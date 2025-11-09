profile
pademoniumcinematics > blog
Une Collection sur mesure et unique level éditeur ! Partant ?
Je profite du post précédent sur Zelda Ultima et MGS pour sonder un peu la communauté et voir s’il existe une vraie demande.

Je suis persuadé qu’il y a des personnes qui ont envie de retrouver un peu le goût du physique, mais en numérique.

Et je peux aller très loin : vous pourrez même ajouter des expériences VR.
Et surtout, vous aurez quelque chose d’unique


Voilà quatre collections que j’ai déjà sur demande ! Elle sont unique ( comprennez bien qu'un seule personne l'a posséde et elles sont créées de toutes pièces, en partant de zéro (vidéos ci-dessous).

Le but c'est toujours d'aller 10x plus loin que l'éditeur lui même

Suikoden Collection :




.hack Collection



Tales of Collection



Chaque collection, c’est environ 12 vues au choix pour vos jeux, un thème de lancement video monté, un thème de sortie et un thème pause si besoin. et des icones !

Chaque jeu a sa propre cinématique, avec son artwork animé, et une intro de lancement pour la collection globale.
Tout est fait maison, rien n’est repris ailleurs.
    posted the 09/11/2025 at 04:09 PM by pademoniumcinematics
