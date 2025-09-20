Jeux Video

En 2 mots, et selon Nate the Hate qui dernièrement a visé dans le mille à chaque fois :



- Le prochain State of Play se tiendra ce mercredi 24 septembre.

- Si Sony reste dans ses habitudes, ça devrait être à minuit (donc dans la nuit de mercredi à jeudi pour être précis).



Rien de plus, mais on devrait logiquement avoir droit à du Marathon, Ghost of Yotei, le spin-off de God of War, apparemment une annonce autour de Stellar Blade ou encore la nouvelle BA de Resident Evil Requiem (vu qu'il est absent du Live Capcom).