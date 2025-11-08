J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés
Pour faire un top 10, je vais avoir une nouvelle approche.
Meilleurs Jeux Wii
Avant, pour le Top 10, je vous demandais à chacun de lister exactement 10 jeux et on donnait un point par jeu mentionné. L'idée, c'était d'avoir un classement juste, où tout le monde participe à fond.
J'ai réfléchi et pour que ce soit encore plus équitable et que ça reflète mieux nos vrais "coups de cœur" sans être trop restrictif voici ce qui va changer.
Le classement se fait sur 2 semaines, voici la deuxième semaine.
Vous avez jusqu’à Mercredi Midi
Nous avons donc une longue liste de jeu qui ont été choisis par tout des membres de Gamekyo durant une semaine
Maintenant, tout les membres vont choisir 3 jeux parmi la liste qui sont leur 3 véritables jeux préférés.
N'oubliez pas de bien spécifier votre premier, deuxième et troisième choix pour que les points soient correctement attribués.
Le 1er reçoit 5 points.
Le 2ème reçoit 3 points.
Le 3ème reçoit 1 point.
Voici pour l'instant ( à 21H00 le 17/08 ), les jeux avec leur points (ce n'est pas dans l'ordre des points), mais ça peut encore changer, évidement :
Super Mario Galaxy / 5 + 5 + 5 + 1 + 5
The Last Story / 3 + 1 + 3 + 3
A Shadow Tales / 1
Metroid other M / 5
Metroid Prime trilogy / 3 + 1
Zelda : Twilight Princess / 1
Super Mario Galaxy 2 / 3 + 3 + 5 + 3 + 5
Xenoblade Chronicles / 1 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5
Madworld / 1 + 1
Super smash bros brawl / 3 + 3
DBZ Budokai Tenkaichi 3 / 1 + 3
Muramasa / 5
Excite Truck / 3
Fire Emblem Radiant Dawn / 1 + 5 + 1
Pandora's Tower / 3 + 1
Beat the Beat : Rhythm Paradise / 5
WarioWare : Smooth Moves / 1
The house of the dead overkill / 5
Punch-Out!! / 1 + 1
The Legend of Zelda : Skyward Sword / 3 + 3
Donkey Kong Country Returns / 1
Mario Kart Wii / 3
Rayman Origins / 1
Little King's Story / 5
Okami / 1
Zack et Wiki / 3
Wario Land - The Shake Dimension / 1
(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)
Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"
Merci d'avance de votre compréhension.
Si vous voulez mettre des points, voici le lien
(c'est plus simple pour compter)
https://www.gamekyo.com/group_article59690.html