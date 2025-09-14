« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Logiquement on pourrait se dire que c'est Omega Force (et la Tean Ninja) comme pour Hyrule Warriors ou encore Fire Emblem Warriors.
Et bien pas du tout, le développeur est AAA Games Studio (même le nom du studio est symbolique, avec un nom pareil, tu as intérêt à assurer derrière, car ça vise une certaine ambition).
Le studio AAA Games a été fondé en 2024 par Koei Tecmo, avec Yosuke Hayashi à la tête de l'entreprise. Son premier titre, Hyrule Warriors : Age of Imprisonment, est une collaboration entre la série Warriors de Koei Tecmo et la série The Legend of Zelda de Nintendo. Il est prévu pour l'hiver 2025 sur Nintendo Switch 2. Wikipédia
Est-ce que ce studio sera dédié spécifiquement à des jeux pour Nintendo ou pas, là est la question ?
Je spécule, mais je pense que d'autres jeux de se développeur sont prévu sur NS2, après je peux me tromper.
C'est juste une nouvelle équipe chez Koei Tecmo pour pouvoir gérer plus de projets... Un peu comme Bandai-Namco qui a créé 2 nouveaux studios en 2023 pour pouvoir mieux gérer tous les projets qu'ils développent avec Nintendo.
The last Ronin, Hyrule Warriors...j'arrive pas, c'est pas pour moi.
le dernier dynasty warrior a plu apparemment au fan, tant mieux.
