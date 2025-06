Jeux Video

Tout est dans le titre.



- Le report de Marathon ira au-delà de quelques semaines donc ce sera pour 2026 et reste à voir si le Q1 est toujours envisageable.

- Le spin-off façon Metroivania de God of War a également été repoussé en interne à 2026, poussant Sony à reporter également le reveal trailer normalement prévu durant le dernier State of Play.