour les game award sony garde toujours un truc soit Wolverine soit intergalactic à mon avis et Intergalactic je crois on le verra en fin fin de gen comme tlou part 2
    supasaiyajin posted the 09/20/2025 at 10:21 AM
    Marathon, osef. Ghost of Yotei, on en a déjà vu assez, mais on va sûrement en avoir encore. Moi, je veux du neuf. Wolverine, Intergalactic, et pourquoi pas le nouveau God of War.
    kujotaro posted the 09/20/2025 at 10:29 AM
    wickette T'as pas tord..j'en demande peut être beaucoup, mais j'avoue qu'à chaque conférence ma hype monte car je sais et on le saiq tous de quoi sont capables les studios Sony, donc j'aimerai tellement en voir plus et rapidement, c'est mon impatience de gamer enjoué
    walterwhite posted the 09/20/2025 at 11:16 AM
    cyr La merde que tu débites toi.
    altendorf posted the 09/20/2025 at 11:56 AM
    Logique, juste avant le TGS. Et comme prévu, attendez vous principalement à des jeux japonais en plus de GOY, Wolverine et peut-être Saros.

    natedrake Plus jamais à part pour un reveal de console. Les SOP c’est un moyen de ralentir la cadence des annonces trop en avance et de mettre la pression aux studios pour avoir une demo spécifique à montrer ce qui implique plus de travail.
    mrvince posted the 09/20/2025 at 12:04 PM
    cyr C'est tout l'inverse. Les gens passionnés qui trainent sur les forums etc s'en souviendront (pour peu que ça change quelque chose et je ne pense pas) mais le grand public en a absolument rien a faire. Il a son fifa et son call of chaque année donc tout va bien.
    natedrake posted the 09/20/2025 at 12:05 PM
    altendorf Ok, merci pour l'info.
    romgamer6859 posted the 09/20/2025 at 12:11 PM
    jenicris on espère un jeu qui se démarque vraiment de spiderman
    cyr posted the 09/20/2025 at 12:30 PM
    walterwhite au plaisir. Oublie pas le pq.

    mrvince le grand public est volatile. Nintendo et sony le savent très bien.
    Ils sont pas affilié a une marque.

    La fin des exclusivité, en nombre et exclusif, fais que dans un avenir proche, celui qui sera le moins chère pourra tirer sont épingle.

    Sortir les exclu ailleurs, notamment sur pc.....c'est comme ci le prochain mario sortais sur pc. Quand ça arrivera, les gens iront vers le pc.

    Ils fait élargir ca base pour vendre d'avantage. D'ailleurs les exclusivité tiers, les vrai exclusivité, ça n'existe plus.

    Même final fantasy 7, va finir sur switch2. Et le pire, pour en vendre quelque dizaines de milliers au mieux....mais bon si il sont 10 personnes a faire le portage, les frais seront pas gros.
    thelastone posted the 09/20/2025 at 12:30 PM
    Au moins un jeu dont on a rien vu ou presque svp
    cyr posted the 09/20/2025 at 12:32 PM
    thelastone faut peut-être déjà sortir ce qui a etais annoncée il y a belle lurette non? Surtout qu'il reste moins de 2 ans pour la ps5 . Je pense que sony regarde déjà vers l'avenir, et compte pas réitérer les même erreurs que la ps5.....
    kurosu posted the 09/20/2025 at 12:41 PM
    cyr c'est pour ça que Sony doit révéler un nouveau jeu pour une sortie dans 2 ans, c'est un bon timing pour un gros jeu
    altendorf posted the 09/20/2025 at 12:47 PM
    thelastone kurosu Pas avant les GA le nouveau jeu inédit
    cyr posted the 09/20/2025 at 02:00 PM
    kurosu je vous le souhaite de toute coeur. Que ce state of play (en rumeur pour le moment) efface toute les déconvenue de cette gen. Les gens méritent mieux.
    ravyxxs posted the 09/20/2025 at 02:48 PM
    State of tier.
    rider288 posted the 09/20/2025 at 03:22 PM
    Natedrake Que pour les présentations Hardware à mon avis
    thelastone posted the 09/20/2025 at 03:23 PM
    Cyr Il faut justement du neuf parce que ce qu'ils ont deja annoncé on en a deja bouffé et rebouffé des trailers ça fait longtemps qu'on a pas de surprise et ça rend les conférences chiantes au final
    Kurosu oui voila
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo