Japon : McDonald's s'excuse pour les cartes Pokémon
Depuis quelques heures McDonald's Japon offre un des cartes Pokémon en édition limitée à l'achat d'un Happy Meal.

Au delà du faite que le stock soit épuisé en même pas 24 heures, c'est surtout l'énorme quantité de nourriture parfois laisser sur place, sans même avoir été toucher.
Ceux étant venu acheter uniquement pour les cartes Pokémon, n'étant pas intéressé par la nourriture.
Sauf que vu les quantités, cela représente un énorme gâchis de nourriture...

Suite à quoi, MacDonald's ne distribuera plus de cartes Pokémon.






https://x.com/Dexerto/status/1954187092164046968
    posted the 08/10/2025 at 09:13 PM by ouroboros4
    comments (3)
    liberty posted the 08/10/2025 at 09:15 PM
    Comme quoi entre la propagande et une société il y a un monde...
    altendorf posted the 08/10/2025 at 09:26 PM
    Ah ouais.....
    pharrell posted the 08/10/2025 at 09:27 PM
    Elle est cool la carte pika!

    Le problème c’est qu’en arrêtant de distribuer les cartes, le prix de celles déjà distribuées va flamber !
