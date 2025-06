Jeux Video

Et ouais,on apprend via les crédits de fin (ne venant pas de moi, ne l'ayant pas encore torché) que Nintendo Pictures a travaillé avec Kojima Productions sur Death Stranding 2.Le petit artisan qui doit aider à nourrir la PS5, on en est là quoi(en vrai, c'est également possible que le taf de la société, à l'époque nommée Dynamo Pictures, a été effectué AVANT le rachat par Nintendo en 2022)Ou pas