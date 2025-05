A peine sorti que Bandai Namco annonce qu'Elden Ring Nightreign s'est vendu a 2 millions d'exemplaires dans le monde (comme d'hab ventes demat + envoi en magasin).Au passage le Metacritic oscille entre 77% sur PS5 et 87% sur Xbox (80% sur PC), le jeu semble mieux convaincre les testeurs jouant sur Xbox.

posted the 05/30/2025 at 02:46 PM by guiguif