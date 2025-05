Jeux Vidéo

Les rumeurs autour de la (des) prochaine (s) Xbox parlent d’une possible intégration de stores concurrents comme Steam. A première vue, cela peut sembler contre-intuitif pour Microsoft : pourquoi laisser les joueurs acheter leurs jeux ailleurs, alors que la firme gagne de l’argent non seulement sur la vente de ses propres jeux, mais aussi via les royalties prélevées sur les ventes des jeux d’éditeurs tiers dans son store ? Un partage de revenus avec d’autres stores comme Steam paraît d’autant plus improbable si les clés sont achetées sur PC puis utilisées sur Xbox, sans que Microsoft ne perçoive une part significative. Pourtant, cette ouverture pourrait s’inscrire dans une stratégie plus ambitieuse : faire du Game Pass un service universel, accessible non seulement sur PC, Xbox et mobiles, mais aussi, et c’est là l’objectif implicite, sur PlayStation 5 et Switch 2.Pour comprendre cette stratégie, il faut la replacer dans un contexte réglementaire en pleine évolution. Depuis 2024, le Digital Markets Act (DMA) force en Europe les grandes plateformes comme Apple et Google à ouvrir leurs écosystèmes à des magasins d’applications concurrents et à des systèmes de paiement alternatifs. Concrètement, cela signifie qu’un utilisateur d’iPhone peut installer un App Store autre que celui d’Apple, et qu’un développeur peut proposer ses propres solutions de paiement, contournant les commissions traditionnelles. Cette régulation vise à réduire les situations de monopole, stimuler l’innovation et rééquilibrer les rapports de force entre plateformes et développeurs.D’autres pays suivent le mouvement : le Japon a déjà annoncé une législation calquée sur le DMA, qui devrait entrer en vigueur en 2025. Aux États-Unis, plusieurs projets de loi sont en discussion, mais rien n’a encore été adopté au niveau fédéral. La Corée du Sud, elle, a ouvert la voie dès 2021 en obligeant Apple et Google à accepter des systèmes de paiement alternatifs.Jusqu’ici, les consoles de jeu échappent à ce type de régulation. Elles ne sont pas considérées comme des "gatekeepers" au sens du DMA, et les fabricants justifient leurs écosystèmes fermés par un modèle économique spécifique : des consoles vendues à faible marge (plus ou moins...), compensées par des revenus générés via leurs stores propriétaires. Mais cette défense pourrait s’effriter à mesure que les consoles adoptent des usages proches de ceux des smartphones, notamment via le cloud gaming, les services d’abonnement, et le succès des stores 100 % numériques face au marché physique.C’est là que Microsoft pourrait jouer une carte stratégique majeure. En ouvrant délibérément son écosystème, par exemple en intégrant Steam sur sa future Xbox, l’entreprise adresse un message fort aux régulateurs : "nous sommes prêts à ouvrir notre plateforme". Cette ouverture, inhabituelle dans l’univers des consoles, peut alors servir d’argument de poids pour revendiquer en retour une plus grande liberté pour le Game Pass. Si Microsoft joue le jeu de l’interopérabilité, pourquoi les autres ne devraient-ils pas lui permettre de déployer le Game Pass sur iOS, PlayStation ou Switch ?Autrement dit, Microsoft se positionnerais comme l’acteur le plus en phase avec l’esprit des régulations modernes : moins dépendant du modèle fermé classique, et plus orienté vers le service multiplateforme. En misant sur l’ouverture, non seulement MS anticipe les évolutions du marché, mais cherche aussi à redéfinir les règles du jeu à son avantage. Ne l'oublions pas, "Xbox" n’est plus seulement une console, mais un point d’appui stratégique pour imposer le Game Pass comme standard incontournable du jeu vidéo à l’ère des services.