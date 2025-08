Meilleurs Jeux Wii

Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence .

Samedi Minuit

Voici le changement :

Cette semaine, vous pouvez choisir maximum 10 jeux (pas 10 jeux obligatoire), mais vous pouvez mettre qu'un seul jeu ou deux jeux ect

Nous aurons donc une longue liste de jeu qui seront choisis par tout les membres qui participent.

La semaine d'après, pour le classement final, il y aura un système de points :

Le 1er reçoit 5 points.

Le 2ème reçoit 3 points.

Le 3ème reçoit 1 point.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Le classement se fera sur 2 semaines.Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, (réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Vous avez jusqu’à(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :Fire Emblem Radiant DawnMario Kart WiiXenoblade ChroniclesThe Last StoryMario Galaxy 2Monster Hunter TriZelda Skyward SwordMetroid Prime 3No More HeroesLittle King StoryMario GalaxyMetroid other MZelda Twilight PrincessSuper Smash Bros BrawlOkamiWii sport