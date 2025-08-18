Durant le dernier épisode du podcast Game Mess Mornings, Jeff Grubb a indiqué que Sony Interactive Entertainment prévoit d’organiser un PlayStation State of Play ou... un PlayStation Showcase (le fameux) vers la fin du mois de septembre.
À noter que, durant l’été, Jeff Grubb avait déjà laissé entendre que Sony était tiraillé entre la tenue d’un PlayStation State of Play et celle d’un PlayStation Showcase. C’est finalement un State of Play qui a eu lieu, avec notamment la révélation de Marvel Tōkon: Fighting Souls.
posted the 08/18/2025 at 06:54 PM by altendorf
Marrant j'ai pas souvenir d'avoir vu des gens en parler
...peut être ma mémoire qui fait fausse route.....
Ou alors le reveal de la switch2 a éclipser celui de sony.
Je sais qu'il y avais eu un truc juste avant le direct switch2, mais qui....m'en souviens plus.
C'était pas a propo de gta6?