Le studio Giants Software bien connu pour ses simulateurs agricoles se lance dans la simulation automobile avec Project Motor Racing.Le titre proposera plus de 70 GT de différentes époques réparties en 10 catégories au volant desquelles on pour parcourir les 27 circuits prévus.Sortie annoncée sur PC, PS5 et Xbox Series à une date encore inconnue.https://x.com/projectmracing/status/1917186281332678968