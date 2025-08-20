"Nous avons joué à Elden Ring: Tarnished Edition en mode portable sur Switch 2 et avons été très déçus par les performances du jeu, en particulier dans les zones ouvertes comme Limgrave. Les baisses de fréquence d'images étaient extrêmmement importantes lorsque l'on tournait la caméra en explorant en dehors de la zone du tutoriel, ce qui, combiné à une disposition des boutons confuse sur Switch 2, rendait les combats confus et l'exploration très décourageante. On nous a interdit d'enregistrer le gameplay sur le stand, ce qui est très parlant"
Aujourd'hui c'est limite mieux de jouer sur PS5 (console). C'est là que tu auras la meilleur expérience.
L'argument du "je vais sur PC" parce que c'est mieux optimisé blabla s'est littéralement effondré sur cette gen. On compte plus les versions PC injouable à la sortie. Ouvrez les yeux.
En quoi la Switch 2 est faiblarde ?, on vient de te dire que la console fait aisément tourner Elden Ring si elle veut. Là, c'est juste FromSoftware qui à merder.
Si c'est une question d'archi, ça peut s'améliorer. Surtout que FS sort une exclu S2 prochainement.
Sinon, c'est juste du foutage de gueule et on ne peut rien y faire...
La Switch 2 est aussi capable que Series S. Un jeu dispo sur PS4 ne la fera pas trembler.
carlexzaibatsu "une impression de switch 1.5 alors qu'on nous vendait du rêve"
Je sais pas où on t'as vu que c'était plus qu'une switch 1.5. Depuis la premiere présentation c'était évident que la Switch 2 est la maturation du principe de la Switch 1. Technologiquement elle tient ses promesses pour une console portable à 500 euros en 2025. Fallait pas à s'attendre à plus.
Après c'est comme d'hab, vous allez revendre, puis dans 1 an ou 2 quand la ludothèque sera plus conséquente et les annonces nombreuses vous allez repasser à la caisse.
Après on est d'accord que ça manque d'annonces de jeux Nintendo pour 2026, mais la console a moins de 3 mois et les annonces tiers sont nombreuses. Il y a un vrai soutien. Je pense qu'il faut attendre jusqu'à la fin d'année et les game awards.
zampano +0.5: pas tous les jeux de la gen' précédente visiblement
La switch 1 à cartonnée donc on est à même d’être ultra exigeant pour la switch 2 mais malheureusement c’est « seulement » un switch 1.5
Ça va être très ( trop ? ) compliqué pour Big N de reussir à vendre des switch 2 par palette si les grosses cartouches ne sortent pas d ici 6-12 mois. Et dehors les GKC ou code dans la boite ça ne marchera pas
C'est l'équivalent de Cyberpunk 2077 entre la sortie et aujourd'hui.
VRAIMENT ?
Spoil : Prépare-toi pour Indiana Jones.
Donc une S2 est largement capable.
Il y encore des imbéciles qui croient que la Switch 2 est moins puissante que la PS4 …
Les 3 Tflops de la S2 ne sont pas équivalents au Tflops des autres consoles, ce sont 2 unités différentes à entendre ces abrutis
Après les gros jeux tiers sur la Switch 2 ça va être la galère comme d'habitude surtout en portable hormis quelques exceptions, n'espérez pas des miracles dessus.
On l'a vu CP2077 n'est pas fluide dessus.
Hitman, Star Wars Outlaws, Borderland 3, NMS, Hogwarts Legacy pareil, Elden ring pue pour le moment.
Je mange une gifle à chaque fois que j’y joue.
forte Je te parie ce que tu veux que Indiana va mieux s’en sortir, c’est un jeu très bien optimisé et qui tourne à 60fps constant sur une Series S
leonr4 C’est quoi les soucis de NMS et hogwarts ?
Pareil pour BL4 oui le 30fps est une douche froide mais tant que ça rame pas et que c’est propre ça ira.
Outlaws oui c’est déjà plus une galère.