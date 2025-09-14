AAA Games Studio

Le studio AAA Games a été fondé en 2024 par Koei Tecmo, avec Yosuke Hayashi à la tête de l'entreprise. Son premier titre, Hyrule Warriors : Age of Imprisonment, est une collaboration entre la série Warriors de Koei Tecmo et la série The Legend of Zelda de Nintendo. Il est prévu pour l'hiver 2025 sur Nintendo Switch 2.

Wikipédia

Logiquement on pourrait se dire que c'est Omega Force (et la Tean Ninja) comme pour Hyruleou encore Fire EmblemEt bien pas du tout, le développeur est(même le nom du studio est symbolique, avec un nom pareil, tu as intérêt à assurer derrière, car ça vise une certaine ambition).Est-ce que ce studio sera dédié spécifiquement à des jeux pour Nintendo ou pas, là est la question ?Je spécule, mais je pense que d'autres jeux de se développeur sont prévu sur NS2, après je peux me tromper.