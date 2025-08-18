profile
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment
official website : http://eu.playstation.com/europe/europe_select.jhtml
altendorf > blog
SOP ou PlayStation Showcase en septembre ?


Durant le dernier épisode du podcast Game Mess Mornings, Jeff Grubb a indiqué que Sony Interactive Entertainment prévoit d’organiser un PlayStation State of Play ou... un PlayStation Showcase (le fameux) vers la fin du mois de septembre.

À noter que, durant l’été, Jeff Grubb avait déjà laissé entendre que Sony était tiraillé entre la tenue d’un PlayStation State of Play et celle d’un PlayStation Showcase. C’est finalement un State of Play qui a eu lieu, avec notamment la révélation de Marvel Tōkon: Fighting Souls.
Game Mess Mornings - https://www.youtube.com/watch?v=7KYP00kf4GM
    newtechnix
    posted the 08/18/2025 at 06:54 PM by altendorf
    comments (10)
    cyr posted the 08/18/2025 at 06:59 PM
    Cest comme pour les Nintendo direct, un jour il tombera bon.
    rider288 posted the 08/18/2025 at 07:12 PM
    Je pense sincerement que c'est le bon moment pour le Showcase, entre Saros, Wolverine, le jeu d'horreur de Firesprite en dev depuis 2022, Horizon multi et les jeux inconnus de 2026.
    olex posted the 08/18/2025 at 07:20 PM
    C'est moi, ou chaque mois on a droit à ce genre de news ? Ça devient usant à force.
    altendorf posted the 08/18/2025 at 07:35 PM
    olex Côté Nintendo oui, pour Sony c'est toujours très calme sur le sujet à part quand Grubb en parle.
    derby72 posted the 08/18/2025 at 07:38 PM
    Il reste 2-3 ans avant la fin de la gen. Faut vraiment qu'il nous fasse un vrai show qui envoie du lourd, ça manque vraiment. Comme en 2016 et 2020 !!
    cyr posted the 08/18/2025 at 08:06 PM
    altendorf j'ai l'impression qu'il en parle depuis janvier de ce fameux événement....qui vient toujours pas.....
    kujotaro posted the 08/18/2025 at 08:07 PM
    Depuis le temps qu'on attend un Showcase bordel. Il faudrait se réveiller là.
    altendorf posted the 08/18/2025 at 08:11 PM
    cyr Bah il y a eu celui de cet été ^^
    naoshige11 posted the 08/18/2025 at 08:15 PM
    Ca fait combien d'années qu'ont nous dit qu'il y aura un showcase en Septembre ou en fin d'année ? Finalement y'a jamais rien, et généralement deux SOP par années, donc les insiders si ils savent rien qu'ils ferment leur gueule pour de bon.
    cyr posted the 08/18/2025 at 08:16 PM
    altendorf quand ça? C'était un show case et pas un autre format?

    Marrant j'ai pas souvenir d'avoir vu des gens en parler
    ...peut être ma mémoire qui fait fausse route.....

    Ou alors le reveal de la switch2 a éclipser celui de sony.

    Je sais qu'il y avais eu un truc juste avant le direct switch2, mais qui....m'en souviens plus.

    C'était pas a propo de gta6?
