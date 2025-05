Depuis un peu plus d’un mois, Mary Olson occupe le poste de Studio Head chez Santa Monica Studio. Elle prend la relève de Yumi Yang, qui avait elle-même succédé à Shannon Studstill en mars 2020. Cette dernière a quitté son rôle pour rejoindre Netflix en janvier dernier, où elle est devenue directrice principale de la gestion du portefeuille des jeux vidéo.Avant d'entrer chez Santa Monica Studio, Mary Olson a acquis une expérience significative dans l'industrie du jeu vidéo. Elle a travaillé dans plusieurs rôles de direction, en particulier dans des environnements créatifs et stratégiques, chez Sony Interactive Entertainment, Microsoft, 343 Industries, Midwinter Entertainment et Behaviour Interactive Company.

Who likes this ?

posted the 05/12/2025 at 02:08 AM by altendorf