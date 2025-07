Bon voilà j'ai un soucis concernant le jeux jurassic world évolution switch sur switch2. Quand j'essaie de jouer en portable, j'ai un problème visuel. En effet, c'est pas détaillé, et j'ai des carrés vert et rouge partout, c'est comme un genre de filtre de je sait pas quoi. Par contre en docker, ça l'air de marcher correctement. Quelqu'un a le jeux pour confirmer si je lui le seul dans ce cas?

posted the 07/08/2025 at 02:56 PM by cyr