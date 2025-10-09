profile
description : Née en 1987 et basée aux Etats-Unis, Acclaim aura toujours connu des périodes difficiles, mais aura marqué de son nom le milieu du jeu vidéo avec des licences fortes comme NBA Jam, Mortal Kombat ou Shadowman et Turok. L'éditeur aura notamment soutenu la NES et la Nintendo 64 de façon intensive. A partir de 2002, la perte de licences fortes et un déficit ayant atteint un point de non retour, la compagnie met la clé sous la porte officiellement en septembre 2004. Acclaim est un grand nom du jeu vidéo qui a disparu, laissant 600 employés sur le carreau.
[Rappel] Play Acclaim showcase


20H30

Site Officiel
https://www.youtube.com/watch?v=bckTJ7o8xdk
    ducknsexe
    posted the 09/10/2025 at 03:50 PM by nicolasgourry
    comments (19)
    ducknsexe posted the 09/10/2025 at 04:27 PM
    Le retour d acclaim

    J espere être surpris
    kujotaro posted the 09/10/2025 at 04:33 PM
    Ohhhh c'est quoi ce délire ? Incroyable
    akinen posted the 09/10/2025 at 05:16 PM
    Mince, ça tombe au même moment que le journal
    keiku posted the 09/10/2025 at 05:24 PM
    Mortal koombat..... ah merde c'est plus eux... , bon on aura un jeu simpson a la place
    kenjushi posted the 09/10/2025 at 05:27 PM
    Je ne sais pas quoi en penser de ce showcase et du retour de ce nom.

    D'un coté Acclaim ça me fait revenir en arrière avec des adaptations de jeux arcade sur consoles (MK et NBA Jam en tête sur SNES/MD) et les Turok ou Extreme G sur N64 donc ça me hype un peu.

    Mais d'un autre coté quand je vois les tags sur X (#IndieDev #Showcase #IndieGames) je suis dubitatif et je sens que ça va être un pétard mouillé. Une annonce en grande pompe pour un résultat décevant.
    parrain59 posted the 09/10/2025 at 05:29 PM
    Turok, Extrem G, Shadowman, Armorines... des bons moments sur N64
    newtechnix posted the 09/10/2025 at 06:22 PM
    parrain59 C'est clair que toutes ces licences sont adaptés pour faire AAA aujourd'hui. je signe direct pour des versions PS5.
    nicolasgourry posted the 09/10/2025 at 06:45 PM
    Que dire...
    newtechnix posted the 09/10/2025 at 06:47 PM
    houlala
    akinen posted the 09/10/2025 at 06:47 PM
    Ma femme est affligée… heureusement c’était court
    newtechnix posted the 09/10/2025 at 06:48 PM
    Acclaim c'est en fait le Atari Américain...un passé glorieux qui restera comme un vague souvenir que le temps efface seconde après seconde.
    newtechnix posted the 09/10/2025 at 06:53 PM
    Après ils ont deux problèmes:

    1 Beaucoup de leur premiers anciens succès sont des licences qui ne leurs ont jamais appartenu comme les Simpsons, Double Dragon, etc. donc ils n'ont pas assez de licences propriétaires.

    2 Et apparemment pas les moyens financiers pour faire revenir leur Ips comme le voudrait leur aura: un nouveau Turok faudrait s'aligner sur les meilleurs FPS...
    newtechnix posted the 09/10/2025 at 06:58 PM
    On peut en conclure que c'est une toute petite boite qui a simplement racheté les droits du nom Acclaim.
    stardustx posted the 09/10/2025 at 07:35 PM
    newtechnix turok ça ne leur appartient plus non plus, vendu aux enchères avec le reste du catalogue de valiant comics lors de leur faillite
    stardustx posted the 09/10/2025 at 07:37 PM
    donc comme tu le dis, qui que ce soit qui ai repris le nom d acclaim, ce n'est rien de plus qu'un nom
    newtechnix posted the 09/10/2025 at 07:38 PM
    stardustx c'est quasi une coquille vide en fait dommage
    hypermario posted the 09/10/2025 at 07:52 PM
    Katanaut a l'air top, le reste... poubelle
    kidicarus posted the 09/11/2025 at 05:54 AM
    Le retour de ce studio se fera sans ses licences vu qu'elles sont chez d'autres studios à moins de les racheter.
    keiku posted the 09/11/2025 at 10:08 AM
    laissons le passé au passé donc
