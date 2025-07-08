



Meilleurs Jeux Wii

mais vous pouvez mettre qu'un seul jeu ou deux jeux ect

Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence

Samedi Minuit

Vous pouvez choisir maximum 10 jeux (pas 10 jeux obligatoire),(réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Vous avez jusqu’àVoici pour l'instant ( à 10H00 le 07/08 ), la liste des jeux sélectionnés par les membres de Gamekyo de la Wii :Fire Emblem Radiant DawnMario Kart WiiXenoblade ChroniclesThe Last StorySuper Mario Galaxy 2Monster Hunter TriZelda Skyward SwordMetroid Prime 3No More HeroesLittle King StoryMetroid other MSuper Smash Bros BrawlOkamiWii sportPandora's TowerDBZ Budokai Tenkaichi 3Donkey Kong Country ReturnsExciteBots Trick RacingMadworldPunch OutResident Evil 4 WiiSuper Mario GalaxyWario Land - The Shake DimensionA Shadow TalesShattered MemoriesCastlevania RebirthFast RacingStar Soldier RBeat the Beat : Rhythm ParadiseMadWorldBoom Blox Smash PartyThe House of the Dead : OverkillWarioWare : Smooth MovesTrauma Center: Second OpinionGhost SquadExcite TruckThe ConduitRayman OriginsThe Legend of Zelda Twilight PrincessSuper Paper MarioMuramasuma : The demon bladeZack et WikiKirby au fil de l'aventure