Depuis quelques heures McDonald's Japon offre un des cartes Pokémon en édition limitée à l'achat d'un Happy Meal.Au delà du faite que le stock soit épuisé en même pas 24 heures, c'est surtout l'énorme quantité de nourriture parfois laisser sur place, sans même avoir été toucher.Ceux étant venu acheter uniquement pour les cartes Pokémon, n'étant pas intéressé par la nourriture.Sauf que vu les quantités, cela représente un énorme gâchis de nourriture...Suite à quoi, MacDonald's ne distribuera plus de cartes Pokémon.