"Nous avons joué à Elden Ring: Tarnished Edition en mode portable sur Switch 2 et avons été très déçus par les performances du jeu, en particulier dans les zones ouvertes comme Limgrave. Les baisses de fréquence d'images étaient extrêmmement importantes lorsque l'on tournait la caméra en explorant en dehors de la zone du tutoriel, ce qui, combiné à une disposition des boutons confuse sur Switch 2, rendait les combats confus et l'exploration très décourageante. On nous a interdit d'enregistrer le gameplay sur le stand, ce qui est très parlant"