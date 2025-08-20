profile
Elden Ring
0
Likers
name : Elden Ring
platform : Switch 2
editor : Bandai Namco Games
developer : FromSoftware
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
ouroboros4
13
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 475
visites since opening : 954021
ouroboros4 > blog
Elden Ring sur Switch 2 : c'est apparement horrible



"Nous avons joué à Elden Ring: Tarnished Edition en mode portable sur Switch 2 et avons été très déçus par les performances du jeu, en particulier dans les zones ouvertes comme Limgrave. Les baisses de fréquence d'images étaient extrêmmement importantes lorsque l'on tournait la caméra en explorant en dehors de la zone du tutoriel, ce qui, combiné à une disposition des boutons confuse sur Switch 2, rendait les combats confus et l'exploration très décourageante. On nous a interdit d'enregistrer le gameplay sur le stand, ce qui est très parlant"
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/20/2025 at 05:57 PM by ouroboros4
    comments (44)
    playshtayshen posted the 08/20/2025 at 06:00 PM
    Déception sur Déception cette"hy-bridé"
    wickette posted the 08/20/2025 at 06:00 PM
    pas étonnant, les jeux from soft sur PC ne supportent pas le DLSS
    darkwii posted the 08/20/2025 at 06:03 PM
    On peut pas dire que la Switch 2 n est pas capable de faire tourner elden ring donc la faute a qui a quoi ?
    jenicris posted the 08/20/2025 at 06:06 PM
    Si je l'achète ça sera uniquement pour les jeux Nintendo voir les indé, car pour le reste...
    carlexzaibatsu posted the 08/20/2025 at 06:06 PM
    Je commence à me poser la question de revendre cette console, pas beaucoup de visibilité sur l'avenir et une impression de switch 1.5 alors qu'on nous vendait du rêve...
    carlexzaibatsu posted the 08/20/2025 at 06:07 PM
    Le t239, le dlss et tout le tralala c'est un gros LOL pour l'instant
    carlexzaibatsu posted the 08/20/2025 at 06:09 PM
    jenicris Exactement, heureusement qu'ils ont encore des exclus et qui valent le coup mais sinon pour le reste y a tellement mieuxniveau consoles portables, que ce soit graphiquement ou ergonomiquement
    geralttw posted the 08/20/2025 at 06:18 PM
    carlexzaibatsu jenicris Svp soyez intelligent les gars, vs savez bien que la console n’y est pour rien, c’est un jeu qui tourne de façon stable sur ps4.
    pcsw2 posted the 08/20/2025 at 06:24 PM
    Pas étonnant de fs
    zampano posted the 08/20/2025 at 06:25 PM
    C’est une console est faite pour les jeux Nintendo, les indé et les jeux de la gens précédente. Faudrait le comprendre.
    carlexzaibatsu posted the 08/20/2025 at 06:26 PM
    geralttw Alors certes, il y a de grandes chances que les devs aient fait les fainéants mais la console est bien faiblarde. Elle est assez grande mais très fine avec une gravure obsolète depuis longtemps, il ne pouvait pas en être autrement ce qui en plus fait que l'ergo est pourrie sans grip
    carlexzaibatsu posted the 08/20/2025 at 06:28 PM
    Au bout d'un moment faudrait vraiment qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des cons un peu comme Game freak, et c'est valable aussi pour Sony et Microsoft, je vais me casser sur pc only perso
    snave posted the 08/20/2025 at 06:30 PM
    C'est pas du toute la faute des performances de la Switch 2, mais plutôt de la faute de FromSoftware qui n'a pas pris le temps de bien optimisés leurs jeux sur la Switch 2.
    lastmajor posted the 08/20/2025 at 06:34 PM
    carlexzaibatsu C'est justement la pire génération sur PC. Y'a jamais eu autant de jeu sur PC, la plateforme a quasiment tous les jeux mais en contrepartie les jeux n'ont jamais été aussi mal optimisé dessus.

    Aujourd'hui c'est limite mieux de jouer sur PS5 (console). C'est là que tu auras la meilleur expérience.

    L'argument du "je vais sur PC" parce que c'est mieux optimisé blabla s'est littéralement effondré sur cette gen. On compte plus les versions PC injouable à la sortie. Ouvrez les yeux.
    ippoyabukiki posted the 08/20/2025 at 06:34 PM
    Cette bande de... c'est du mode portable... bref
    snave posted the 08/20/2025 at 06:35 PM
    carlexzaibatsu Avant de vouloir demander d'arrêter de te prendre pour un con, soit le déjà un peu moins hein.

    En quoi la Switch 2 est faiblarde ?, on vient de te dire que la console fait aisément tourner Elden Ring si elle veut. Là, c'est juste FromSoftware qui à merder.
    kujiraldine posted the 08/20/2025 at 06:35 PM
    darkwii snave carlexzaibatsu wickette lastmajor : C'est peut être la faute de l'architecture ARM ? Tous les jeux From sont sortis sur X86 (les consoles et PC).
    Si c'est une question d'archi, ça peut s'améliorer. Surtout que FS sort une exclu S2 prochainement.
    Sinon, c'est juste du foutage de gueule et on ne peut rien y faire...
    lastmajor posted the 08/20/2025 at 06:40 PM
    kujiraldine La machine est largement capable. Rien à voir avec une quelconque architecture. FS a juste optimisé ça avec les pieds ou pas du tout en fait. Il suffit pas d'appuyer sur un bouton "conversion" pour faire passer un jeu sur une autre plateforme.

    La Switch 2 est aussi capable que Series S. Un jeu dispo sur PS4 ne la fera pas trembler.
    carlexzaibatsu posted the 08/20/2025 at 06:42 PM
    kujiraldine Déjà ils auraient dû faire tout sauf une architecture arm sur une console qui n'est pas seulement portable.
    altendorf posted the 08/20/2025 at 06:43 PM
    Il fallait s'en douter hein
    carlexzaibatsu posted the 08/20/2025 at 06:43 PM
    lastmajor Je sais que le pc c'est pas ça l'optimisation, d'ailleurs ça ne l'a jamais été, la console a toujours été meilleure à ce niveau, non je parlais plus de politique des constructeurs
    maisnon posted the 08/20/2025 at 06:44 PM
    Le jeu n'a pas de date de sortie, donc calmons nous. Fromsoftware a encore le temps de réagir.

    carlexzaibatsu "une impression de switch 1.5 alors qu'on nous vendait du rêve"
    Je sais pas où on t'as vu que c'était plus qu'une switch 1.5. Depuis la premiere présentation c'était évident que la Switch 2 est la maturation du principe de la Switch 1. Technologiquement elle tient ses promesses pour une console portable à 500 euros en 2025. Fallait pas à s'attendre à plus.

    Après c'est comme d'hab, vous allez revendre, puis dans 1 an ou 2 quand la ludothèque sera plus conséquente et les annonces nombreuses vous allez repasser à la caisse.
    Après on est d'accord que ça manque d'annonces de jeux Nintendo pour 2026, mais la console a moins de 3 mois et les annonces tiers sont nombreuses. Il y a un vrai soutien. Je pense qu'il faut attendre jusqu'à la fin d'année et les game awards.
    lastmajor posted the 08/20/2025 at 06:45 PM
    carlexzaibatsu ok
    carlexzaibatsu posted the 08/20/2025 at 06:45 PM
    snave Ah mais je crois pas qu'on a élevé les cochons ensemble pour que tu te permettes de me parler ainsi, d'ailleurs ce sont souvent ceux qui disent ça aux autres sans les connaître qui le sont le plus
    kujiraldine posted the 08/20/2025 at 06:46 PM
    lastmajor : Ce que je suppose n'incrimine pas la console mais le développeur. Je pense que la S2 est tout à fait capable de faire tourner le jeu sans soucis. Je l'ai fait en partie sur Steam Deck en 10 watts à 30 fps constant. Donc, oui, la S2 est au niveau. Mais si le code ne suit pas derrière.... bon...
    yanssou posted the 08/20/2025 at 06:46 PM
    Rien d'étonnant.
    carlexzaibatsu posted the 08/20/2025 at 06:47 PM
    ippoyabukiki Cette bande de? Tu peux préciser stp ? Monsieur je sais mieux que les autres et mon avis est le plus plausible
    yukilin posted the 08/20/2025 at 06:48 PM
    A mon avis, là ça relève surtout de la programmation du jeu et de la qualité du portage plus que de la machine, soyons réalistes.
    iglooo posted the 08/20/2025 at 06:49 PM
    La BA le laissait transparaitre
    zampano +0.5: pas tous les jeux de la gen' précédente visiblement
    tripy73 posted the 08/20/2025 at 06:50 PM
    Il faudra voir à la sortie, mais vu le niveau de compétence technique de From Software j'ai peu d'espoir, surtout quand on voit que le jeu arrive aussi à ramer sur des grosses configs PC ou encore le problème de stuttering sur PS5... Il faut quand même rappeler que les problèmes de performances de Dark Souls 3 sur PC avaient été réglé par un modder, c'est chaud quand même ce niveau d'incompétence.
    wazaaabi posted the 08/20/2025 at 06:50 PM
    Encore un jeu qui sera fini après quelques mises à jours
    mishinho posted the 08/20/2025 at 06:52 PM
    La barre est trop haute pour la switch 2 et l’ombre du flop plane déjà malgré un bon démarrage des ventes.
    La switch 1 à cartonnée donc on est à même d’être ultra exigeant pour la switch 2 mais malheureusement c’est « seulement » un switch 1.5
    Ça va être très ( trop ? ) compliqué pour Big N de reussir à vendre des switch 2 par palette si les grosses cartouches ne sortent pas d ici 6-12 mois. Et dehors les GKC ou code dans la boite ça ne marchera pas
    carlexzaibatsu posted the 08/20/2025 at 06:52 PM
    maisnon Il va y avoir un décollage c'est presque assuré mais Nintendo se repose trop sur leurs lauriers et compte quasi exclusivement sur la nostalgie des joueurs et je trouve ça vraiment dommage
    chreasy97 posted the 08/20/2025 at 06:53 PM
    C'est clairement la faute de Fromsoftware, Elden Ring n'est pas un monde ouvert à la GTA. Il ont encore le temps d'optimiser avec des patchs même apres la sortie.

    C'est l'équivalent de Cyberpunk 2077 entre la sortie et aujourd'hui.
    forte posted the 08/20/2025 at 07:05 PM
    Etonné ?

    VRAIMENT ?

    Spoil : Prépare-toi pour Indiana Jones.
    keiku posted the 08/20/2025 at 07:11 PM
    chreasy97 non , en vrai c'est le même soucis qu'avec la switch 1, le traitement de l'image par l'ia peut alléger la charge graphique et donc donner une impression de puissance, mais dans un jeu comme elden ring ou ce ne sont pas les graphisme qui prime, bien c'est bien plus dur pour les console de nintendo dans ce ce cas de faire croire quelle est au même niveau qu'une ps4...
    losz posted the 08/20/2025 at 07:14 PM
    Même sur ps5 pro ce jeu est optimisé avec le cul, alors sur switch 2 bonne chance.
    sonilka posted the 08/20/2025 at 07:21 PM
    FS qui a encore fait de la merde. Classique. Ils ont toujours été à la masse coté optimisation. Alors pour une version S2 dont ils se foutent probablement vu que presque tout le monde à fait le jeu ailleurs, rien d'étonnant. J'imagine d'ailleurs que c'est pour ca que le jeu n'était pas parmi les jeux de lancement, le bordel devait etre injouable ou pas loin.
    tripy73 posted the 08/20/2025 at 07:54 PM
    forte : la grosse différence c'est que le moteur dérivé de l’ID Tech d’Indiana Jones est très bien optimisé et tourne très bien sur des PC avec des configurations modestes. Le rendu général et les effets visuels seront forcément moins poussés que sur les PS5/XboxSeries X, mais avec les DLSS il tournera à merveille sur la Switch 2.
    lz posted the 08/20/2025 at 07:59 PM
    mishinho : la barre est tellement haute pour la Switch 2 alors que le jeu tourne correctement sur PS4 …

    Donc une S2 est largement capable.

    Il y encore des imbéciles qui croient que la Switch 2 est moins puissante que la PS4 …

    Les 3 Tflops de la S2 ne sont pas équivalents au Tflops des autres consoles, ce sont 2 unités différentes à entendre ces abrutis
    shining posted the 08/20/2025 at 08:02 PM
    Avec loseless sclaing version steam deck le jeux tourne super bien , bizarre qu'il a du mal sur switch 2 qui est plus puissante , peux être la batterie qui pose problème ?

    https://www.youtube.com/watch?v=33FNkq-W8-o
    leonr4 posted the 08/20/2025 at 08:09 PM
    Fromsoft niveau optimisation c'est toujours pas ça, ils sont pas foutus de sortir un seul titre sans soucis de framerate, ce jeu peut surement tourner mieux que ça au moins aussi bien que la version xbox one fat.

    Après les gros jeux tiers sur la Switch 2 ça va être la galère comme d'habitude surtout en portable hormis quelques exceptions, n'espérez pas des miracles dessus.

    On l'a vu CP2077 n'est pas fluide dessus.
    Hitman, Star Wars Outlaws, Borderland 3, NMS, Hogwarts Legacy pareil, Elden ring pue pour le moment.
    tripy73 posted the 08/20/2025 at 08:17 PM
    leonr4 : difficile de tirer des conclusions sur des jeux performances des jeux tiers de période de lancement/1ère année d’une console, AC Valhalla et Cyberpunk 2077 n'étaient pas stable à leur lancement sur les PS5/XboxSeries, ça n’a pas empêcher qu'ils le sont devenus avec le temps
    geralttw posted the 08/20/2025 at 08:24 PM
    carlexzaibatsu Cyberpunk est bien la preuve que oui ça demande sûrement bcp de taff mais c’est possible.
    Je mange une gifle à chaque fois que j’y joue.
    forte Je te parie ce que tu veux que Indiana va mieux s’en sortir, c’est un jeu très bien optimisé et qui tourne à 60fps constant sur une Series S

    leonr4 C’est quoi les soucis de NMS et hogwarts ?
    Pareil pour BL4 oui le 30fps est une douche froide mais tant que ça rame pas et que c’est propre ça ira.
    Outlaws oui c’est déjà plus une galère.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo