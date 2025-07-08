Si vous voulez participer, voici le lien
Meilleurs Jeux Wii
Vous pouvez choisir maximum 10 jeux (pas 10 jeux obligatoire), mais vous pouvez mettre qu'un seul jeu ou deux jeux ect
(réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).
Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence
Vous avez jusqu’à Samedi Minuit
.
Voici pour l'instant ( à 10H00 le 07/08 ), la liste des jeux sélectionnés par les membres de Gamekyo de la Wii :
Fire Emblem Radiant Dawn
Mario Kart Wii
Xenoblade Chronicles
The Last Story
Super Mario Galaxy 2
Monster Hunter Tri
Zelda Skyward Sword
Metroid Prime 3
No More Heroes
Little King Story
Metroid other M
Super Smash Bros Brawl
Okami
Wii sport
Pandora's Tower
DBZ Budokai Tenkaichi 3
Donkey Kong Country Returns
ExciteBots Trick RacingMadworld
Punch Out
Resident Evil 4 Wii
Super Mario Galaxy
Wario Land - The Shake Dimension
A Shadow Tales
Shattered Memories
Castlevania Rebirth
Fast Racing
Star Soldier R
Beat the Beat : Rhythm Paradise
MadWorld
Boom Blox Smash Party
The House of the Dead : Overkill
WarioWare : Smooth Moves
Trauma Center: Second Opinion
Ghost Squad
Excite Truck
The Conduit
Rayman Origins
The Legend of Zelda Twilight Princess
Super Paper Mario
Muramasuma : The demon blade
Zack et Wiki
Kirby au fil de l'aventure
Vous pouvez voter aussi pour d'autres jeux qui ne sont pas dans la liste, là c'est juste un premier aperçu.
(c'est plus simple pour compter)
https://www.gamekyo.com/group_article59657.html
