Après avoir eu beaucoup de plaisir à refaire Ninja Gaiden 2 dans sa version Black sur PS5 malgré ses petits défauts d'antan, j'ai voulu relancer Ninja Gaiden 3 et ainsi découvrir sa version "Razor Edge" vu qu'à l'époque je n'avais fait que la version vanilla qui ne m'avait pas laissé grand souvenir.Et mon dieu que c'est pas bon.Déjà d'entrée les sensations sont inférieurs avec en plus des coups lockés derrière un arbre de compétences, les stages sont globalement dégueulasses avec un LD sans recherche, la narration typique et ringarde du jeu japonais qui veut plaire aux occidentaux (ya même le petit moment "walking simulator"), les ennemis sont des sacs a PV même en normal et surtout j'ai détesté le système de soin juste impossible a utiliser durant les boss sauf si t'as déjà ta barre de mana remplie à fond.Franchement je ne retiens rien à part le fait que le jeu se tiens encore techniquement via son remastered PS4, qu'il y a 2/3 boss pas dégueux comme avec une bonne mise en scene (genre la Baba Yaga en mode GoW) et qu'on peut ENFIN jouer Kasumi, même si elle n'apparaît pas dans le scénario malgré le teasing dans le 2... mais qui à envie de se retaper ces stages ennuyeux ?PS: j'ai lancé rapide Yaiba Ninja Gaiden Z juste pour voir, pas tenu plus de 10 minutes.Je referais le 1 Sigma un peu plus tard dans l'année avant la sortie du 4 (ouais j'ai tout fait dans le désordre).