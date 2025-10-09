« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
description : Née en 1987 et basée aux Etats-Unis, Acclaim aura toujours connu des périodes difficiles, mais aura marqué de son nom le milieu du jeu vidéo avec des licences fortes comme NBA Jam, Mortal Kombat ou Shadowman et Turok. L'éditeur aura notamment soutenu la NES et la Nintendo 64 de façon intensive. A partir de 2002, la perte de licences fortes et un déficit ayant atteint un point de non retour, la compagnie met la clé sous la porte officiellement en septembre 2004. Acclaim est un grand nom du jeu vidéo qui a disparu, laissant 600 employés sur le carreau.
J espere être surpris
D'un coté Acclaim ça me fait revenir en arrière avec des adaptations de jeux arcade sur consoles (MK et NBA Jam en tête sur SNES/MD) et les Turok ou Extreme G sur N64 donc ça me hype un peu.
Mais d'un autre coté quand je vois les tags sur X (#IndieDev #Showcase #IndieGames) je suis dubitatif et je sens que ça va être un pétard mouillé. Une annonce en grande pompe pour un résultat décevant.
1 Beaucoup de leur premiers anciens succès sont des licences qui ne leurs ont jamais appartenu comme les Simpsons, Double Dragon, etc. donc ils n'ont pas assez de licences propriétaires.
2 Et apparemment pas les moyens financiers pour faire revenir leur Ips comme le voudrait leur aura: un nouveau Turok faudrait s'aligner sur les meilleurs FPS...