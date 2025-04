Jeux Video

Et franchement, je comprend pas le move de Sony ne serait-ce qu'en matière d'image. Je veux dire, sans même parler du Day One, ses propres produits, c'est juste la base de ce genre de service (même en VOD type Netflix et Prime).Même Nintendo, ils ont jamais enlevé l'extension de Splatoon 2 depuis 2000 ans.Là c'est quoi l'intérêt de supprimer carrément des jeux PS3 en Cloud (genre ils pensent en vendre encore des Resistance ?). D'ailleurs InFamous Second Son est également concerné sur PS4 par les départs.