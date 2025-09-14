profile
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
name : Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Omega Force
genre : action
profile
nicolasgourry
nicolasgourry
nicolasgourry > blog
[NS2] Qui développe : Hyrule Warriors : A.O.I ?


Logiquement on pourrait se dire que c'est Omega Force (et la Tean Ninja) comme pour Hyrule Warriors ou encore Fire Emblem Warriors.

Et bien pas du tout, le développeur est AAA Games Studio (même le nom du studio est symbolique, avec un nom pareil, tu as intérêt à assurer derrière, car ça vise une certaine ambition).

Le studio AAA Games a été fondé en 2024 par Koei Tecmo, avec Yosuke Hayashi à la tête de l'entreprise. Son premier titre, Hyrule Warriors : Age of Imprisonment, est une collaboration entre la série Warriors de Koei Tecmo et la série The Legend of Zelda de Nintendo. Il est prévu pour l'hiver 2025 sur Nintendo Switch 2.
Wikipédia


Est-ce que ce studio sera dédié spécifiquement à des jeux pour Nintendo ou pas, là est la question ?

Je spécule, mais je pense que d'autres jeux de se développeur sont prévu sur NS2, après je peux me tromper.
https://www.youtube.com/watch?v=P_FnPlgAb80
    posted the 09/14/2025 at 10:45 AM by nicolasgourry
    comments (6)
    masharu posted the 09/14/2025 at 10:50 AM
    Ça reste un studio de KoeibTecmo.
    donpandemonium posted the 09/14/2025 at 10:53 AM
    Masharu Oui avec le moteur de KoeiTecmo... Donc faut pas s'attendre à des merveilles d'exploitation. Pour le reste, on peut quand même leur faire confiance pour ce qui est de maitriser ce genre de jeu / gameplay. Ceux qui aiment devraient s'y retrouver.
    giru posted the 09/14/2025 at 11:16 AM
    Potato, potahto. Il y aura probablement énormément de crédits en commun entre Age of Calamity et Age of Imprisonment. Yosuke Hayashi lui-même a été impliqué dans le développement des 3 Hyrule Warriors.

    C'est juste une nouvelle équipe chez Koei Tecmo pour pouvoir gérer plus de projets... Un peu comme Bandai-Namco qui a créé 2 nouveaux studios en 2023 pour pouvoir mieux gérer tous les projets qu'ils développent avec Nintendo.
    wickette posted the 09/14/2025 at 11:27 AM
    Franchement en temps que joueur JV, Koei Tecmo je ne m'entends pas avec creativement et techniquement.

    The last Ronin, Hyrule Warriors...j'arrive pas, c'est pas pour moi.

    le dernier dynasty warrior a plu apparemment au fan, tant mieux.
    newtechnix posted the 09/14/2025 at 11:28 AM
    Il faut donc s'attendre à l'avenir à un nouveau Fire Emblem Warrior
    momotaros posted the 09/14/2025 at 12:22 PM
    Ils ont juste créé un nouveau studio mais pour le reste ça ne change rien, c'est peut-être le 1er jeu du studio mais pas le 1er de yosuke hayashi, le nom change mais les équipes sont sûrement les mêmes. Il a déjà travaillé sur d'autres musou.

    https://urls.fr/X2H9Gt
