

Meilleurs Jeux Wii

Pour faire un top 10, je vais avoir une nouvelle approche.

Mercredi Midi

Nous avons donc une longue liste de jeu qui ont été choisis par tout des membres de Gamekyo durant une semaine

Maintenant, tout les membres vont choisir 3 jeux parmi la liste qui sont leur 3 véritables jeux préférés.



N'oubliez pas de bien spécifier votre premier, deuxième et troisième choix pour que les points soient correctement attribués.



Le 1er reçoit 5 points.

Le 2ème reçoit 3 points.

Le 3ème reçoit 1 point.

Avant, pour le Top 10, je vous demandais à chacun de lister exactement 10 jeux et on donnait un point par jeu mentionné. L'idée, c'était d'avoir un classement juste, où tout le monde participe à fond.J'ai réfléchi et pour que ce soit encore plus équitable et que ça reflète mieux nos vrais "coups de cœur" sans être trop restrictif voici ce qui va changer.Le classement se fait sur 2 semaines, voici la deuxième semaine.Vous avez jusqu’àVoici pour l'instant ( à 21H00 le 17/08 ), les jeux avec leur points (ce n'est pas dans l'ordre des points), mais ça peut encore changer, évidement :Super Mario Galaxy / 5 + 5 + 5 + 1 + 5The Last Story / 3 + 1 + 3 + 3A Shadow Tales / 1Metroid other M / 5Metroid Prime trilogy / 3 + 1Zelda : Twilight Princess / 1Super Mario Galaxy 2 / 3 + 3 + 5 + 3 + 5Xenoblade Chronicles / 1 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5Madworld / 1 + 1Super smash bros brawl / 3 + 3DBZ Budokai Tenkaichi 3 / 1 + 3Muramasa / 5Excite Truck / 3Fire Emblem Radiant Dawn / 1 + 5 + 1Pandora's Tower / 3 + 1Beat the Beat : Rhythm Paradise / 5WarioWare : Smooth Moves / 1The house of the dead overkill / 5Punch-Out!! / 1 + 1The Legend of Zelda : Skyward Sword / 3 + 3Donkey Kong Country Returns / 1Mario Kart Wii / 3Rayman Origins / 1Little King's Story / 5Okami / 1Zack et Wiki / 3Wario Land - The Shake Dimension / 1