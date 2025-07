, au cours de laquelle le président de la société, Shuntaro Furukawa, a été invité à commenter les sorties de cartes de jeu pour la Switch 2.Sans surprise, il a défendu le format. Sans surprise non plus, nous ne sommes toujours pas convaincus.Comme l'a souligné @oatmealdome sur BlueSky ,C'est un commentaire légitime, surtout compte tenu du débat sur les ventes de Switch 2 par des tiers ces dernières semaines, maisDécomposons rapidement tout ça, d'accord ? La première section semble évidente, expliquant les bases du format, mais malgré les gros Street Fighters et Split Fictions , elle fait l'impasse sur les titres plus modestes qui pourraient tout à fait tenir sur une cartouche. Quant à la deuxième section, elle semble très centrée sur l'éditeur, n'est-ce pas ? Comme pour dire : « Oh, vous ne voulez pas de carte-clé de jeu ou de cartouche coûteuse ? Avez-vous envisagé une sortie numérique ? », et Furukawa n'aurait jamais voulu divulguer ce genre d'information lors d'une réunion comme celle-ci, mais il aurait été appréciable d'être un peu plus rassuré sur ce qu'implique concrètement « travailler avec nos partenaires tiers pour garantir leur soutien à notre plateforme ». On peut rêver !Seul le temps nous dira si les sorties de cartes Game-Key auront réellement un impact sur les ventes, mais pour le moment, préparez-vous à les voir rester sur Switch 2 pendant un certain temps.