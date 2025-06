Le Exclu Console à Venir



Death Stranding 2 ( Ce mois ci )

Lost Soul Aside ( Fin Aout )

Ghost of Yotei ( Octobre )

Phantom Blade Zero ( 2025 ? )

Saros ( 2026 )

Wolverine ( ???? )

Intergalactic ( ???? )

Marvel Tokon. ( 2026 )

Ni-Oh 3 (2026 )





Déjà sortie :

Demon's Souls, GT7, , Returnal, Astrobot, Ratchet and Clank, Spiderman 2



Les cross gen

( Ragnarok, Horizon, SackBoy a Big Aventure, Miles Morales )



Les second party :

Stellar Blade, Rise of the Ronnin, Helldivers II



Je ne compte pas les remasters, et les rumeurs de jeu à venir.



Tout comme je compte pas Silent Hill 2 qui arrivera tôt ou tard sur Xbox comme Forspoken



Alors oui ca manque de First party : Coucou les Media Molecule, Bend et Bluepoint voir Firesprite ( meme si Until Dawn 2 doit être annonce cette année )



Et on ne vas pas compter les jeux OSEF : Destruction All Star etc



Mais dire qu'il n'y pas de jeu ou que des remasters, c'est fort de café.