Meilleurs Jeux X360

mais vous pouvez mettre qu'un seul jeu ou deux jeux ect

Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence

Samedi Minuit

Vous pouvez choisir maximum 10 jeux (pas 10 jeux obligatoire),(réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Vous avez jusqu’àVoici pour l'instant ( à 21H00 le 25/07 ), la liste des jeux sélectionnés par les membres de Gamekyo de la X360 :Infinite UndiscoveryMagna Carta 2Lost OdysseyHalo ReachGears Of War 3Gears of War 2Gears of War 1Mass Effect 1Nier GestaltNinja Gaiden 2Dead Rising 1Tales of VesperiaCommand & Conquer 3 : Tiberium WarsHalo 3Blue dragonFableCondemnedCrackdownX-Men Origins - WolverineDragon dogmaAlan WakeDead Or Alive 4BayonettaForza Motorsport 3Bullet SoulDeathsmilesEspgaluda 2IkarugaMushihimesama FutariResonance of FateStar Ocean : The Last HopeForza Horizon 1Table TennisProject Gotham Racing 41 Contre 100Bioshock 1OblivionHaloBorderlands 2Eternal SonataSoul Calibur IVBurnout ParadiseDragon Age 1Mass Effect 2Tomb RaiderBatman Arkham AsylumDead SpacePortal 2Perfect dark zeroBanjo-kazooie nuts and boltsDead or alive 5Fable 3The Witcher 2 : Assassin's of KingsCatherineThe Last RemnantAsura's WrathFable IIkameoNaruto : Rise of a NinjaDBZ Rracing Blast 2Lost PlanetForza 2Mass Effect 2Mass Effect 3