Jeux Video
En 2 mots, et selon Nate the Hate qui dernièrement a visé dans le mille à chaque fois :
- Le prochain State of Play se tiendra ce mercredi 24 septembre.
- Si Sony reste dans ses habitudes, ça devrait être à minuit (donc dans la nuit de mercredi à jeudi pour être précis).
Rien de plus, mais on devrait logiquement avoir droit à du Marathon, Ghost of Yotei, le spin-off de God of War, apparemment une annonce autour de Stellar Blade ou encore la nouvelle BA de Resident Evil Requiem (vu qu'il est absent du Live Capcom).
tags :
posted the 09/20/2025 at 08:23 AM by shanks
Les fans ferme les yeux, mais le grand public lui s'en souviendra....
Si y'a au moins :
Wolverine [ Trailer Gameplay]
Saros [ Trailer Gameplay]
God Of War Metroidvania.
Intergalactic [ Trailer de Gameplay]
Marathon [ Amélioré ]
Un ou deux tiers inconnus au bataillons.
Un ou deux jeux psvr2.
One More Thing.
C'est déjà vraiment pas mal.
D'ailleurs tu parles de cross-gen comme si c'était d'actualité alors qu'ils n'en font plus depuis Septembre 2023.
Qualité >>> Quantité
Le problème actuel de sony c’est niveau communication first parties avant tout. Que ce soit showcase ou non, comparé à la génération ps4, la comm first parties est une catastrophe industrielle
kujotaro
Ce serait « pas mal » ? Ce serait legendaire niveau qualité si on avait toute ta liste, mais deja pour les game award sony garde toujours un truc soit Wolverine soit intergalactic à mon avis et Intergalactic je crois on le verra en fin fin de gen comme tlou part 2
natedrake Plus jamais à part pour un reveal de console. Les SOP c’est un moyen de ralentir la cadence des annonces trop en avance et de mettre la pression aux studios pour avoir une demo spécifique à montrer ce qui implique plus de travail.
mrvince le grand public est volatile. Nintendo et sony le savent très bien.
Ils sont pas affilié a une marque.
La fin des exclusivité, en nombre et exclusif, fais que dans un avenir proche, celui qui sera le moins chère pourra tirer sont épingle.
Sortir les exclu ailleurs, notamment sur pc.....c'est comme ci le prochain mario sortais sur pc. Quand ça arrivera, les gens iront vers le pc.
Ils fait élargir ca base pour vendre d'avantage. D'ailleurs les exclusivité tiers, les vrai exclusivité, ça n'existe plus.
Même final fantasy 7, va finir sur switch2. Et le pire, pour en vendre quelque dizaines de milliers au mieux....mais bon si il sont 10 personnes a faire le portage, les frais seront pas gros.
Kurosu oui voila