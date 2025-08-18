Durant le dernier épisode du podcast Game Mess Mornings, Jeff Grubb a indiqué que Sony Interactive Entertainment prévoit d’organiser un PlayStation State of Play ou... un PlayStation Showcase (le fameux) vers la fin du mois de septembre.À noter que, durant l’été, Jeff Grubb avait déjà laissé entendre que Sony était tiraillé entre la tenue d’un PlayStation State of Play et celle d’un PlayStation Showcase. C’est finalement un State of Play qui a eu lieu, avec notamment la révélation de Marvel Tōkon: Fighting Souls.